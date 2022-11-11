Тур: 14. Стадион: Eryaman Stadyumu.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаУго Витор
26' Желтая карточкаYasin Gureler
0:1
70' ГолБарди Энис
1:1
74' ПенальтиДжигерджи Толга
90' Желтая карточкаМуякич Нихад
90' Желтая карточкаБозок Умут
90'+8
Ход матча
14'
26'
70'
0:1
74'
1:1
79'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
13
Уго
Витор
17
Гамшик
Марек
61
Языджи
Юсуф
29
Барди
Энис
30
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
История личных встреч
Анкарагюджю
Трабзонспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
6.3%
18.8%
74.9%
1 победа 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.44
0.86
Среднее время на гол
202
105
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беридзе Георгий
|4
|0.31
|Соу Али
|3
|0.23
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.15
|Антальялы Тайлан
|1
|0.08
|Кылынч Эмре
|1
|0.08
|Хесе Родригес
|1 (1)
|0.08
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.08
|Yasin Gureler
|1
|0.08
|Дьяк Ламин
|1
|0.08
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|4 (4)
|0.31
|Трезеге
|4 (1)
|0.31
|Барди Энис
|3
|0.23
|Бозок Умут
|2
|0.15
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Корнелиус Андреас
|1
|0.08
|Гамшик Марек
|1
|0.08
|Бартра Марк
|1
|0.08
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.08
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Bahadir Han Gungordu
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|4
|0
|Трезеге
|4
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Уго Витор
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Бозок Умут
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Языджи Юсуф
|0
|1
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
8
Анкарагюджю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
7
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Трабзонспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
11
4
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
18%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
45%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
13%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
33%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
18%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0
Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2
Результаты матчей
Анкарагюджю
Трабзонспор
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
76
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|12
|9
|2
|1
|35 - 12
|29
|2.
|Истанбул Башакшехир
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|4.
|Галатасарай
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|6.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|14.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Сивасспор
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|12
|1
|3
|8
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|6
|1
|0
|21 - 9
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|14.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Умраниеспор
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|12 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3