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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
14' Желтая карточка
Уго Витор
26' Желтая карточка
Yasin Gureler
0:1
70' Гол
Барди Энис
1:1
74' Пенальти
Джигерджи Толга
90' Желтая карточка
Муякич Нихад
90' Желтая карточка
Бозок Умут
90'+8

Ход матча

14'
 
Уго Витор
26'
Yasin Gureler
 
46'
 
Джанини Жорже
Языджи Юсуф
46'
 
Денсвил Стефано
Уго Витор
57'
Хесе Родригес
Кылынч Эмре
 
57'
 
Юнювар Наджи
Эмюр Абдулкадир
66'
Хадзийованнис Анастасиос
Беридзе Георгий
 
67'
Захид Гайас
Антальялы Тайлан
 
70'
0:1
Барди Энис
(Макси Гомес)
74'
Джигерджи Толга
1:1
77'
 
Бозок Умут
Гбамен Жан-Филипп
77'
 
Сиопис Манолис
Гамшик Марек
79'
Джейлан Огуз
Yasin Gureler
 
79'
Дьяк Ламин
Педринью
 
90'
Муякич Нихад
 
90'
 
Бозок Умут

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
99
Bahadir
Han
Gungordu
24
Малку
Кевин
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
17
Yasin
Gureler
48
Антальялы
Тайлан
30
Джигерджи
Толга
54
Кылынч
Эмре
8
Педринью
V
21
Беридзе
Георгий
22
Соу
Али
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
3
Бартра
Марк
13
Уго
Витор
18
Элмалы
Эврен
Эрен
25
Гбамен
Жан-Филипп
17
Гамшик
Марек
10
Эмюр
Абдулкадир
61
Языджи
Юсуф
29
Барди
Энис
30
Макси
Гомес
Анкарагюджю
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Трабзонспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

6.3%
18.8%
74.9%
1 победа 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:1
С
0:1
С
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:2
С
0:4
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
К
0:2
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.44
0.86

Среднее время на гол

202
105

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беридзе Георгий 4 0.31
Соу Али 3 0.23
Джигерджи Толга 2 (2) 0.15
Антальялы Тайлан 1 0.08
Кылынч Эмре 1 0.08
Хесе Родригес 1 (1) 0.08
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.08
Yasin Gureler 1 0.08
Дьяк Ламин 1 0.08
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 4 (4) 0.31
Трезеге 4 (1) 0.31
Барди Энис 3 0.23
Бозок Умут 2 0.15
Макси Гомес 1 0.08
Корнелиус Андреас 1 0.08
Гамшик Марек 1 0.08
Бартра Марк 1 0.08
Денсвил Стефано 1 0.08
Эмюр Абдулкадир 1 0.08
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Джигерджи Толга 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Родригеш Педру 2 0
Муякич Нихад 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Аккан Гёкхан 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Bahadir Han Gungordu 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 4 0
Бакасетас Тасос 4 0
Трезеге 4 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Барди Энис 3 0
Уго Витор 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Бозок Умут 2 0
Макси Гомес 2 0
Языджи Юсуф 0 1
Денсвил Стефано 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Токёз Дорукхан 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Трабзонспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
8
Анкарагюджю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
7
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Трабзонспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

11
4
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
18%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
45%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
13%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
5
33%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
18%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3 Кечиоренгюджю Анкара - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Болуспор 1:2 Анкарагюджю - Самсунспор 0:0 Балыкесирспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Алтынорду 2:3 Анкарагюджю - Аданаспор 2:0
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0
Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2

Результаты матчей

Анкарагюджю
Трабзонспор

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 12 9 2 1 35 - 12 29
2. Истанбул Башакшехир 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Адана Демирспор 13 6 6 1 24 - 14 24
4. Галатасарай 12 7 3 2 16 - 10 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 19 - 16 23
6. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 14 4 5 5 19 - 24 17
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
12. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
13. Анкарагюджю 13 3 4 6 16 - 21 13
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Сивасспор 13 2 4 7 11 - 17 10
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 6 1 0 21 - 9 19
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Анкарагюджю 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Хатайспор 6 2 2 2 8 - 11 8
14. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
16. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 8 3 4 1 16 - 11 13
3. Трабзонспор 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
5. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
10. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 6 1 0 5 4 - 10 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 12 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Yasin Gureler получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Уго Витор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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