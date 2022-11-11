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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Фортуна
1:2
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
14' Гол
Карбовник Михал
22' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
1:1
50' Гол
Краус Кевин II
75' Желтая карточка
Обердорф Тим
90' Желтая карточка
Циммер Жан
1:2
90' Пенальти
Клемент Филипп
90'+8

Ход матча

14'
Карбовник Михал
(Ийоха Эммануэль)
1:0
22'
Хендрикс Йоррит
 
46'
 
Опоку Аарон
Чифтчи Хикмет
46'
 
Краус Кевин II
Шад Доминик
50'
1:1
Краус Кевин II
(Вундерлих Мике)
72'
 
Клемент Филипп
Вундерлих Мике
75'
Обердорф Тим
 
76'
Аппелькамп Синта
Ийоха Эммануэль
 
77'
Клаус Феликс
Петерсон Кристофер
 
81'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Бойд Терренс
86'
Marcel Mansfeld
Хеннингс Роувен
 
87'
 
Ганслик Даниэль
Редондо Кенни
90'
Elione Neto
Marcel Mansfeld
 
90'
 
Циммер Жан
90'
1:2
Клемент Филипп

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
15
Обердорф
Тим
8
Карбовник
Михал
19
Ийоха
Эммануэль
29
Хендрикс
Йоррит
31
Зоботка
Марсель
7
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
1
Луте
Андреас
20
Шад
Доминик
32
Бормут
Робин
2
Томяк
Борис
37
Дурм
Эрик
7
Риттер
Марлон
6
Чифтчи
Хикмет
8
Циммер
Жан
28
Вундерлих
Мике
11
Редондо
Кенни
13
Бойд
Терренс
Фортуна
4-4-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Кайзерслаутерн

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 6 (2) 0.35
Аппелькамп Синта 4 0.24
Хеннингс Роувен 3 (1) 0.18
Петерсон Кристофер 2 0.12
Клаус Феликс 2 0.12
Зоботка Марсель 2 0.12
Карбовник Михал 1 0.06
Гинчек Даниэль 1 0.06
Николя Гавори 1 0.06
Ийоха Эммануэль 1 0.06
Танака Ао 1 0.06
Обердорф Тим 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Хендрикс Йоррит 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 8 0.47
Редондо Кенни 5 0.29
Вундерлих Мике 4 (2) 0.24
Клемент Филипп 2 (1) 0.12
Краус Кевин II 2 0.12
Томяк Борис 2 0.12
Хёршер Филипп 2 0.12
Ганслик Даниэль 2 0.12
Опоку Аарон 1 0.06
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.06
Риттер Марлон 0 0
Дурм Эрик 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 3 1
Ковнацки Давид 4 0
Карбовник Михал 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Хеннингс Роувен 3 0
Хендрикс Йоррит 3 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 6 0
Дурм Эрик 5 0
Томяк Борис 4 0
Луте Андреас 2 1
Бойд Терренс 3 0
Клемент Филипп 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Нихус Юлиан 2 0
Цук Хендрик 0 1
Риттер Марлон 1 0
Бормут Робин 1 0
Ганслик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
5
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

8
15
Фортуна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

11
20

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
12%
6
40%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
6
40%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
5
38%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
15%
3
10%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
15%
8
27%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
5
19%
11
37%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
5
25%
6
27%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0

Результаты матчей

Фортуна
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
5
4
3
5
2.5
2
7
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
11
6
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 16 10 1 5 25 - 17 31
3. Хайденхайм 16 8 6 2 28 - 16 30
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 16 5 4 7 16 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
14. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
15. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
16. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
17. Зандхаузен 16 4 4 8 19 - 25 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
18. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Михал Карбовник бьет в цель!
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