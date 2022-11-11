Тур: 17. Стадион: Эсприт-Арена.
1:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолКарбовник Михал
22' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
1:1
50' ГолКраус Кевин II
75' Желтая карточкаОбердорф Тим
90' Желтая карточкаЦиммер Жан
1:2
90' ПенальтиКлемент Филипп
90'+8
Ход матча
14'
22'
50'
1:1
75'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
15
Обердорф
Тим
20
Шад
Доминик
32
Бормут
Робин
37
Дурм
Эрик
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
46 Elione Neto
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Фортуна
Кайзерслаутерн
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|6 (2)
|0.35
|Аппелькамп Синта
|4
|0.24
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|0.18
|Петерсон Кристофер
|2
|0.12
|Клаус Феликс
|2
|0.12
|Зоботка Марсель
|2
|0.12
|Карбовник Михал
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Николя Гавори
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Танака Ао
|1
|0.06
|Обердорф Тим
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|8
|0.47
|Редондо Кенни
|5
|0.29
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.24
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.12
|Краус Кевин II
|2
|0.12
|Томяк Борис
|2
|0.12
|Хёршер Филипп
|2
|0.12
|Ганслик Даниэль
|2
|0.12
|Опоку Аарон
|1
|0.06
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.06
|Риттер Марлон
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|3
|1
|Ковнацки Давид
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Хендрикс Йоррит
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|6
|0
|Дурм Эрик
|5
|0
|Томяк Борис
|4
|0
|Луте Андреас
|2
|1
|Бойд Терренс
|3
|0
|Клемент Филипп
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Цук Хендрик
|0
|1
|Риттер Марлон
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
5
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
8
15
Фортуна
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
11
20
Голы по времени матча
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
12%
6
40%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
6
40%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
5
38%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
15%
3
10%
1-15
5
19%
1
3%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
15%
8
27%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
5
19%
11
37%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
4
18%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
5
25%
6
27%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2
Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0
Результаты матчей
Фортуна
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
53
54
35
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
45
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
98
116
314
413
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|14.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|18.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5