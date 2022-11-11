Тур: 17. Стадион: Holstein Stadion.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБартельс Фин
1:1
16' ГолТойхерт Седрик
35' Желтая карточкаВаль Хауке
61' Желтая карточкаТойхерт Седрик
69' Желтая карточкаКунце Фабиан
76' Желтая карточкаВайдандт Хендрик
78' Желтая карточкаEnzo Leopold
90' Желтая карточкаЛоренц Симон
90'+4
Ход матча
9'
1:0
16'
1:1
35'
61'
69'
76'
78'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
18
Вридт
Квази
20
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Хольштайн Киль
Ганновер 96
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10
|0.59
|Резе Фабиан
|5 (1)
|0.29
|Вридт Квази
|3
|0.18
|Бартельс Фин
|3
|0.18
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.12
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.12
|Корб Юлиан
|1
|0.06
|Беккер Тимо
|1
|0.06
|Коменда Марко
|1
|0.06
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Шульц Марвин
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Валь Хауке
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|7
|0.41
|Тойхерт Седрик
|7
|0.41
|Муроя Сэй
|3
|0.18
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.18
|Кён Деррик
|1
|0.06
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.06
|Крайнц Лука
|1
|0.06
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.06
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркесков Миккель
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|8
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нойман Фил
|3
|1
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Кён Деррик
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ганновер 96
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
6
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ганновер 96
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
11
10
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Ганновер 96
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
17
16
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
19
6
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
16%
1
17%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
21%
4
67%
76-90
Забито
28
26
10 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
3
11%
6
23%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
8
29%
3
12%
61-75
5
18%
6
23%
76-90
Пропущено
30
17
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
3
18%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
8
27%
1
6%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
4
13%
4
24%
61-75
8
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1
Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:0 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Ганновер 96
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
107
710
413
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|16
|10
|1
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Хайденхайм
|16
|8
|6
|2
|28 - 16
|30
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|16
|5
|4
|7
|16 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|14.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|17.
|Зандхаузен
|16
|4
|4
|8
|19 - 25
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|18.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5