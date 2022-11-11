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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Спарта Роттердам
0:0
Перерыв
Твенте
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Твенте
3.30
3.50
3.30
Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
10
Версейрен
Арно
6
Jeremy
van
Mullem
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
1
Уннерсталл
Ларс
17
Салах-Эддин
Анасс
2
Меес
Хилгерс
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
14
Стейн
Сем
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Спарта Роттердам
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.22
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.37
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.43
Версейрен Арно 5 0.36
Леуритсен Тобиас 5 0.36
Мейнанс Свен 3 0.21
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Энгельс Марио 1 0.07
Вриндс Барт 1 0.07
Абелс Дирк 1 0.07
Китолано Джошуа 1 0.07
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (2) 0.36
Черны Вацлав 4 0.29
Мисиджан Вирджил 4 0.29
Бренет Джошуа 3 0.21
Стейн Сем 3 0.21
Смал Гийс 1 0.07
Манфред Угалде 1 0.07
Цолис Христос 1 0.07
Клеонизе Денильо 1 0.07
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Версейрен Арно 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 5 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Твенте
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

7
19
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Твенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
25%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
75%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
8
33%
7
30%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0
Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Твенте

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
6
1
3
4
2.5
5
2
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
6
7
4
9
2.5
5
8
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
3. Аякс 13 9 2 2 41 - 14 29
4. Твенте 0:0 14 8 3 3 23 - 8 27
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 0:0 14 7 3 4 24 - 15 24
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 0:0 8 5 1 2 16 - 7 16
4. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 0:0 7 2 2 3 4 - 6 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (3)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
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    Спарта Роттердам
    Ничья
    Твенте
    3.30
    3.50
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