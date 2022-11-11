Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

37' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Черны Вацлав пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

35' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

33' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

32' Удар от ворот произведет Твенте

31' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Черны Вацлав решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

29' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хорошую попытку сделал Мисиджан Вирджил . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Твенте

24' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мисиджан Вирджил наказан за толчок Шуранди Самбо

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Игра в одни ворота сейчас. Твенте доминирует и владеет мячом

14' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

7' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Леуритсен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля