0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
1
Олай
Ник
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
-
16 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Саито КокиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лука Эверинк
-
11 Даан Ротс
-
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.22
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.37
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|6 (2)
|0.43
|Версейрен Арно
|5
|0.36
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.36
|Мейнанс Свен
|3
|0.21
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|Энгельс Марио
|1
|0.07
|Вриндс Барт
|1
|0.07
|Абелс Дирк
|1
|0.07
|Китолано Джошуа
|1
|0.07
|Пинту Мика
|0
|0
|Саито Коки
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5 (2)
|0.36
|Черны Вацлав
|4
|0.29
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.29
|Бренет Джошуа
|3
|0.21
|Стейн Сем
|3
|0.21
|Смал Гийс
|1
|0.07
|Манфред Угалде
|1
|0.07
|Цолис Христос
|1
|0.07
|Клеонизе Денильо
|1
|0.07
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Версейрен Арно
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|5
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Твенте
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
7
19
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Твенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
25%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
75%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
3
38%
4
21%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
8
33%
7
30%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0
Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Твенте
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
61
34
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
85
67
49
58
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|42 - 19
|30
|2.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|3.
|Аякс
|13
|9
|2
|2
|41 - 14
|29
|4.
|Твенте
|0:0
|14
|8
|3
|3
|23 - 8
|27
|5.
|АЗ Алкмаар
|13
|8
|2
|3
|24 - 16
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|0:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|15.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|18.
|Волендам
|13
|1
|3
|9
|13 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:0
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|0:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|4.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|5.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|2.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|3.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|5.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|10.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5