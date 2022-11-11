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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 10606 Главный судья: Alex Bos
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча
Твенте
0'
60' Желтая карточка
Версейрен Арно
62' Желтая карточка
Jeremy van Mullem
0:1
63' Гол
Стейн Сем
1:1
71' Гол
Версейрен Арно
90'+4

Ход матча

60'
Версейрен Арно
 
62'
Jeremy van Mullem
 
63'
0:1
Стейн Сем
(Ван Волфсвинкель Рикки)
64'
 
Даан Ротс
Черны Вацлав
64'
 
Клеонизе Денильо
Мисиджан Вирджил
68'
Саито Коки
Jeremy van Mullem
 
68'
Эрдхёйзен Майк
Оассар Адиль
 
71'
Версейрен Арно
(Эрдхёйзен Майк)
1:1
81'
 
Манфред Угалде
Ван Волфсвинкель Рикки
90'
Абелс Дирк
Версейрен Арно
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
10
Версейрен
Арно
6
Jeremy
van
Mullem
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
1
Уннерсталл
Ларс
17
Салах-Эддин
Анасс
2
Меес
Хилгерс
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
14
Стейн
Сем
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Спарта Роттердам
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
5 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.22
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.37
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.43
Версейрен Арно 6 0.43
Леуритсен Тобиас 5 0.36
Мейнанс Свен 3 0.21
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Энгельс Марио 1 0.07
Вриндс Барт 1 0.07
Абелс Дирк 1 0.07
Китолано Джошуа 1 0.07
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (2) 0.36
Черны Вацлав 4 0.29
Мисиджан Вирджил 4 0.29
Стейн Сем 4 0.29
Бренет Джошуа 3 0.21
Смал Гийс 1 0.07
Манфред Угалде 1 0.07
Цолис Христос 1 0.07
Клеонизе Денильо 1 0.07
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Jeremy van Mullem 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 5 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Твенте
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
3
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

7
19
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Твенте
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

17
5
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
24%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
1
20%
61-75
5
29%
29%
3
60%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
13%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

25
24
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
16%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
1
4%
5
21%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
8
32%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0
Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Твенте

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
6
1
3
5
2.5
5
2
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
3. Аякс 13 9 2 2 41 - 14 29
4. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (3)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
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    • 90'
      Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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      Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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      Манфред Угалде наказан за толчок Китолано Джошуа
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      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
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      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Спарта Роттердам: 37%, Твенте: 63%.
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