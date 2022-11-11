Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

82' Даан Ротс из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Г О О О О Л - Версейрен Арно забивает с левой ноги!

71' Эрдхёйзен Майк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Сегодняшная посещаемость составляет 10606 болельщиков

65' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

64' Отличную игру провел сегодня Черны Вацлав ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

61' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Версейрен Арно - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Удар от ворот произведет Твенте

59' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

54' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

50' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Плегесуэло Хулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

48' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.