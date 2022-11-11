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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Боруссия М
1:1
Первый тайм: 20'
Боруссия Д
0'
1:0
4' Гол
Хофманн Йонас
9' Желтая карточка
Штиндль Ларс
1:1
19' Гол

Ход матча

4'
Хофманн Йонас
(Штиндль Ларс)
1:0
9'
Штиндль Ларс
 
19'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 144
Боруссия М 13.9% (20)
X 16% (23)
Боруссия Д 70.1% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Боруссия Д
3.64
4.00
3.16
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Ольшовски
Ян
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейру
Рафаэл
22
Беллингем
Джуд
23
Джан
Эмре
7
Джованни
Рейна
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
Боруссия М
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Боруссия Д

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед

32 матча

21.9%
9.4%
68.7%
7 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
168

Всего голов

46
23

Голов в среднем за матч

3.07
1.35

Среднее время на гол

29
66

Всего голов

67
31

Голов в среднем за матч

2.09
0.97

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

42
92

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.6
Хофманн Йонас 5 0.33
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.27
Плеа Алассан 2 (1) 0.13
Эльведи Нико 2 0.13
Штиндль Ларс 1 0.07
Херрманн Патрик 1 0.07
Фридрих Марвин 1 0.07
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Коне Куадио 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 6 0.4
Брандт Юлиан 3 0.2
Беллингем Джуд 3 0.2
Ройс Марко 2 0.13
Модест Антони 2 0.13
Джованни Рейна 2 (1) 0.13
Геррейру Рафаэл 1 0.07
Зюле Никлас 1 0.07
Вольф Мариус 1 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.07
Шлоттербек Нико 0 0
Эзкан Салих 0 0
Мален Дониэлл 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Бенсебаини Рами 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Плеа Алассан 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Эзкан Салих 4 0
Беллингем Джуд 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Модест Антони 3 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0
Джованни Рейна 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Боруссия Д
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
1
Боруссия М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
13
Боруссия М
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Боруссия Д
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
43%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
11%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
5
38%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
60%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
3
12%
5
23%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
6
29%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Бохум 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3

Результаты матчей

Боруссия М
Боруссия Д

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
4
3
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Унион Берлин Заявка 14 8 3 3 23 - 16 27
3. Фрайбург Заявка 14 8 3 3 21 - 16 27
4. Боруссия Д 1:1 Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 2 4 31 - 23 26
6. РБ Лейпциг Заявка 14 7 4 3 28 - 20 25
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Боруссия М 1:1 Заявка 15 5 5 5 25 - 23 20
9. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
10. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
11. Майнц Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
12. Кёльн Заявка 14 4 5 5 21 - 27 17
13. Аугсбург Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
14. Байер Л Заявка 14 4 3 7 23 - 26 15
15. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 19 - 5 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
3. Унион Берлин Заявка 7 5 2 0 14 - 6 17
4. Боруссия Д 1:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
5. Боруссия М 1:1 Заявка 8 5 1 2 17 - 9 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 1 3 18 - 13 13
7. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
8. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9. Кёльн Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Шальке 04 Заявка 7 2 1 4 9 - 17 7
17. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 12 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 8 4 0 4 11 - 15 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Боруссия Д 1:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 13 10
9. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Байер Л Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
13. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
15. Боруссия М 1:1 Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 7
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЮЛИАН БРАНДТ!
  • Угловой
    17'
    Первый угловой сегодня исполнили дортмундцы, однако ничего серьезного создать у ворот Ольшовски не удалось.
  • Офсайд
    15'
    Тюрам пробивает из-за пределов штрафной, Кобель отбивает мяч перед собой, а у кого-то из игроков хозяев зафиксирован офсайд.
  • 14'
    Брандт входит в штрафную с левого края и пробивает из-под защитника в дальний от себя угол - мяч проходит мимо цели.
  • 12'
    Владеет инициативой дортмундская "Боруссия" в эти минуты, провал стартовых минут явно подействовал отрезвляюще на гостей.
  • 10'
    Геррейру с левого фланга простреливает в штрафную, однако Брандт и Мален не смогли довести атаку до ума.
  • Желтая карточка
    8'
    А вот теперь первая желтая карточка, Штиндль на фланге неаккуратно сыграл против Рейны.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мален жестко встречает на чужой половине поля Эльведи, но пока арбитр обходится без желтых карточек.
  • 6'
    В лайв-таблице хозяева поля приближаются к сопернику на расстояние трех очков, обе команды находятся по-прежнему за пределами зоны Лиги чемпионов.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЙОНАС ХОФМАНН!
    Вертикальную атаку провела команда хозяев, Штиндль покатил на ход Хофманну, который с линии штрафной в касание уложил мяч в левый угол!
  • 3'
    Мален с левого фланга простреливает в штрафную гостей, однако Ольшовски на выходе мяч забирает.
  • 2'
    Брандт с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, Рейна переиграл в воздухе Бенсебайни, однако в створ ворот не попал.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Боруссия Д

Исход игры
Боруссия М
14.1% (21)
Ничья
17.4% (26)
Боруссия Д
68.5% (102)
Тотал 2.5
Больше
83.61% (102)
Меньше
16.39% (20)
Обе команды забьют
Да
94.26% (115)
Нет
5.74% (7)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
45.6% (68)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
6% (9)
2:1 Боруссия М
5.4% (8)
1:3 Боруссия Д
4.7% (7)
2:3 Боруссия Д
4% (6)
0:1 Боруссия Д
2% (3)
1:0 Боруссия М
1.3% (2)
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