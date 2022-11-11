Первый тайм

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЮЛИАН БРАНДТ!

17' Первый угловой сегодня исполнили дортмундцы, однако ничего серьезного создать у ворот Ольшовски не удалось.

15' Тюрам пробивает из-за пределов штрафной, Кобель отбивает мяч перед собой, а у кого-то из игроков хозяев зафиксирован офсайд.

14' Брандт входит в штрафную с левого края и пробивает из-под защитника в дальний от себя угол - мяч проходит мимо цели.

12' Владеет инициативой дортмундская "Боруссия" в эти минуты, провал стартовых минут явно подействовал отрезвляюще на гостей.

10' Геррейру с левого фланга простреливает в штрафную, однако Брандт и Мален не смогли довести атаку до ума.