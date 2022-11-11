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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Асколи
0:0
Первый тайм: 20'
Фрозиноне
0'
14' Желтая карточка
Моро Лука

Ход матча

14'
 
Моро Лука

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Фрозиноне
3.24
3.30
3.00
Все Коэффициенты
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
90
Мендеш
Педру
9
Дионизи
Федерико
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
16
Гарритано
Лука
7
Роден
Маркус
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
24
Моро
Лука
9
Мулаттьери
Самуэле
Асколи
3-5-2
Фрозиноне
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Фрозиноне

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
3:1
ППД
0:1
ППД
2:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:5
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
2:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.31
Гондо Седрик 4 (1) 0.31
Боттегин Эрик 3 0.23
Коллоколо Микеле 2 0.15
Мендеш Педру 1 0.08
Шимич Лоренцо 1 0.08
Лунгой Кристофер 1 0.08
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 4 0.31
Моро Лука 3 0.23
Роден Маркус 2 0.15
Касо Джузеппе 2 0.15
Боррелли Дженнаро 2 0.15
Гарритано Лука 1 0.08
Маццители Лука 1 0.08
Лучиони Фабио 1 0.08
Коне Бенджамин 1 0.08
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Калигара Фабрицио 3 1
Фаласко Никола 2 1
Эрамо Мирко 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Маццители Лука 4 0
Коттали Маттео 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Гарритано Лука 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Моро Лука 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
9
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Фрозиноне
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
6
38%
6
35%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2
Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1

Результаты матчей

Асколи
Фрозиноне

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Асколи
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 0:0 13 9 1 3 18 - 7 28
2. Реджина 12 7 1 4 22 - 10 22
3. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
4. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
5. Асколи 0:0 13 5 5 3 16 - 13 20
6. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
7. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
8. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
9. Парма 12 5 4 3 16 - 12 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Палермо 12 4 3 5 12 - 15 15
14. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
16. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
17. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
18. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
19. Венеция 12 2 3 7 12 - 19 9
20. Перуджа 12 2 1 9 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 0:0 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
3. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
8. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
11. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
13. Асколи 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 0:0 7 3 1 3 8 - 7 10
7. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
11. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 6 1 0 5 4 - 9 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Парма Остерволде Джейден 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Моро Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Фрозиноне
3.24
3.30
3.00
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