Тур: 13. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
27
Эрамо
Мирко
90
Мендеш
Педру
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Траоре АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Асколи
Фрозиноне
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.3
Среднее время на гол
81
69
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
78
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.31
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.31
|Боттегин Эрик
|3
|0.23
|Коллоколо Микеле
|2
|0.15
|Мендеш Педру
|1
|0.08
|Шимич Лоренцо
|1
|0.08
|Лунгой Кристофер
|1
|0.08
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.31
|Моро Лука
|3
|0.23
|Роден Маркус
|2
|0.15
|Касо Джузеппе
|2
|0.15
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.15
|Гарритано Лука
|1
|0.08
|Маццители Лука
|1
|0.08
|Лучиони Фабио
|1
|0.08
|Коне Бенджамин
|1
|0.08
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Фаласко Никола
|2
|1
|Эрамо Мирко
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|0
|Маццители Лука
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Моро Лука
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
2
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
9
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Фрозиноне
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
6
38%
6
35%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2
Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Результаты матчей
Асколи
Фрозиноне
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Асколи
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
57
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|13
|9
|1
|3
|18 - 7
|28
|2.
|Реджина
|12
|7
|1
|4
|22 - 10
|22
|3.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|Асколи
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|7.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|9.
|Парма
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Палермо
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|14.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|16.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|17.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|18.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|19.
|Венеция
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|20.
|Перуджа
|12
|2
|1
|9
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|3.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|13.
|Асколи
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|7.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|11.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Парма
|Остерволде Джейден
|1 5