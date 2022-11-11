Тур: 15. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Federico Dionisi
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Кремонезе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.13
|Бальданци Томмазо
|2
|0.13
|Ламмерс Сэм
|1
|0.07
|Сатриано Мартин
|1
|0.07
|Дестро Маттиа
|1
|0.07
|Хаас Николас
|1
|0.07
|Байрами Недим
|1
|0.07
|Паризи Фабьяно
|1
|0.07
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|3
|0.2
|Дессерс Сириль
|2
|0.13
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Серникола Леонардо
|1
|0.07
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.07
|Пикель Шарль
|1
|0.07
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луперто Себастьяно
|2
|2
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|Марин Рэзван
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
9
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
5
0
Эмполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
5
45%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
6
25%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0
Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1
Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1
Результаты матчей
Эмполи
Кремонезе
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|10 - 19
|15
|15.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|15
|0
|8
|7
|11 - 24
|8
|19.
|Сампдория
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 25
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|14.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|15.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|9 - 13
|5
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Кремонезе
Исход игры
Эмполи
73.8% (96)
Ничья
21.5% (28)
Кремонезе
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
44.17% (53)
Нет
55.83% (67)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
42.3% (55)
2:1 Эмполи
20.8% (27)
1:1 Ничья
16.2% (21)
2:0 Эмполи
6.2% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Кремонезе
1.5% (2)
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