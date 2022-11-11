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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Federico Dionisi
Эмполи
0:0
Первый тайм: 5'
Кремонезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 129
Эмполи 74.4% (96)
X 21.7% (28)
Кремонезе 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Кремонезе
2.85
3.38
3.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
65
Паризи
Фабьяно
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
5
Грасси
Альберто
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
9
Сатриано
Мартин
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
2
Хендри
Джек
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
8
Аскасибар
Сантьяго
28
Мейте
Суалихо
77
Окереке
Давид
10
Буонаюто
Кристиан
Эмполи
4-3-1-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Кремонезе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:0
СB
2:3
К
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Бальданци Томмазо 2 0.13
Ламмерс Сэм 1 0.07
Сатриано Мартин 1 0.07
Дестро Маттиа 1 0.07
Хаас Николас 1 0.07
Байрами Недим 1 0.07
Паризи Фабьяно 1 0.07
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.2
Дессерс Сириль 2 0.13
Чофани Даниэль 2 (1) 0.13
Серникола Леонардо 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луперто Себастьяно 2 2
Хендерсон Лиам 4 0
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Бандинелли Филиппо 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Васкес Хоан 3 0
Пикель Шарль 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Эмполи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
9
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

5
0
Эмполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
5
45%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

19
24
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
6
25%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
7
37%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0
Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1
Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1

Результаты матчей

Эмполи
Кремонезе

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
1
13
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи 0:0 Заявка 15 3 6 6 10 - 19 15
15. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе 0:0 Заявка 15 0 8 7 11 - 24 8
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Эмполи 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
16. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе 0:0 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Кремонезе 0:0 Заявка 8 0 5 3 9 - 13 5
15. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
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    • 1'
      Кремонезе контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Кремонезе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 129
    Эмполи 74.4% (96)
    X 21.7% (28)
    Кремонезе 3.9% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Кремонезе
    2.85
    3.38
    3.16
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    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Кремонезе

    Исход игры
    Эмполи
    73.8% (96)
    Ничья
    21.5% (28)
    Кремонезе
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (32)
    Меньше
    73.33% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    44.17% (53)
    Нет
    55.83% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Эмполи
    42.3% (55)
    2:1 Эмполи
    20.8% (27)
    1:1 Ничья
    16.2% (21)
    2:0 Эмполи
    6.2% (8)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Кремонезе
    1.5% (2)
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