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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Federico Dionisi
Эмполи
2:0
Конец матча
Кремонезе
0'
43' Желтая карточка
Мейте Суалихо
1:0
46' Гол
Камбьяги Николо
69' Желтая карточка
Камбьяги Николо
2:0
88' Гол
Паризи Фабьяно
90' Желтая карточка
Пикель Шарль
90'+6

Ход матча

43'
 
Мейте Суалихо
46'
Камбьяги Николо
Ламмерс Сэм
 
46'
Камбьяги Николо
1:0
62'
 
Кастаньетти Микеле
Аскасибар Сантьяго
62'
 
Дзанимачча Лука
Мейте Суалихо
66'
Марин Рэзван
Грасси Альберто
 
66'
Фаццини Якопо
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
69'
Камбьяги Николо
 
69'
 
Кваглиата Джакомо
Валери Эмануэле
69'
 
Дессерс Сириль
Буонаюто Кристиан
77'
Хендерсон Лиам
Бандинелли Филиппо
 
78'
 
Чофани Даниэль
Лочошвили Лука
85'
Де Винтер Кони
Сатриано Мартин
 
88'
Паризи Фабьяно
2:0
90'
 
Пикель Шарль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Эмполи 73.5% (97)
X 22% (29)
Кремонезе 4.5% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
65
Паризи
Фабьяно
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
5
Грасси
Альберто
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
9
Сатриано
Мартин
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
2
Хендри
Джек
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
8
Аскасибар
Сантьяго
28
Мейте
Суалихо
77
Окереке
Давид
10
Буонаюто
Кристиан
Эмполи
4-3-1-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Кремонезе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
1:0
СB
2:3
К
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Паризи Фабьяно 2 0.13
Бальданци Томмазо 2 0.13
Ламмерс Сэм 1 0.07
Сатриано Мартин 1 0.07
Дестро Маттиа 1 0.07
Хаас Николас 1 0.07
Байрами Недим 1 0.07
Камбьяги Николо 1 0.07
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.2
Дессерс Сириль 2 0.13
Чофани Даниэль 2 (1) 0.13
Серникола Леонардо 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луперто Себастьяно 2 2
Хендерсон Лиам 4 0
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Бандинелли Филиппо 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Суалихо 4 0
Серникола Леонардо 4 0
Васкес Хоан 3 0
Пикель Шарль 3 0
Гильоне Паоло 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
9
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

5
0
Эмполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Кремонезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
5
45%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Пропущено

19
26
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
6
23%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
4
21%
3
12%
61-75
7
37%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0
Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1
Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1

Результаты матчей

Эмполи
Кремонезе

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
12. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
14. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
15. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
12. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
13. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
14. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
15. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
16. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Марин Рэзван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      91'
      Пикель Шарль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Безумный фол. Пикель Шарль грубо играет против соперника. Пострадал Камбьяги Николо
    • 90'
      Контроль мяча: Эмполи: 49%, Кремонезе: 51%.
    • 89'
      Отличный командный гол!
    • Описание гола
      88'
      Г О О О О О О Л - Паризи Фабьяно из команды Эмполи с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Камбьяги Николо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Байрами Недим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Эмполи 73.5% (97)
    X 22% (29)
    Кремонезе 4.5% (6)
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    Прогнозы на матч Эмполи 2:0 Кремонезе

    Исход игры
    Эмполи
    73.5% (97)
    Ничья
    22% (29)
    Кремонезе
    4.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.45% (32)
    Меньше
    73.55% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    43.8% (53)
    Нет
    56.2% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Эмполи
    42.4% (56)
    2:1 Эмполи
    20.5% (27)
    1:1 Ничья
    15.9% (21)
    2:0 Эмполи
    6.1% (8)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Кремонезе
    1.5% (2)
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