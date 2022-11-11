Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Игрок из команды Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Джакомо Квальята нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Джакомо Квальята из команды Кремонезе подал угловой слева.

84' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Эмполи

83' Окереке Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Хорошую попытку сделал Кастаньетти Микеле . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Джакомо Квальята из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Близко! Марин Рэзван нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

78' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Пикель Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Эмполи

74' Удар от ворот произведет Кремонезе

73' Сатриано Мартин не смог попасть в створ ударом издали

72' Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Emanuele Valeri уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

69' Камбьяги Николо получил желтую карточку от судьи

68' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Буонаюто Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Серникола Леонардо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Эмполи

61' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

60' Буонаюто Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Буонаюто Кристиан из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Кремонезе

59' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

56' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Серникола Леонардо . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Пикель Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хендри Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Г О О О О Л - Камбьяги Николо забивает ударом с левой ноги!

46' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.