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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
АХ Лёвен
5:0
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
23' Гол
Мертенс Матье
28' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
2:0
29' Пенальти
Гонсалес Марио
35' Вторая желтая карточка
Сиссоко Самбу
3:0
42' Гол
Де Норре Каспер
4:0
45' Пенальти
Кийине Софиан
45' Желтая карточка
Вагнер да Силва
60' Желтая карточка
Nachon Nsingi
73' Желтая карточка
Опаре Даниэль
85' Желтая карточка
Силла Абдулайе
85' Желтая карточка
Элисор Симон
5:0
89' Гол
Nachon Nsingi
90'+1
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
1
Галье
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
2
Силла
Абдулайе
99
Мбоу
Мамаду
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
6
Кахбах
Матье
12
Бернье
Антуан
7
Вагнер
да
Силва
9
Элисор
Симон
АХ Лёвен
4-4-1-1
Серен Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Серен Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:3
ВД
2:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 11 (3) 0.65
Мертенс Матье 4 0.24
Аль-Тамари Мусса 3 0.18
Торстейнссон Йон 3 0.18
Nachon Nsingi 3 0.18
Де Норре Каспер 2 0.12
Кийине Софиан 2 (1) 0.12
Патрис Луи 1 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.06
Мендиль Хамза 0 0
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.41
Бернье Антуан 3 0.18
Поати Морган 1 0.06
Вагнер да Силва 1 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.06
Мбоу Мамаду 1 0.06
Элисор Симон 1 0.06
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мендиль Хамза 5 0
Мертенс Матье 4 0
Торстейнссон Йон 4 0
Патрис Луи 4 0
Nachon Nsingi 2 1
Рикка Федерико 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 6 1
Силла Абдулайе 6 1
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 3 1
Сами Лахссаини 3 0
Тремуле Сандро 3 0
Мвуэ Стив 1 1
Муандилмаджи Мариус 2 0
Абанда Леруа 2 0
Кахбах Матье 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Опаре Даниэль 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Гийом Валентин 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Серен Юнайтед
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
7
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Серен Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

13
1
АХ Лёвен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Серен Юнайтед
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
16

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Пропущено

11
18
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
11%
1-15
2
18%
7
39%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
3
17%
1
25%
46-60
5
28%
2
50%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
4
31%
76-90

Забито

31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
6%
4
22%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
5
28%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
7
23%
1
6%
76-90

Пропущено

25
31
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
9
29%
29%
16-30
8
32%
4
13%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
6
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Серен Юнайтед

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

4:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Серен Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
4
13
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
7. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
8. Вестерло 16 7 2 7 28 - 30 23
9. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
10. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 16 5 2 9 20 - 31 17
15. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
7. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
10. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
11. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
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