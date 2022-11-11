Тур: 17. Стадион: King Power at Den Dreef.
5:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолМертенс Матье
28' Желтая карточкаСиссоко Самбу
2:0
29' ПенальтиГонсалес Марио
35' Вторая желтая карточкаСиссоко Самбу
3:0
42' ГолДе Норре Каспер
4:0
45' ПенальтиКийине Софиан
45' Желтая карточкаВагнер да Силва
60' Желтая карточкаNachon Nsingi
73' Желтая карточкаОпаре Даниэль
85' Желтая карточкаСилла Абдулайе
85' Желтая карточкаЭлисор Симон
5:0
89' ГолNachon Nsingi
90'+1
Ход матча
23'
1:0
28'
29'
2:0
35'
42'
3:0
45'
4:0
45'
60'
73'
80'
85'
85'
89'
5:0
25
Патрис
Луи
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
История личных встреч
АХ Лёвен
Серен Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|11 (3)
|0.65
|Мертенс Матье
|4
|0.24
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.18
|Торстейнссон Йон
|3
|0.18
|Nachon Nsingi
|3
|0.18
|Де Норре Каспер
|2
|0.12
|Кийине Софиан
|2 (1)
|0.12
|Патрис Луи
|1
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.06
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.41
|Бернье Антуан
|3
|0.18
|Поати Морган
|1
|0.06
|Вагнер да Силва
|1
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.06
|Мбоу Мамаду
|1
|0.06
|Элисор Симон
|1
|0.06
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мендиль Хамза
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Nachon Nsingi
|2
|1
|Рикка Федерико
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|6
|1
|Силла Абдулайе
|6
|1
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|3
|1
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Тремуле Сандро
|3
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Кахбах Матье
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Опаре Даниэль
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Серен Юнайтед
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
7
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Серен Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
13
1
АХ Лёвен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Серен Юнайтед
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
16
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Пропущено
11
18
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
11%
1-15
2
18%
7
39%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Забито
18
4
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
3
17%
1
25%
46-60
5
28%
2
50%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
4
31%
76-90
Забито
31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
6%
4
22%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
5
28%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
7
23%
1
6%
76-90
Пропущено
25
31
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
12%
2
6%
1-15
3
12%
9
29%
29%
16-30
8
32%
4
13%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
6
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Франкс-Борен - АХ Лёвен 0:5 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Серен Юнайтед
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
4:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Серен Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
63
45
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
107
413
413
215
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|7.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|8.
|Вестерло
|16
|7
|2
|7
|28 - 30
|23
|9.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|10.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|15.
|Эйпен
|16
|5
|0
|11
|19 - 33
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5