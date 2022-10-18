  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2022-2023

Греция: Кубок
2022-2023

Тур: 5.
Волос
4:0
Конец матча
Ионикос
0'
1:0
19' Гол
Куциас Георгиос
2:0
43' Гол
Куциас Георгиос
3:0
62' Гол
Dimitris Metaxas
4:0
79' Гол
Ожегович Огнен
90'+4

История личных встреч

Волос
Ионикос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
ТМК
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куциас Георгиос 2 2
Ожегович Огнен 1 1
Dimitris Metaxas 1 1
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3 Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0
Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Волос - Ионикос 2:0
Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Волос Куциас Георгиос 2
Волос Ожегович Огнен 1
Волос Dimitris Metaxas 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Ожегович Огнен бьет в цель!
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Dimitris Metaxas бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Куциас Георгиос бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Куциас Георгиос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 4:0 Ионикос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 