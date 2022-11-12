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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Barreiro J.
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
13' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
0:1
20' Гол
Ван дер Венне Рихард
1:1
38' Гол в свои ворота
Джеймисон Скотт
1:2
57' Гол
Макларен Джейми
59' Желтая карточка
Лам Томас
61' Желтая карточка
О'Нил Эйден
68' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
72' Желтая карточка
МакГэрри Джеймс
75' Вторая желтая карточка
О'Нил Эйден
90' Желтая карточка
Callum Talbot
90'+6
20
Michael
Weier
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
33
Mark
Natta
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
17
Грозос
Костандинос
10
Пископо
Рено
9
Микелтадзе
Бека
1
Гловер
Том
25
Callum
Talbot
6
Лам
Томас
3
Джеймисон
Скотт
38
Jordan
Bos
14
Бериша
Валон
13
О'Нил
Эйден
8
Ван
дер
Венне
Рихард
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
7
Леки
Мэттью
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

38 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
14 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

23.7%
26.3%
50%
9 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

3:0
2:4
1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.58
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

2.37
1.74

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

75
51

Голов в среднем за матч

1.97
1.34

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

45
67

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Джеймисон Скотт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Ван дер Венне Рихард бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      О'Нилл Брэндон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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