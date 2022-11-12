Тур: 6. Стадион: McDonald Jones Stadium. Главный судья: Barreiro J.
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
0:1
20' ГолВан дер Венне Рихард
1:1
38' Гол в свои воротаДжеймисон Скотт
1:2
57' ГолМакларен Джейми
59' Желтая карточкаЛам Томас
61' Желтая карточкаО'Нил Эйден
68' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
72' Желтая карточкаМакГэрри Джеймс
75' Вторая желтая карточкаО'Нил Эйден
90' Желтая карточкаCallum Talbot
90'+6
Ход матча
13'
20'
38'
1:1
57'
1:2
59'
61'
68'
72'
75'
90'
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
38
Jordan
Bos
14
Бериша
Валон
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Moonib Adus
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jordan BosЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Jordon Hall
-
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
38 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
14 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
23.7%
26.3%
50%
9 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
10 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.58
0.95
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
2.37
1.74
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
75
51
Голов в среднем за матч
1.97
1.34
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
45
67
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0