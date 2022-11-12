Тур: 6. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: King A.
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
0:1
70' ГолЙенги Кусини
90' Желтая карточкаAlessandro Lopane
90' Желтая карточкаБрэттан Люк
90' Желтая карточкаДоначи Джеймс
90'+8
Ход матча
31'
70'
0:1
90'
90'
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
12
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Aaron GurdЗащитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
12 Patrick WoodНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
21 Alex Parson
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
28
Голов в среднем за матч
1.43
1.65
Среднее время на гол
63
54
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
37
43
Голов в среднем за матч
1.19
1.39
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
64
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0