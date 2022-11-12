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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: King A.
Сидней
0:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
31' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
0:1
70' Гол
Йенги Кусини
90' Желтая карточка
Alessandro Lopane
90' Желтая карточка
Брэттан Люк
90' Желтая карточка
Доначи Джеймс
90'+8
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
29
Aaron
Gurd
18
Кабальо
Диего
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
16
Patrick
Yazbek
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
12
Patrick
Wood
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
10
Нинкович
Милош
9
Йенги
Кусини
11
Крпич
Сулейман
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

3:2
AЛ(
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

20
28

Голов в среднем за матч

1.43
1.65

Среднее время на гол

63
54

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

37
43

Голов в среднем за матч

1.19
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
64

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Calem Nieuwenhof получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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