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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Урал
 
Позже
Факел

История личных встреч

Урал
Факел

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.31
Ранджелович Лазар 3 0.19
Газинский Юрий 3 0.19
Бикфалви Эрик 3 0.19
Филипенко Егор 1 0.06
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.06
Мишкич Даниэль 1 0.06
Юшин Александр 1 0.06
Быковский Илья 1 0.06
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 4 (2) 0.25
Максимов Максим 4 0.25
Акбашев Роман 3 0.19
Квеквескири Ираклий 3 0.19
Дашаев Аслан 2 0.13
Морозов Евгений 2 0.13
Аппаев Хызыр 1 0.06
Альшин Ильнур 1 0.06
Божин Сергей 1 0.06
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Дмитриев Олег 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Помазун Илья 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Кулаков Денис 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Мамин Артём 1 0
Железнов Юрий 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Квеквескири Ираклий 4 0
Акбашев Роман 4 0
Мендель Андрей 4 0
Суслов Кирилл 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Максимов Максим 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Калинин Игорь 2 0
Магаль Руслан 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Черняков Даниил 1 0

Результаты матчей

Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
8
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

8
13
Урал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

13
21

Голы по времени матча

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
2
10%
5
23%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
8
40%
2
9%
61-75
5
25%
4
18%
76-90

Пропущено

27
30
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
6
22%
5
17%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
8
30%
30%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3
Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Факел
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2
Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2

Результаты матчей

Урал
Факел

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Урал
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 52 минуты.



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    • Прогнозы 70
    Урал 85.7% (60)
    X 10% (7)
    Факел 4.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Факел
    1.80
    5.00
    4.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Урал - Факел

    Исход игры
    Урал
    85.7% (60)
    Ничья
    10% (7)
    Факел
    4.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (39)
    Меньше
    40.91% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (45)
    Нет
    31.82% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    51.4% (36)
    1:0 Урал
    17.1% (12)
    2:0 Урал
    11.4% (8)
    1:1 Ничья
    8.6% (6)
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