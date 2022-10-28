Тур: 17. Стадион: Екатеринбург Арена.
История личных встреч
Урал
Факел
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.31
|Ранджелович Лазар
|3
|0.19
|Газинский Юрий
|3
|0.19
|Бикфалви Эрик
|3
|0.19
|Филипенко Егор
|1
|0.06
|Влут Рай Хендрикюс Мартинюс
|1
|0.06
|Мишкич Даниэль
|1
|0.06
|Юшин Александр
|1
|0.06
|Быковский Илья
|1
|0.06
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|4 (2)
|0.25
|Максимов Максим
|4
|0.25
|Акбашев Роман
|3
|0.19
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.19
|Дашаев Аслан
|2
|0.13
|Морозов Евгений
|2
|0.13
|Аппаев Хызыр
|1
|0.06
|Альшин Ильнур
|1
|0.06
|Божин Сергей
|1
|0.06
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Ранджелович Лазар
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Квеквескири Ираклий
|4
|0
|Акбашев Роман
|4
|0
|Мендель Андрей
|4
|0
|Суслов Кирилл
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Калинин Игорь
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
8
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
8
13
Урал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
13
21
Голы по времени матча
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
2
10%
5
23%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
8
40%
2
9%
61-75
5
25%
4
18%
76-90
Пропущено
27
30
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
4
15%
6
20%
31-45
6
22%
5
17%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
8
30%
30%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3
Ростов - Урал 1:2 Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0
Факел
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2
Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2 Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2
Результаты матчей
Урал
Факел
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Урал
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
17
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
79
511
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Факел
Исход игры
Урал
85.7% (60)
Ничья
10% (7)
Факел
4.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (39)
Меньше
40.91% (27)
Обе команды забьют
Да
68.18% (45)
Нет
31.82% (21)
Популярный счёт
2:1 Урал
51.4% (36)
1:0 Урал
17.1% (12)
2:0 Урал
11.4% (8)
1:1 Ничья
8.6% (6)
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