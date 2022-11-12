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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Крылья Советов
0:2
Перерыв
Ростов
0'
0:1
29' Гол
Глебов Данил
0:2
39' Пенальти
Полоз Дмитрий
40' Желтая карточка
Ежов Роман
45' Желтая карточка
Рахманович Амер

Ход матча

29'
0:1
Глебов Данил
(Уткин Даниил)
39'
0:2
Полоз Дмитрий
40'
Ежов Роман
 
45'
Рахманович Амер
 
Прогнозы 144
Крылья Советов 16.7% (24)
X 44.4% (64)
Ростов 38.9% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Ростов
3.45
3.66
3.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
81
Овсянников
Богдан
22
Костанца
Фернандо
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
23
Бейл
Гленн
8
Витюгов
Максим
14
Коваленко
Александр
11
Ежов
Роман
20
Рахманович
Амер
9
Пиняев
Сергей
73
Шитов
Владислав
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
47
Уткин
Даниил
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
Крылья Советов
4-2-3-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Крылья Советов
Ростов

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.04
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
86

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.29
Ежов Роман 3 0.18
Пиняев Сергей 3 0.18
Коваленко Александр 1 0.06
Бейл Гленн 1 (1) 0.06
Якуба Денис 1 0.06
Рахманович Амер 1 0.06
Евгеньев Роман 1 0.06
Костанца Фернандо 1 0.06
Чиркович Александар 1 0.06
Шитов Владислав 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 8 (1) 0.47
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.47
Глебов Данил 4 0.24
Уткин Даниил 3 0.18
Сильянов Александр 2 0.12
Миронов Алексей 1 0.06
Осипенко Максим 1 (1) 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Щетинин Кирилл 1 0.06
Мельников Степан 1 0.06
Тугарев Роман 1 (1) 0.06

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежов Роман 4 0
Бейл Гленн 2 1
Солдатенков Александр 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Рахманович Амер 2 0
Коваленко Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 5 0
Полоз Дмитрий 4 0
Прохин Данила 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Чернов Евгений 3 0
Комличенко Николай 3 0
Голенков Егор 3 0
Уткин Даниил 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Глебов Данил 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Тугарев Роман 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

2
5
Крылья Советов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

10
16
Крылья Советов
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ростов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
7
24%
46-60
5
25%
7
24%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
24%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
4
19%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1
Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Ростов

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
4
1
8
2.5
1
6
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Ростов 2:0 Заявка 17 10 5 2 31 - 22 35
3. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 17 8 2 7 27 - 27 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Урал Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
11. Крылья Советов 0:2 Заявка 17 5 5 7 19 - 24 20
12. Пари НН Заявка 17 5 4 8 22 - 29 19
13. Факел Заявка 17 1 10 6 21 - 33 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов 2:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Урал Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
10. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов 0:2 Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Пари НН Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Ростов 2:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
4. Ахмат Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 9 0 4 5 8 - 19 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Свисток
    Звучит свисток на перерыв!
  • Судья
    45'
    Да, после просмотра видео Любимов отменяет решение назначить пенальти, Щетинин сработал в эпизоде чисто.
  • Видеоповтор
    45'
    Отправляется к монитору Любимов, есть сомнения по самому моменту нарушения, Щетинин был на мяче первым.
  • Видеоповтор
    45'
    Снова есть вопросы у ВАР, возможно, в момент передачи у Рахмановича было положение "вне игры".
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Ростова"! Рахманович прорывается по левому флангу и простреливает в центр, где Пиняева в подкате снёс Щетинин!
  • Желтая карточка
    45'
    Рахманович получает желтую карточку за фол против Щетинина на чужой половине поля.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Новая атака "Крыльев" завершается ударом Бейла из-за пределов штрафной - у Песьякова никаких проблем не возникло.
  • Угловой
    44'
    С угловым у своих ворот ростовчане справились, вторым темпом после навеса с фланга один из самарцев пробил головой неточно.
  • 43'
    Ежов врывается в штрафную с левого края и наносит удар по воротам - Песьяков переводит мяч через планку.
  • 43'
    Коваленко пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч зацепил ногу Коваленко и прошел мимо створа.
  • 42'
    Мало что получается у "Крыльев" впереди, хотя гол до перерыва явно не помешал бы волжанам.
  • 40'
    Полоз же забил свой восьмой гол в чемпионате, выходя на первое место в снайперском списке команды Валерия Карпина.
  • Желтая карточка
    39'
    Ежов попал в офсайд на левом фланге атаки и за возмущение получает желтую карточку.
  • Пенальти
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ДМИТРИЙ ПОЛОЗ!
    Уверенно реализует пенальти Полоз, пробивая чуть левее центра, Овсянников направление удара не угадал!
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    • Пенальти!
      37'
      Пенальти в ворота "Крыльев"! После просмотра видео Любимов указывает на "точку"! 11-й пенальти в пользу "Ростова" в этом чемпионате.
    • Видеоповтор
      36'
      Отправляется Любимов к монитору лично, эпизод требует более внимательного рассмотрения.
    • 35'
      Берет паузу Артём Любимов, слушая подсказки ВАР, вероятно, в штрафной фолил всё-таки Костанца.
    • Фол, нарушение
      34'
      Комличенко оказывается на газоне в штрафной "Крыльев" после единоборстве с Костанцей, арбитр определяет фол в атаке.
    • 33'
      Уткин со штрафного направляет мяч практически в створ ворот, но в итоге снаряд достается Овсянникову, никто из дончан на опережение сыграть не сумел.
    • Фол, нарушение
      32'
      Бейл фолит у своего углового флага против Щетинина, снова "стандарт" зарабатывает "Ростов".
    • 31'
      Позиционная атака "Ростова" завершается ударом Полоза из-за пределов штрафной - Овсянников спокойно ловит мяч.
    • 30'
      Продолжает "Ростов" после гола атаковать больше, в смятении находится самарский коллектив.
    • Видеоповтор
      29'
      ВАР на всякий случай перепроверил этот эпизод, но никаких нарушений со стороны ростовчан не было зафиксировано.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДАНИЛ ГЛЕБОВ!
      Глебов подобрал мяч на радиусе штрафной и пробил по воротам, снаряд выскочил из скопления игроков и после отскока от газона оказался в сетке!
    • 27'
      После навеса с правого фланга мяч дошел до дальнего края штрафной, Полоз в падении пробил боковыми ножницами, однако снаряд прошел параллельно воротам.
    • Угловой
      25'
      После подачи с углового Костанца пробил головой с 15 метров, никаких проблем у Песьякова в этой ситуации не возникло.
    • Офсайд
      24'
      Бейл исполняет вертикальный заброс в расчёте на рывок Шитова, однако Владислав в момент паса оказался в положении "вне игры".
    • 23'
      Возобновилась игра на поле самарского стадиона, при этом Сильянов остается пока за пределами поля, но самарцы ситуативное численное преимущество воплотить не могут.
    • 21'
      Разбита губа у Сильянова, врачи останавливают кровотечение, но игру Александр должен продолжить. Хотя на всякий случай отправился на разминку один из запасных.
    • Травма, повреждение
      20'
      Сильянов получает повреждение в единоборстве с Пиняевым, помощь врачей требуется крайнему защитнику "Ростова".
    • 18'
      Продолжается довольно спокойное течение матча, мало событий пока на поле самарского стадиона.
    • Фол, нарушение
      16'
      А вот теперь Комличенко мог добраться до мяча в чужой штрафной, но при этом нарушил правила против Евгеньева.
    • 15'
      Заброс из глубины поля исполняет Осипенко, однако мяч летит в штрафную точно в руки Овсянникову, Комличенко успеть не мог.
    • 14'
      Пиняев на левом фланге уходит от опеки защитника и подает в штрафную, но на дальний край никто из партнеров не успевает.
    • 13'
      Позиционная атака ростовчан получается неудачной из-за неуместного паса пяткой, но и контратака самарцев не завершается опасным моментом из-за вмешательства Осипенко.
    • 12'
      Подача с левого фланга в исполнении самарцев цели не достигает, спокойно защитники "Ростова" снимают верх в собственной штрафной.
    • 10'
      Продолжается у нас борьба за инициативу, не удается ни одной из команд установить контроль над мячом.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой исполняет "Ростов", Уткин грузит мяч на ближнюю штангу, но Рахманович выбивает снаряд из штрафной.
    • Опасный момент
      7'
      Ежов после передачи из глубины цепляется за мяч на линии штрафной, обыгрывает защитника и пробивает низом, однако Песьяков, вышедший из ворот, снаряд забирает!
    • 6'
      Прострел Щетинина с правого фланга получается не самым точным, следом Уткин забрасывает мяч на Комличенко, однако Николаю зацепиться не удается.
    • Угловой
      5'
      С угловым у своих ворот "Ростов" справился, вторым темпом Коваленко нанес удар с подбора, но мяч прошел намного выше ворот.
    • 4'
      Бейл получает мяч от Пиняева в центральной зоне и наносит удар по воротам - снаряд цепляет ногу Тугарева и проходит мимо створа.
    • 3'
      Напомним, что сегодня "Ростовом" со скамейки руководит Виталий Кафанов, Валерий Карпин на эту встречу дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
    • 2'
      "Крылья Советов" постепенно набирают обороты, одержав три победы в последних четырех матчах, могут самарцы в случае успеха подняться в восьмерку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 61'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Рахманович Амер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Ежов Роман получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Полоз Дмитрий из команды Ростов забивает с точки!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Глебов Данил бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:2 Ростов

    Исход игры
    Крылья Советов
    16.7% (24)
    Ничья
    44.4% (64)
    Ростов
    38.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (61)
    Меньше
    50% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    90.16% (110)
    Нет
    9.84% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (49)
    1:2 Ростов
    25% (36)
    2:2 Ничья
    8.3% (12)
    2:1 Крылья Советов
    7.6% (11)
    0:1 Ростов
    4.9% (7)
    0:2 Ростов
    2.1% (3)
    1:0 Крылья Советов
    1.4% (2)
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