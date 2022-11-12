4 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Рахманович получает желтую карточку за фол против Щетинина на чужой половине поля.

Пенальти в ворота "Ростова"! Рахманович прорывается по левому флангу и простреливает в центр, где Пиняева в подкате снёс Щетинин!

Снова есть вопросы у ВАР, возможно, в момент передачи у Рахмановича было положение "вне игры".

Отправляется к монитору Любимов, есть сомнения по самому моменту нарушения, Щетинин был на мяче первым.

Да, после просмотра видео Любимов отменяет решение назначить пенальти, Щетинин сработал в эпизоде чисто.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ДМИТРИЙ ПОЛОЗ! Уверенно реализует пенальти Полоз, пробивая чуть левее центра, Овсянников направление удара не угадал!

Ежов попал в офсайд на левом фланге атаки и за возмущение получает желтую карточку.

Полоз же забил свой восьмой гол в чемпионате, выходя на первое место в снайперском списке команды Валерия Карпина.

Мало что получается у "Крыльев" впереди, хотя гол до перерыва явно не помешал бы волжанам.

Коваленко пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч зацепил ногу Коваленко и прошел мимо створа.

Ежов врывается в штрафную с левого края и наносит удар по воротам - Песьяков переводит мяч через планку.

С угловым у своих ворот ростовчане справились, вторым темпом после навеса с фланга один из самарцев пробил головой неточно.

Новая атака "Крыльев" завершается ударом Бейла из-за пределов штрафной - у Песьякова никаких проблем не возникло.

37' Пенальти в ворота "Крыльев"! После просмотра видео Любимов указывает на "точку"! 11-й пенальти в пользу "Ростова" в этом чемпионате.

36' Отправляется Любимов к монитору лично, эпизод требует более внимательного рассмотрения.

35' Берет паузу Артём Любимов, слушая подсказки ВАР, вероятно, в штрафной фолил всё-таки Костанца.

34' Комличенко оказывается на газоне в штрафной "Крыльев" после единоборстве с Костанцей, арбитр определяет фол в атаке.

33' Уткин со штрафного направляет мяч практически в створ ворот, но в итоге снаряд достается Овсянникову, никто из дончан на опережение сыграть не сумел.

32' Бейл фолит у своего углового флага против Щетинина, снова "стандарт" зарабатывает "Ростов".

31' Позиционная атака "Ростова" завершается ударом Полоза из-за пределов штрафной - Овсянников спокойно ловит мяч.

30' Продолжает "Ростов" после гола атаковать больше, в смятении находится самарский коллектив.

29' ВАР на всякий случай перепроверил этот эпизод, но никаких нарушений со стороны ростовчан не было зафиксировано.