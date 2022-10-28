Тур: 17. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Ростов
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.83
Среднее время на гол
82
108
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.04
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
86
86
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.31
|Ежов Роман
|3
|0.19
|Пиняев Сергей
|3
|0.19
|Коваленко Александр
|1
|0.06
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.06
|Якуба Денис
|1
|0.06
|Рахманович Амер
|1
|0.06
|Евгеньев Роман
|1
|0.06
|Костанца Фернандо
|1
|0.06
|Чиркович Александар
|1
|0.06
|Шитов Владислав
|1
|0.06
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|8 (1)
|0.5
|Полоз Дмитрий
|7 (5)
|0.44
|Уткин Даниил
|3
|0.19
|Глебов Данил
|3
|0.19
|Сильянов Александр
|2
|0.13
|Миронов Алексей
|1
|0.06
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.06
|Байрамян Хорен
|1
|0.06
|Щетинин Кирилл
|1
|0.06
|Мельников Степан
|1
|0.06
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.06
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|5
|0
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Чернов Евгений
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Голенков Егор
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
2
5
Крылья Советов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
10
16
Крылья Советов
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ростов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
7
24%
46-60
5
25%
7
24%
61-75
4
20%
6
21%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
24%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
4
19%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1
Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Ростов
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
81
25
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
34
18
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
610
97
115
313
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов
Исход игры
Крылья Советов
13% (9)
Ничья
42% (29)
Ростов
44.9% (31)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (35)
Меньше
44.44% (28)
Обе команды забьют
Да
85.71% (54)
Нет
14.29% (9)
Популярный счёт
1:2 Ростов
27.5% (19)
1:1 Ничья
27.5% (19)
2:2 Ничья
11.6% (8)
2:1 Крылья Советов
10.1% (7)
0:1 Ростов
7.2% (5)
0:2 Ростов
4.3% (3)
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