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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Ростов
Прогнозы 69
Крылья Советов 13% (9)
X 42% (29)
Ростов 44.9% (31)
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Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Ростов
2.95
3.65
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Ростов

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
39.1%
47.9%
3 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
56.5%
17.4%
6 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.04
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

86
86

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.31
Ежов Роман 3 0.19
Пиняев Сергей 3 0.19
Коваленко Александр 1 0.06
Бейл Гленн 1 (1) 0.06
Якуба Денис 1 0.06
Рахманович Амер 1 0.06
Евгеньев Роман 1 0.06
Костанца Фернандо 1 0.06
Чиркович Александар 1 0.06
Шитов Владислав 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 8 (1) 0.5
Полоз Дмитрий 7 (5) 0.44
Уткин Даниил 3 0.19
Глебов Данил 3 0.19
Сильянов Александр 2 0.13
Миронов Алексей 1 0.06
Осипенко Максим 1 (1) 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Щетинин Кирилл 1 0.06
Мельников Степан 1 0.06
Тугарев Роман 1 (1) 0.06

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Зотов Георгий 2 0
Коваленко Александр 1 0
Рахманович Амер 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 5 0
Полоз Дмитрий 4 0
Прохин Данила 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Чернов Евгений 3 0
Комличенко Николай 3 0
Голенков Егор 3 0
Уткин Даниил 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Глебов Данил 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Тугарев Роман 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

2
5
Крылья Советов
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

10
16
Крылья Советов
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Ростов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
7
24%
46-60
5
25%
7
24%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
24%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
4
19%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1
Крылья Советов - Сочи 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1
Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Ростов

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
4
1
8
2.5
1
6
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Крылья Советов 13% (9)
    X 42% (29)
    Ростов 44.9% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Ростов
    2.95
    3.65
    3.50
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов

    Исход игры
    Крылья Советов
    13% (9)
    Ничья
    42% (29)
    Ростов
    44.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (35)
    Меньше
    44.44% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (54)
    Нет
    14.29% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    27.5% (19)
    1:1 Ничья
    27.5% (19)
    2:2 Ничья
    11.6% (8)
    2:1 Крылья Советов
    10.1% (7)
    0:1 Ростов
    7.2% (5)
    0:2 Ростов
    4.3% (3)
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