Тур: 14. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
27'
0:1
32'
1:1
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
58
Эрдал
Зия
11
Саба
Диа
33
Аллисон
16
Атасаяр
Онур
14
Авуну
Дюрель
18
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саба ДиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Муса АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 АллисонЗащитник
- Защитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Anil DemirВратарь
- Защитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Сивасспор
Умраниеспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|4 (1)
|0.29
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.14
|Градель Макс-Ален
|2 (2)
|0.14
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.07
|Арслан Хакан
|1
|0.07
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.07
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.07
|Гутас Димитрис
|0
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|4
|0.31
|Антонио Мрсич
|3 (2)
|0.23
|Глумац Томислав
|2
|0.15
|Авуну Дюрель
|2
|0.15
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.08
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.08
|Георге Валентин
|1
|0.08
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Огуз Гурбулак
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|Саба Диа
|2
|0
|Османпаша Джанер
|2
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|4
|0
|Глумац Томислав
|2
|1
|Жералду Бартоломеу
|3
|0
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Серкан Гёксу
|2
|0
|Георге Валентин
|2
|0
|Огуз Гурбулак
|2
|0
|Айик Онур
|1
|0
|Антонио Мрсич
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Атасаяр Онур
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Умраниеспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Сивасспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Умраниеспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
2
5
Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Умраниеспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
16
22
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
25%
3
14%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
6%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фенербахче - Сивасспор 1:0 Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0
Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0
Умраниеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3
Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Умраниеспор 0:3 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Генчлербирлиги - Умраниеспор 2:4 Умраниеспор - Денизлиспор 0:0
Результаты матчей
Сивасспор
Умраниеспор
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Умраниеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
211
48
112
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|12
|9
|2
|1
|35 - 12
|29
|2.
|Истанбул Башакшехир
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|4.
|Галатасарай
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|6.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|14.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Сивасспор
|1:1
|14
|2
|5
|7
|12 - 18
|11
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|1:1
|13
|1
|4
|8
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|6
|1
|0
|21 - 9
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|14.
|Сивасспор
|1:1
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|15.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|17.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Умраниеспор
|1:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Умраниеспор
|1:1
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|18.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Сивасспор
|1:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|12 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3