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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Сивасспор
1:1
Первый тайм: 39'
Умраниеспор
0'
0:1
27' Гол
Авуну Дюрель
1:1
32' Гол
Ятабаре Мустафа
33' Желтая карточка
Саба Диа

Ход матча

27'
0:1
Авуну Дюрель
(Сакей Айзаак)
32'
Ятабаре Мустафа
1:1
33'
Саба Диа
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Умраниеспор
3.50
3.95
3.75
Все Коэффициенты
35
Вурал
Али
Шашал
17
Ешильюрт
Эрдоган
88
Османпаша
Джанер
6
Гутас
Димитрис
58
Эрдал
Зия
8
Ялчин
Робин
23
Ульвестад
Фредрик
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Саба
Диа
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
13
Оздемир
Оркун
90
Попов
Страхил
33
Аллисон
44
Глумац
Томислав
16
Атасаяр
Онур
8
Серкан
Гёксу
5
Сакей
Айзаак
14
Авуну
Дюрель
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
28
Дель
Валье
Йонатан
Сивасспор
4-2-3-1
Умраниеспор
4-3-3

История личных встреч

Сивасспор
Умраниеспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛТ
0:0
ПЛТ
4:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 4 (1) 0.29
Ятабаре Мустафа 2 0.14
Градель Макс-Ален 2 (2) 0.14
Ульвестад Фредрик 1 0.07
Арслан Хакан 1 0.07
Ешильюрт Эрдоган 1 0.07
Нжи Клинтон Муа 1 0.07
Гутас Димитрис 0 0
Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 4 0.31
Антонио Мрсич 3 (2) 0.23
Глумац Томислав 2 0.15
Авуну Дюрель 2 0.15
Жералду Бартоломеу 1 0.08
Дель Валье Йонатан 1 0.08
Георге Валентин 1 0.08
Леняни Эрмир 0 0
Огуз Гурбулак 0 0
Сакей Айзаак 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Ятабаре Мустафа 2 0
Арслан Хакан 2 0
Градель Макс-Ален 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Саба Диа 2 0
Османпаша Джанер 2 0
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Ялчин Робин 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Гутас Димитрис 1 0
Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 4 0
Глумац Томислав 2 1
Жералду Бартоломеу 3 0
Дель Валье Йонатан 2 0
Серкан Гёксу 2 0
Георге Валентин 2 0
Огуз Гурбулак 2 0
Айик Онур 1 0
Антонио Мрсич 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Атасаяр Онур 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Аллисон 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Умраниеспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Сивасспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Умраниеспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

2
5
Сивасспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Умраниеспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

16
22
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
25%
3
14%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фенербахче - Сивасспор 1:0 Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0
Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0
Умраниеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Бешикташ - Умраниеспор 5:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3
Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Газиантеп - Умраниеспор 1:1 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Адана Демирспор - Умраниеспор 1:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Умраниеспор - Антальяспор 0:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Умраниеспор - Samgurali 3:0 Умраниеспор - Торпедо Кутаиси 0:3 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Умраниеспор 0:3 Умраниеспор - Гиресунспор 1:0 Генчлербирлиги - Умраниеспор 2:4 Умраниеспор - Денизлиспор 0:0

Результаты матчей

Сивасспор
Умраниеспор

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Умраниеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 12 9 2 1 35 - 12 29
2. Истанбул Башакшехир 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Адана Демирспор 13 6 6 1 24 - 14 24
4. Галатасарай 12 7 3 2 16 - 10 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 19 - 16 23
6. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 14 4 5 5 19 - 24 17
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
12. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
13. Анкарагюджю 13 3 4 6 16 - 21 13
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Сивасспор 1:1 14 2 5 7 12 - 18 11
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 1:1 13 1 4 8 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 6 1 0 21 - 9 19
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Анкарагюджю 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Хатайспор 6 2 2 2 8 - 11 8
14. Сивасспор 1:1 8 1 5 2 8 - 8 8
15. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
17. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
18. Умраниеспор 1:1 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 8 3 4 1 16 - 11 13
3. Трабзонспор 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
5. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
10. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Умраниеспор 1:1 6 0 3 3 7 - 12 3
18. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
19. Сивасспор 1:1 6 1 0 5 4 - 10 3
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Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 12 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Умраниеспор
3.50
3.95
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сивасспор 1:1 Умраниеспор онлайн

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Сивасспор
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