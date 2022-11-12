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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Гамбург
0:0
Первый тайм: 8'
Зандхаузен
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Зандхаузен
5.80
5.00
7.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандеш
Даниэль
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
33
Ренен
Николай
15
Хён
Иммануэль
28
Трибулл
Том
2
Жиров
Александр
19
Айдини
Басхким
24
Папела
Мервиль
11
Окс
Филипп
10
Кинсомби
Давид
8
Кинсомби
Кристиан
23
Кутуджу
Ахмед
7
Суку
Себио
Гамбург
4-3-3
Зандхаузен
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Зандхаузен

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
1:5
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 9 0.56
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.31
Бенеш Ласло 2 0.13
Рейс Людовит 2 0.13
Вушкович Марио 2 0.13
Жан-Люк Домпе 1 0.06
Хайер Моритц 1 0.06
Джатта Бейкери 1 0.06
Tom Sanne 1 0.06
Киттель Сонни 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 6 (1) 0.38
Эшвайн Александер 3 0.19
Кинсомби Кристиан 3 0.19
Бахманн Яник 2 0.13
Айдини Басхким 2 0.13
Жиров Александр 1 0.06
Кутуджу Ахмед 1 0.06
Папела Мервиль 1 0.06
Суку Себио 0 0
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 3 1
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Киттель Сонни 2 0
Глацель Роберт 2 0
Мефферт Йонас 2 0
Бенеш Ласло 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Ogechika Heil 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 1
Эшвайн Александер 5 0
Бахманн Яник 5 0
Думич Дарио 3 0
Папела Мервиль 3 0
Айдини Басхким 3 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Окс Филипп 2 0
Зикер Арне 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Окороджи Чима 1 0
Хён Иммануэль 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0

Результаты матчей

Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Зандхаузен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
7
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Зандхаузен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

14
6
Гамбург
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Зандхаузен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
4
50%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
50%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
44%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

25
20
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
5
25%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
4
16%
6
30%
61-75
10
40%
3
15%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
8
47%
3
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
12%
8
33%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1

Результаты матчей

Гамбург
Зандхаузен

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 0:0 17 10 2 5 25 - 17 32
3. Хайденхайм 0:0 17 8 7 2 28 - 16 31
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ян 0:0 17 5 5 7 16 - 25 20
10. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Зандхаузен 0:0 17 4 5 8 19 - 25 17
14. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
15. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
16. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
17. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Хайденхайм 0:0 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 0:0 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 0:0 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 0:0 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
13. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
14. Ян 0:0 8 2 1 5 7 - 12 7
15. Зандхаузен 0:0 9 1 3 5 7 - 13 6
16. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
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Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Зандхаузен
5.80
5.00
7.10
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