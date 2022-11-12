Тур: 17. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 55246
4:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
1:0
27' ГолГлацель Роберт
37' Желтая карточкаОкс Филипп
1:1
50' ГолСуку Себио
2:1
56' ГолРейс Людовит
67' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
2:2
68' ГолКинсомби Кристиан
3:2
74' Гол в свои воротаЖиров Александр
4:2
80' ГолГлацель Роберт
88' Желтая карточкаКиттель Сонни
90' Желтая карточкаАйдини Басхким
90'+4
Ход матча
18'
27'
1:0
37'
50'
1:1
56'
2:1
68'
74'
3:2
80'
4:2
88'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
28
Трибулл
Том
11
Окс
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Tom Sanne
-
-
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Трибулл ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Зикер АрнеЗащитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Адеми КемальНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Гамбург
Зандхаузен
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|11
|0.65
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.29
|Рейс Людовит
|3
|0.18
|Бенеш Ласло
|2
|0.12
|Вушкович Марио
|2
|0.12
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.06
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|Джатта Бейкери
|1
|0.06
|Tom Sanne
|1
|0.06
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.35
|Кинсомби Кристиан
|4
|0.24
|Эшвайн Александер
|3
|0.18
|Бахманн Яник
|2
|0.12
|Айдини Басхким
|2
|0.12
|Суку Себио
|1
|0.06
|Жиров Александр
|1
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.06
|Папела Мервиль
|1
|0.06
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|4
|1
|Эшвайн Александер
|5
|0
|Бахманн Яник
|5
|0
|Айдини Басхким
|4
|0
|Думич Дарио
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Кинсомби Кристиан
|3
|0
|Папела Мервиль
|3
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Зикер Арне
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Хён Иммануэль
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Зандхаузен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
10
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Зандхаузен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
14
6
Гамбург
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Зандхаузен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
18
16
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
4
36%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
4
36%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
44%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
28
23
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
5
22%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
4
14%
8
35%
61-75
11
39%
3
13%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
8
40%
3
11%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
15%
9
33%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
5
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1
Результаты матчей
Гамбург
Зандхаузен
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
44
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
62
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
107
611
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|11.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|12.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|13.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|14.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|15.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|16.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|17.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|3.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|14.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5