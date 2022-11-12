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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 55246
Гамбург
4:2
Конец матча
Зандхаузен
0'
18' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
1:0
27' Гол
Глацель Роберт
37' Желтая карточка
Окс Филипп
1:1
50' Гол
Суку Себио
2:1
56' Гол
Рейс Людовит
67' Желтая карточка
Кинсомби Кристиан
2:2
68' Гол
Кинсомби Кристиан
3:2
74' Гол в свои ворота
Жиров Александр
4:2
80' Гол
Глацель Роберт
88' Желтая карточка
Киттель Сонни
90' Желтая карточка
Айдини Басхким
90'+4
1
Фернандеш
Даниэль
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
8
Бенеш
Ласло
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
33
Ренен
Николай
15
Хён
Иммануэль
28
Трибулл
Том
2
Жиров
Александр
19
Айдини
Басхким
24
Папела
Мервиль
11
Окс
Филипп
10
Кинсомби
Давид
8
Кинсомби
Кристиан
23
Кутуджу
Ахмед
7
Суку
Себио
Гамбург
4-1-2-3
Зандхаузен
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Зандхаузен

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
1:5
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:3

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 11 0.65
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.29
Рейс Людовит 3 0.18
Бенеш Ласло 2 0.12
Вушкович Марио 2 0.12
Жан-Люк Домпе 1 0.06
Хайер Моритц 1 0.06
Джатта Бейкери 1 0.06
Tom Sanne 1 0.06
Киттель Сонни 0 0
Мухайм Миро 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 6 (1) 0.35
Кинсомби Кристиан 4 0.24
Эшвайн Александер 3 0.18
Бахманн Яник 2 0.12
Айдини Басхким 2 0.12
Суку Себио 1 0.06
Жиров Александр 1 0.06
Кутуджу Ахмед 1 0.06
Папела Мервиль 1 0.06
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 3 1
Киттель Сонни 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Глацель Роберт 2 0
Мефферт Йонас 2 0
Бенеш Ласло 2 0
Хайер Моритц 2 0
Мухайм Миро 2 0
Рейс Людовит 2 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Ogechika Heil 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 4 1
Эшвайн Александер 5 0
Бахманн Яник 5 0
Айдини Басхким 4 0
Думич Дарио 3 0
Окс Филипп 3 0
Кинсомби Кристиан 3 0
Папела Мервиль 3 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Зикер Арне 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Суку Себио 1 0
Окороджи Чима 1 0
Хён Иммануэль 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0

Результаты матчей

Гамбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Зандхаузен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
10
Гамбург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Зандхаузен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

14
6
Гамбург
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Зандхаузен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

18
16

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
4
36%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
4
36%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
44%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
5
22%
1-15
5
18%
1
4%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
4
14%
8
35%
61-75
11
39%
3
13%
76-90

Пропущено

20
27
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
8
40%
3
11%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
15%
9
33%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
5
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Гамбург - Ян 3:1 Падерборн - Гамбург 2:3 Гамбург - Магдебург 2:3
РБ Лейпциг - Гамбург 4:0 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Ян - Зандхаузен 2:1
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1

Результаты матчей

Гамбург
Зандхаузен

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
6
11
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
11. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
12. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
13. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
14. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
15. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
16. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
17. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
3. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
14. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
17. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
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    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Суку Себио бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Окс Филипп получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Кутуджу Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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