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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 21487
Карлсруэ
4:4
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
12' Гол
Шлойзенер Фабиан
2:0
16' Гол
Ванитцек Марвин
2:1
24' Гол
Эггештайн Йоханнес
3:1
31' Гол
Шлойзенер Фабиан
3:2
35' Гол
Эггештайн Йоханнес
3:3
43' Гол
Смит Эрик
4:3
50' Гол
Кауфманн Миккель
58' Желтая карточка
Джигала Адам
4:4
61' Гол
Дашнер Лукас
88' Желтая карточка
Франке Марсель
90'+4
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
11
Чой
Кён-Рок
14
Кауфманн
Миккель
24
Шлойзенер
Фабиан
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
15
Байфус
Марцель
2
Салиакас
Манолис
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Эггештайн
Йоханнес
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
3-3-2-2

История личных встреч

Карлсруэ
Санкт-Паули

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:4
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:4

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.78
1.67

Среднее время на гол

115
54

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.17
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
57

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 7 0.41
Ванитцек Марвин 6 (1) 0.35
Хайзе Филип 2 0.12
Кауфманн Миккель 2 0.12
Рапп Симоне 2 0.12
Батмаз Малик 2 0.12
Гондорф Жером 1 0.06
Небель Пауль 1 0.06
Брайтхаупт Тим 1 0.06
Франке Марсель 1 0.06
Куэто Лукас 1 0.06
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 5 0.29
Хартель Марсель 3 0.18
Дашнер Лукас 3 0.18
Ирвайн Джексон 3 0.18
Смит Эрик 2 0.12
Пакарада Леарт 1 (1) 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Меткалф Коннор 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Медич Яков 1 0.06
Отто Давид 1 0.06
Немет Давид 1 0.06
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франке Марсель 5 0
Гондорф Жером 3 1
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Фазлии Бетим 2 1
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Аремю Афииз 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Матанович Игорь 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
11
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

9
13
Карлсруэ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
5
38%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

27
24
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
11%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
6
22%
5
21%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
24
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
7
24%
4
17%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
8
28%
2
8%
61-75
3
10%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Фортуна 0:2
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Санкт-Паули

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
4
3
6
2.5
3
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
7
10
4
13
2.5
4
13
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
11. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
12. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
13. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
14. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
15. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
16. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
17. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
3. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
14. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
17. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
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