Тур: 17. Стадион: BBBank Wildpark. Зрители: 21487
4:4
Конец матча
0'
1:0
12' ГолШлойзенер Фабиан
2:0
16' ГолВанитцек Марвин
2:1
24' ГолЭггештайн Йоханнес
3:1
31' ГолШлойзенер Фабиан
3:2
35' ГолЭггештайн Йоханнес
3:3
43' ГолСмит Эрик
4:3
50' ГолКауфманн Миккель
58' Желтая карточкаДжигала Адам
4:4
61' ГолДашнер Лукас
88' Желтая карточкаФранке Марсель
90'+4
Ход матча
12'
16'
2:0
24'
31'
35'
43'
3:3
50'
58'
61'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
25
Джигала
Адам
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Luca Bolay
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Роггов ФранцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Карлсруэ
Санкт-Паули
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
0.78
1.67
Среднее время на гол
115
54
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.17
1.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
57
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.41
|Ванитцек Марвин
|6 (1)
|0.35
|Хайзе Филип
|2
|0.12
|Кауфманн Миккель
|2
|0.12
|Рапп Симоне
|2
|0.12
|Батмаз Малик
|2
|0.12
|Гондорф Жером
|1
|0.06
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.06
|Франке Марсель
|1
|0.06
|Куэто Лукас
|1
|0.06
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.29
|Хартель Марсель
|3
|0.18
|Дашнер Лукас
|3
|0.18
|Ирвайн Джексон
|3
|0.18
|Смит Эрик
|2
|0.12
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Меткалф Коннор
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Медич Яков
|1
|0.06
|Отто Давид
|1
|0.06
|Немет Давид
|1
|0.06
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|5
|0
|Гондорф Жером
|3
|1
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
11
Карлсруэ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
9
13
Карлсруэ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
19%
4
22%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
20%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
5
38%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Забито
27
24
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
11%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
6
22%
5
21%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
5
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
24
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
7
24%
4
17%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
8
28%
2
8%
61-75
3
10%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Фортуна 0:2
Зандхаузен - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0
Результаты матчей
Карлсруэ
Санкт-Паули
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
44
36
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
26
36
17
18
17
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
710
710
413
413
215
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|11.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|12.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|13.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|14.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|15.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|16.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|17.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|3.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|14.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5