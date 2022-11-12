Тур: 17. Стадион: Войт-Арена.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сесса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Minos Gouras
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Хайденхайм
Ян
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.47
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.41
|Бесте Ян-Никлас
|5 (1)
|0.29
|Томалла Денис
|5
|0.29
|Adrian Beck
|2
|0.12
|Сесса Кевин
|2
|0.12
|Майнка Патрик
|2
|0.12
|Буш Марнон
|1
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.06
|Шиммер Штефан
|1
|0.06
|Зирслебен Тим
|1
|0.06
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.35
|Калисканер Каан
|3
|0.18
|Макридис Хараламбос
|1
|0.06
|Меес Джошуа
|1
|0.06
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.06
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.06
|Minos Gouras
|1
|0.06
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Малони Леннард
|3
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Зирслебен Тим
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
2
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ян
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
11
8
Хайденхайм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
6
46%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
2
7%
5
29%
29%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
6
22%
3
18%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
7
29%
29%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1
Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2
Результаты матчей
Хайденхайм
Ян
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
45
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
34
36
25
27
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
88
97
610
511
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|0:0
|17
|10
|2
|5
|25 - 17
|32
|3.
|Хайденхайм
|0:0
|17
|8
|7
|2
|28 - 16
|31
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Ян
|0:0
|17
|5
|5
|7
|16 - 25
|20
|10.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|11.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|12.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|13.
|Зандхаузен
|0:0
|17
|4
|5
|8
|19 - 25
|17
|14.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|15.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|16.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|17.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Хайденхайм
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|8.
|Гамбург
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|9.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|10.
|Ян
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|13.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Ян
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5