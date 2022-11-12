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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 9'
Ян
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Ян
5.00
4.00
5.00
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
16
Сесса
Кевин
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
24
Кюльветтер
Кристиан
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
21
Киршбаум
Торстен
6
Саллер
Бенедикт
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
11
Фабер
Конрад
14
Идризи
Бленди
8
Тальхаммер
Максимилиан
7
Схипноски
Никлас
10
Калисканер
Каан
26
Макридис
Хараламбос
9
Овусу
Принс-Осеи
Хайденхайм
4-1-4-1
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Ян

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
К
2:5
Б2
1:3
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
2:1
Б3
2:2
Б3
3:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.42

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.41
Бесте Ян-Никлас 5 (1) 0.29
Томалла Денис 5 0.29
Adrian Beck 2 0.12
Сесса Кевин 2 0.12
Майнка Патрик 2 0.12
Буш Марнон 1 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.06
Шиммер Штефан 1 0.06
Зирслебен Тим 1 0.06
Фёренбах Йонас 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.35
Калисканер Каан 3 0.18
Макридис Хараламбос 1 0.06
Меес Джошуа 1 0.06
Овусу Принс-Осеи 1 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Тальхаммер Максимилиан 1 0.06
Minos Gouras 1 0.06
Схипноски Никлас 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Малони Леннард 3 0
Гейпль Андреас 2 0
Майнка Патрик 2 0
Зирслебен Тим 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 6 0
Брайткройц Стив 3 1
Саллер Бенедикт 3 0
Эльведи Ян 3 0
Овусу Принс-Осеи 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
2
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ян
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

11
8
Хайденхайм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
6
46%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Забито

27
17
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
2
7%
5
29%
29%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
4
15%
4
24%
61-75
6
22%
3
18%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
7
29%
29%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1
Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Ян

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
6
1.5
2
5
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
8
9
7
1.5
6
10
5
11
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 0:0 17 10 2 5 25 - 17 32
3. Хайденхайм 0:0 17 8 7 2 28 - 16 31
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ян 0:0 17 5 5 7 16 - 25 20
10. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
11. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
12. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
13. Зандхаузен 0:0 17 4 5 8 19 - 25 17
14. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
15. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
16. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
17. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Хайденхайм 0:0 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
8. Гамбург 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 0:0 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 0:0 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 0:0 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
13. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
14. Ян 0:0 8 2 1 5 7 - 12 7
15. Зандхаузен 0:0 9 1 3 5 7 - 13 6
16. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Зирслебен Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Ян
5.00
4.00
5.00
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