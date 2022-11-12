Тур: 17. Стадион: Войт-Арена.
5:4
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЗирслебен Тим
0:1
14' ГолОвусу Принс-Осеи
1:1
21' ГолКляйндинст Тим
2:1
36' ГолAdrian Beck
3:1
39' ГолКляйндинст Тим
3:2
45' ГолМакридис Хараламбос
48' Желтая карточкаИдризи Бленди
54' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
3:3
55' ГолСхипноски Никлас
4:3
76' ГолТомалла Денис
81' Желтая карточкаНахрайнер Себастьян
4:4
90' ГолЙылдырым Айгюн
90' Желтая карточкаЙылдырым Айгюн
5:4
90' ГолШиммер Штефан
90'+6
Ход матча
10'
14'
21'
36'
2:1
39'
3:1
45'
48'
54'
55'
3:3
76'
4:3
90'
4:4
90'
90'
5:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сесса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Minos Gouras
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Хайденхайм
Ян
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.47
1.42
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|9
|0.53
|Томалла Денис
|6
|0.35
|Бесте Ян-Никлас
|5 (1)
|0.29
|Adrian Beck
|3
|0.18
|Сесса Кевин
|2
|0.12
|Майнка Патрик
|2
|0.12
|Шиммер Штефан
|2
|0.12
|Буш Марнон
|1
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.06
|Зирслебен Тим
|1
|0.06
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.35
|Калисканер Каан
|3
|0.18
|Макридис Хараламбос
|2
|0.12
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.12
|Меес Джошуа
|1
|0.06
|Схипноски Никлас
|1
|0.06
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.06
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.06
|Minos Gouras
|1
|0.06
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Малони Леннард
|3
|0
|Зирслебен Тим
|3
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Брайткройц Стив
|3
|1
|Саллер Бенедикт
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Йылдырым Айгюн
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
6
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
11
8
Хайденхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ян
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
33%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
6
46%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Забито
32
21
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
2
6%
6
29%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
10
31%
4
19%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
8
25%
4
19%
76-90
Пропущено
21
29
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
7
24%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
19%
4
14%
31-45
6
29%
2
7%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
29%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1
Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2
Результаты матчей
Хайденхайм
Ян
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
35
27
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
98
107
710
611
314
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|10.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|11.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|12.
|Ганза
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|13.
|Айнтрахт Бр
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|14.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|15.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|16.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|17.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|3.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|14.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 5