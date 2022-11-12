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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Хайденхайм
5:4
Конец матча
Ян
0'
10' Желтая карточка
Зирслебен Тим
0:1
14' Гол
Овусу Принс-Осеи
1:1
21' Гол
Кляйндинст Тим
2:1
36' Гол
Adrian Beck
3:1
39' Гол
Кляйндинст Тим
3:2
45' Гол
Макридис Хараламбос
48' Желтая карточка
Идризи Бленди
54' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
3:3
55' Гол
Схипноски Никлас
4:3
76' Гол
Томалла Денис
81' Желтая карточка
Нахрайнер Себастьян
4:4
90' Гол
Йылдырым Айгюн
90' Желтая карточка
Йылдырым Айгюн
5:4
90' Гол
Шиммер Штефан
90'+6

Ход матча

10'
Зирслебен Тим
 
14'
0:1
Овусу Принс-Осеи
(Идризи Бленди)
21'
Кляйндинст Тим
(Бесте Ян-Никлас)
1:1
36'
Adrian Beck
(Сесса Кевин)
2:1
37'
 
Вит Кристиан
Тальхаммер Максимилиан
39'
Кляйндинст Тим
(Томалла Денис)
3:1
45'
3:2
Макридис Хараламбос
(Фабер Конрад)
46'
Тоеркауф Норман
Зирслебен Тим
 
46'
Шиммер Штефан
Кюльветтер Кристиан
 
48'
 
Идризи Бленди
54'
 
Саллер Бенедикт
55'
3:3
Схипноски Никлас
59'
Бурнич Дженис
Бесте Ян-Никлас
 
68'
Шёппнер Ян
Сесса Кевин
 
76'
Томалла Денис
(Кляйндинст Тим)
4:3
77'
 
Меес Джошуа
Макридис Хараламбос
77'
 
Альберс Андреас
Идризи Бленди
81'
 
Нахрайнер Себастьян
81'
Гейпль Андреас
Adrian Beck
 
82'
 
Йылдырым Айгюн
Овусу Принс-Осеи
82'
 
Minos Gouras
Схипноски Никлас
90'
4:4
Йылдырым Айгюн
(Меес Джошуа)
90'
 
Йылдырым Айгюн
90'
Шиммер Штефан
(Фёренбах Йонас)
5:4

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Мюллер
Кевин
16
Сесса
Кевин
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
37
Бесте
Ян-Никлас
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
24
Кюльветтер
Кристиан
10
Кляйндинст
Тим
21
Киршбаум
Торстен
6
Саллер
Бенедикт
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
11
Фабер
Конрад
8
Тальхаммер
Максимилиан
14
Идризи
Бленди
10
Калисканер
Каан
7
Схипноски
Никлас
9
Овусу
Принс-Осеи
26
Макридис
Хараламбос
Хайденхайм
4-1-4-1
Ян
4-1-2-3

История личных встреч

Хайденхайм
Ян

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
2:0
К
2:5
Б2
1:3
Б3
0:0
Б3
2:2
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
2:1
Б3
2:2
Б3
3:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.42

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 9 0.53
Томалла Денис 6 0.35
Бесте Ян-Никлас 5 (1) 0.29
Adrian Beck 3 0.18
Сесса Кевин 2 0.12
Майнка Патрик 2 0.12
Шиммер Штефан 2 0.12
Буш Марнон 1 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.06
Зирслебен Тим 1 0.06
Фёренбах Йонас 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.35
Калисканер Каан 3 0.18
Макридис Хараламбос 2 0.12
Овусу Принс-Осеи 2 0.12
Меес Джошуа 1 0.06
Схипноски Никлас 1 0.06
Йылдырым Айгюн 1 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.06
Тальхаммер Максимилиан 1 0.06
Minos Gouras 1 0.06
Гюнтер Лассе 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Фабер Конрад 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Малони Леннард 3 0
Зирслебен Тим 3 0
Гейпль Андреас 2 0
Майнка Патрик 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Буш Марнон 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 6 0
Брайткройц Стив 3 1
Саллер Бенедикт 4 0
Эльведи Ян 3 0
Овусу Принс-Осеи 3 0
Альберс Андреас 2 0
Нахрайнер Себастьян 2 0
Стоянович Деян 2 0
Йылдырым Айгюн 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Гувара Леон 1 0
Меес Джошуа 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Идризи Бленди 1 0
Калисканер Каан 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
6
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

11
8
Хайденхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ян
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
33%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
4
36%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
6
46%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Забито

32
21
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
2
6%
6
29%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
10
31%
4
19%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
8
25%
4
19%
76-90

Пропущено

21
29
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
7
24%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
4
19%
4
14%
31-45
6
29%
2
7%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
6
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Дорфмеркинген - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Арминия 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1
Ян - Фортуна 0:3 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Магдебург - Ян 1:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Фортуна - Ян 4:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Ян

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
5
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
10
7
1.5
7
10
6
11
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
10. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
11. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
12. Ганза 16 5 3 8 16 - 23 18
13. Айнтрахт Бр 16 4 6 6 18 - 25 18
14. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
15. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
16. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
17. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
3. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
14. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
10. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
17. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 5
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