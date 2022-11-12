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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Венеция
1:2
Конец матча
Реджина
0'
1:0
10' Гол
Похьянпало Йоэль
1:1
55' Гол
Канотто Луиджи
57' Желтая карточка
Канотто Луиджи
73' Желтая карточка
Льотти Даниэле
73' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
1:2
76' Гол
Эрнани Азеведо
87' Желтая карточка
Менез Жереми
90'+5

Ход матча

10'
Похьянпало Йоэль
(Чрнигой Домен)
1:0
46'
 
Менез Жереми
Фаббиан Джованни
46'
 
Ди Кьяра Джанлука
Federico Giraudo
55'
1:1
Канотто Луиджи
57'
 
Канотто Луиджи
60'
Кюизанс Микаэль
Йонсен Деннис
 
60'
Фьордилино Лука
Чрнигой Домен
 
60'
Черышев Денис
Андерсен Магнус
 
67'
 
Льотти Даниэле
Гори Габриэле
70'
Новакович Андрия
Похьянпало Йоэль
 
71'
 
Чичерелли Эмануэле
Ривас Ригоберто
73'
 
Льотти Даниэле
73'
Хапс Ридгесиано
 
76'
1:2
Эрнани Азеведо
80'
 
Ционек Тьяго
Канотто Луиджи
83'
Пьерини Николас
Модоло Марко
 
87'
 
Менез Жереми

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
66
Йоронен
Йессе
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
6
Бузио
Джанлука
38
Андерсен
Магнус
II
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
1
Равалья
Федерико
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
98
Federico
Giraudo
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
9
Гори
Габриэле
99
Ривас
Ригоберто
Венеция
3-5-2
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Реджина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:2
СB
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 0.23
Похьянпало Йоэль 2 0.15
Кюизанс Микаэль 2 0.15
Чрнигой Домен 1 0.08
Хапс Ридгесиано 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Новакович Андрия 1 0.08
Йонсен Деннис 1 0.08
Ульманн Максимилиан 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 4 0.31
Менез Жереми 3 0.23
Канотто Луиджи 3 0.23
Ривас Ригоберто 2 0.15
Пьероцци Никколо 2 0.15
Эрнани Азеведо 2 (1) 0.15
Гальоло Риккардо 2 0.15
Гори Габриэле 2 0.15
Майер Жан 1 0.08
Кризетиг Лоренцо 1 0.08
Льотти Даниэле 1 0.08
Ломбарди Алессандро 1 0.08
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Тессманн Таннер 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Йоронен Йессе 1 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Гальоло Риккардо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Оби Джоэл 1 0
Менез Жереми 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Равалья Федерико 1 0
Ривас Ригоберто 1 0

Результаты матчей

Венеция
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Реджина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
1
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реджина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
15
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Реджина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
7
50%
1
14%
76-90

Забито

7
17
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
4
57%
3
18%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
24
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
4
33%
5
21%
61-75
4
33%
4
17%
76-90

Пропущено

22
11
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
4
18%
4
36%
61-75
9
41%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3
Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3
Реджина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0
Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3

Результаты матчей

Венеция
Реджина

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Венеция
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
8
5
1
12
2.5
5
8
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
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Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Венеция 1:2 Реджина онлайн

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