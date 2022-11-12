Тур: 13. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
10' ГолПохьянпало Йоэль
1:1
55' ГолКанотто Луиджи
57' Желтая карточкаКанотто Луиджи
73' Желтая карточкаЛьотти Даниэле
73' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
1:2
76' ГолЭрнани Азеведо
87' Желтая карточкаМенез Жереми
90'+5
Ход матча
10'
55'
1:1
57'
73'
73'
76'
1:2
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
13
Модоло
Марко
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Венеция
Реджина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черышев Денис
|3
|0.23
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.15
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.15
|Чрнигой Домен
|1
|0.08
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Новакович Андрия
|1
|0.08
|Йонсен Деннис
|1
|0.08
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|4
|0.31
|Менез Жереми
|3
|0.23
|Канотто Луиджи
|3
|0.23
|Ривас Ригоберто
|2
|0.15
|Пьероцци Никколо
|2
|0.15
|Эрнани Азеведо
|2 (1)
|0.15
|Гальоло Риккардо
|2
|0.15
|Гори Габриэле
|2
|0.15
|Майер Жан
|1
|0.08
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.08
|Льотти Даниэле
|1
|0.08
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.08
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Йоронен Йессе
|1
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Ционек Тьяго
|2
|1
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Равалья Федерико
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Реджина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
1
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реджина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
15
Венеция
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Реджина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
7
2 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
7
50%
1
14%
76-90
Забито
7
17
0 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
4
57%
3
18%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
12
24
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
4
33%
5
21%
61-75
4
33%
4
17%
76-90
Пропущено
22
11
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
4
18%
4
36%
61-75
9
41%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3
Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3
Реджина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0
Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3
Результаты матчей
Венеция
Реджина
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Венеция
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
211
85
112
58
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5