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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Кальяри
1:1
Конец матча
Пиза
0'
0:1
50' Гол
Моруцан Олимпиу
63' Желтая карточка
Нандес Найтан
67' Желтая карточка
Надь Адам
1:1
67' Гол
Лападула Джанлука
79' Желтая карточка
Ливьери Алессандро
84' Желтая карточка
Карбони Франко
90' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90'+6
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
16
Карбони
Франко
8
Нандес
Найтан
10
Виола
Николас
14
Дейола
Алессандро
20
Перейро
Гастон
6
Рог
Марко
9
Лападула
Джанлука
22
Ливьери
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
44
Рус
Адриан
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
27
Трамони
Маттео
10
Торрегросса
Эрнесто
Кальяри
4-3-2-1
Пиза
4-3-2-1

История личных встреч

Кальяри
Пиза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 0.31
Лувумбо Зито 2 0.15
Манкозу Марко 2 0.15
Дейола Алессандро 1 0.08
Рог Марко 1 0.08
Паволетти Леонардо 1 0.08
Перейро Гастон 1 0.08
Макумбу Антуан 1 0.08
Виола Николас 1 (1) 0.08
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Нандес Найтан 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.38
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.31
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.23
Мазуччи Гаэтано 3 0.23
Туре Идрисса 2 0.15
Ионице Артур 1 0.08
Канестрелли Симоне 1 0.08
Сибилли Джузеппе 1 0.08
Трамони Лисандру 1 0.08
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Нандес Найтан 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Карбони Франко 2 0
Виола Николас 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 4 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Надь Адам 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Рус Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Результаты матчей

Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
10
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
9
Кальяри
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
8
36%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0
Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3
Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Пиза

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      13'
      ГОООООЛ Пиза забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальяри 1:1 Пиза онлайн

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