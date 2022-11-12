Тур: 13. Стадион: Сардиния Арена.
0'
0:1
50' ГолМоруцан Олимпиу
63' Желтая карточкаНандес Найтан
67' Желтая карточкаНадь Адам
1:1
67' ГолЛападула Джанлука
79' Желтая карточкаЛивьери Алессандро
84' Желтая карточкаКарбони Франко
90' Желтая карточкаКалабрези Артуро
90'+6
Ход матча
50'
0:1
63'
67'
67'
84'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
44
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Григер АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Кальяри
Пиза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|4
|0.31
|Лувумбо Зито
|2
|0.15
|Манкозу Марко
|2
|0.15
|Дейола Алессандро
|1
|0.08
|Рог Марко
|1
|0.08
|Паволетти Леонардо
|1
|0.08
|Перейро Гастон
|1
|0.08
|Макумбу Антуан
|1
|0.08
|Виола Николас
|1 (1)
|0.08
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.38
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.31
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.23
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.23
|Туре Идрисса
|2
|0.15
|Ионице Артур
|1
|0.08
|Канестрелли Симоне
|1
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.08
|Трамони Лисандру
|1
|0.08
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Карбони Франко
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
10
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
9
Кальяри
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
8
36%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0
Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3
Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Пиза
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5