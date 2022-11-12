Тур: 13. Стадион: Паоло Мацца.
0'
1:0
10' ГолЭспозито Сальваторе
12' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
32' Желтая карточкаМурджа Алессандро
43' Желтая карточкаСелия Раффаэле
45' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
62' Красная карточкаПеда Патрик
68' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
69' Желтая карточкаГлик Камил
1:1
74' ГолКапеллини Риккардо
1:2
77' ГолЛа Гумина Антонино
88' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
90'+5
Ход матча
10'
12'
43'
45'
62'
69'
74'
77'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
27
Педа
Патрик
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
10
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиам ПапеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
История личных встреч
СПАЛ
Беневенто
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Тотал матчей
2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.31
|Майстро Фабио
|3
|0.23
|Мончини Габриэле
|2
|0.15
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.15
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.08
|Финотто Маттиа
|1
|0.08
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.08
|Рабби Симоне
|1
|0.08
|Педа Патрик
|1
|0.08
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.23
|Форте Франческо
|2
|0.15
|Фариас Диего
|1
|0.08
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|Леверб Максим
|1
|0.08
|Пастина Кристиан
|1
|0.08
|Куцупиас Илиас
|1
|0.08
|Капеллини Риккардо
|1
|0.08
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|6
|0
|Педа Патрик
|2
|2
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Вальцания Лука
|3
|0
|Далле Мура Кристиан
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Альфонсо Энрико
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастина Кристиан
|3
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Карич Нермин
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Леверб Максим
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Беневенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
СПАЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
6
4
СПАЛ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Беневенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
4
40%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
25%
1
9%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
4
36%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1
Беневенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2
Результаты матчей
СПАЛ
Беневенто
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
49
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5