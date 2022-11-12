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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Бари
2:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
21' Гол
Fabian Tait
0:2
37' Гол
Raphael Odogwu
1:2
43' Гол
Ди Чезаре Валерио
2:2
65' Гол
Сальседо Эдди
90' Желтая карточка
Майта Маттиа
90' Желтая карточка
Де Коль Филиппо
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Fabian Tait
(Белардинелли Лука)
37'
0:2
Raphael Odogwu
(Белардинелли Лука)
43'
Ди Чезаре Валерио
(Белломо Никола)
1:2
58'
Ботта Рубен
Белломо Никола
 
58'
Mehdi Dorval
Пучино Раффаэле
 
65'
Сальседо Эдди
(Риччи Джакомо)
2:2
68'
 
Daniele Casiraghi
Ровер Маттео
75'
Бенедетти Леонардо
Сальседо Эдди
 
80'
 
Помпетти Марко
Fabian Tait
80'
 
Карретта Мирко
Маццокки Симоне
90'
Майта Маттиа
 
90'
 
Де Коль Филиппо

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
21
Жужек
Жан
6
Ди
Чезаре
Валерио
31
Риччи
Джакомо
99
Малламо
Алессандро
4
Майта
Маттиа
63
Белломо
Никола
14
Сальседо
Эдди
26
Шедлер
Орельен
7
Антенуччи
Мирко
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
2
Берра
Филиппо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
16
Белардинелли
Лука
18
Ровер
Маттео
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
Бари
4-3-1-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Бари
Зюйдтироль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СCС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 9 (2) 0.69
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.38
Фолоруншо Майкл 3 0.23
Белломо Никола 1 0.08
Сальседо Эдди 1 0.08
Ди Чезаре Валерио 1 0.08
Шедлер Орельен 1 0.08
Майта Маттиа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 5 0.38
Ровер Маттео 3 (2) 0.23
Giovanni Zaro 2 0.15
Маццокки Симоне 2 0.15
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.08
Карретта Мирко 1 0.08
Fabian Tait 1 0.08
Николусси Кавилья Ханс 1 0.08
Белардинелли Лука 0 0
Де Коль Филиппо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 0
Майта Маттиа 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Пучино Раффаэле 1 1
Белломо Никола 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Антенуччи Мирко 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Помпетти Марко 3 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Де Коль Филиппо 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Ровер Маттео 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Бари
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
7
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
6
35%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
6
38%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0
Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1

Результаты матчей

Бари
Зюйдтироль

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Бари
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ди Чезаре Валерио бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Raphael Odogwu бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Fabian Tait бьет в цель!
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