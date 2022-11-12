Тур: 13. Стадион: Сан Никола.
2:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолFabian Tait
0:2
37' ГолRaphael Odogwu
1:2
43' ГолДи Чезаре Валерио
2:2
65' ГолСальседо Эдди
90' Желтая карточкаМайта Маттиа
90' Желтая карточкаДе Коль Филиппо
90'+4
Ход матча
21'
0:1
37'
43'
65'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
18
Каприле
Элия
21
Жужек
Жан
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Бари
Зюйдтироль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.69
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.38
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.23
|Белломо Никола
|1
|0.08
|Сальседо Эдди
|1
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.08
|Шедлер Орельен
|1
|0.08
|Майта Маттиа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|5
|0.38
|Ровер Маттео
|3 (2)
|0.23
|Giovanni Zaro
|2
|0.15
|Маццокки Симоне
|2
|0.15
|Daniele Casiraghi
|1 (1)
|0.08
|Карретта Мирко
|1
|0.08
|Fabian Tait
|1
|0.08
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.08
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Де Коль Филиппо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|0
|Майта Маттиа
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|1
|Белломо Никола
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Антенуччи Мирко
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|2
|1
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Берра Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Giovanni Zaro
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Бари
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
7
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
15
10
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
6
35%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
6
38%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0
Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2
Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1
Результаты матчей
Бари
Зюйдтироль
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бари
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
58
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5