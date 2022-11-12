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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Парма
3:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
17' Гол
Дель Прато Энрико
47' Желтая карточка
Паван Никола
2:0
57' Гол
Камара Дрисса
3:0
67' Гол
Бенедычак Адриан
3:1
71' Гол
Антонуччи Мирко
81' Желтая карточка
Пертиконе Романо
90'+4
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
19
Зом
Симон
8
Эстевес
Науэль
45
Инглезе
Роберто
10
Васкес
Франко
11
Тутино
Дженнаро
13
Бонни
Анж-Йоан
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
30
Ignacio
Lores
10
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
Парма
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Читтаделла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
77

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.31
Дель Прато Энрико 3 0.23
Ман Деннис 3 (1) 0.23
Михэйлэ Валентин 2 0.15
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.15
Эстевес Науэль 1 0.08
Камара Дрисса 1 0.08
Валенти Лаутаро 1 0.08
Бенедычак Адриан 1 0.08
Остерволде Джейден 1 0.08
Васкес Франко 0 0
Зом Симон 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 3 0.23
Беретта Джакомо 2 0.15
Бальдини Энрико 2 (1) 0.15
Асенсио Рауль 2 (1) 0.15
Andrea Magrassi 1 0.08
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Вита Алессио 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 5 1
Юрич Станко 6 0
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Болог Ботонд 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Данци Андреа 1 1
Ignacio Lores 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Результаты матчей

Парма
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Читтаделла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
5
Парма
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
11%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
3
16%
4
40%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0
Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0
Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2

Результаты матчей

Парма
Читтаделла

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Парма
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Дель Прато Энрико бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Парма 3:1 Читтаделла онлайн

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