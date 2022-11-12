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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Козенца
3:2
Конец матча
Палермо
0'
11' Желтая карточка
Матею Алеш
17' Желтая карточка
Деветак Младен
0:1
41' Гол
Брунори Маттео
1:1
45' Гол
Флоренци Альдо
49' Желтая карточка
Pietro Martino
50' Желтая карточка
Флоренци Альдо
53' Желтая карточка
Ivan Marconi
2:1
56' Гол
Риджионе Микеле
2:2
59' Гол
Брунори Маттео
60' Желтая карточка
Кало Джакомо
3:2
63' Гол
Ларривей Хоакин
89' Желтая карточка
Риджионе Микеле
89' Красная карточка
Валлоккия Андреа
3:2
90' Не забитый пенальти
Брунори Маттео
90'+7

Ход матча

11'
 
Матею Алеш
17'
 
Деветак Младен
29'
 
Кривелло Роберто
Деветак Младен
41'
0:1
Брунори Маттео
(Ди Мариано Франческо)
45'
Флоренци Альдо
(Рисполи Андреа)
1:1
49'
Pietro Martino
 
50'
Флоренци Альдо
 
53'
 
Ivan Marconi
56'
Риджионе Микеле
(Вока Идриз)
2:1
59'
2:2
Брунори Маттео
(Неделчару Ионуц)
60'
Кало Джакомо
 
63'
Ларривей Хоакин
(Д'Урсо Кристиан)
3:2
65'
Брешанини Марко
Д'Урсо Кристиан
 
71'
 
Шарич Дарио
Сегре Джакопо
71'
 
Видо Лука
Ivan Marconi
76'
Вентури Майкл
Кало Джакомо
 
76'
Бриньола Энрико
Мерола Давиде
 
76'
Камильяно Агостино
Рисполи Андреа
 
81'
 
Дамьяни Самуэле
Бро Жереми
81'
 
Roberto Floriano
Гомес Клаудио
84'
Корнвиг Эмиль
Флоренци Альдо
 
89'
Риджионе Микеле
 
89'
Валлоккия Андреа
 
90'
3:2
Брунори Маттео

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
42
Вока
Идриз
6
Кало
Джакомо
18
Мерола
Давиде
10
Д'Урсо
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
9
Ларривей
Хоакин
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
34
Деветак
Младен
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Козенца
4-2-3-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Козенца
Палермо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 2 0.15
Ларривей Хоакин 2 0.15
Риджионе Микеле 2 0.15
Флоренци Альдо 2 0.15
Бриньола Энрико 1 0.08
Мерони Андреа 1 0.08
Корнвиг Эмиль 1 0.08
Брешанини Марко 1 0.08
Мерола Давиде 1 0.08
Бутич Карло 1 (1) 0.08
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 6 (2) 0.46
Элия Сальваторе 3 0.23
Nicolo Valente 2 0.15
Ди Мариано Франческо 1 0.08
Ivan Marconi 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 4 1
Pietro Martino 3 1
Вока Идриз 4 0
Вентури Майкл 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Вяйсянен Саули 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Кало Джакомо 2 0
Насти Марко 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 3 0
Матею Алеш 3 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
4
Козенца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

3
7
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
67%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
6
67%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
60%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
3
43%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
6
40%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

22
17
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
7
32%
2
12%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2
Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1
Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3
Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2

Результаты матчей

Козенца
Палермо

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Козенца
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
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