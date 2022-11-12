Тур: 13. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
11' Желтая карточкаМатею Алеш
17' Желтая карточкаДеветак Младен
0:1
41' ГолБрунори Маттео
1:1
45' ГолФлоренци Альдо
49' Желтая карточкаPietro Martino
50' Желтая карточкаФлоренци Альдо
53' Желтая карточкаIvan Marconi
2:1
56' ГолРиджионе Микеле
2:2
59' ГолБрунори Маттео
60' Желтая карточкаКало Джакомо
3:2
63' ГолЛарривей Хоакин
89' Желтая карточкаРиджионе Микеле
89' Красная карточкаВаллоккия Андреа
3:2
90' Не забитый пенальтиБрунори Маттео
90'+7
Ход матча
11'
17'
41'
45'
1:1
49'
50'
53'
56'
2:1
59'
60'
63'
89'
89'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
42
Вока
Идриз
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоПолузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Козенца
Палермо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.15
|Ларривей Хоакин
|2
|0.15
|Риджионе Микеле
|2
|0.15
|Флоренци Альдо
|2
|0.15
|Бриньола Энрико
|1
|0.08
|Мерони Андреа
|1
|0.08
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.08
|Брешанини Марко
|1
|0.08
|Мерола Давиде
|1
|0.08
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.08
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|6 (2)
|0.46
|Элия Сальваторе
|3
|0.23
|Nicolo Valente
|2
|0.15
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.08
|Ivan Marconi
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|4
|1
|Pietro Martino
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Вяйсянен Саули
|3
|0
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Гомес Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Палермо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
4
Козенца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
3
7
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Палермо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
67%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
6
67%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
60%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
3
43%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
6
40%
31-45
4
27%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
22
17
15 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
7
32%
2
12%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2
Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1
Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3
Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2
Результаты матчей
Козенца
Палермо
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Козенца
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
58
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5