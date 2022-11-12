Тур: 13. Стадион: Альберто Бралья.
0'
0:1
37' ГолДи Кармине Самуэль
1:1
45' ГолТремолада Лука
58' Желтая карточкаРози Алеандро
79' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
90' Желтая карточкаМарсура Давиде
90'+4
Ход матча
37'
45'
1:1
58'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
16
Джерли
Фабио
24
Поли
Андреа
99
Дьяв
Давиде
90
Струна
Альяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
-
24 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Модена
Перуджа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
540
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.31
|Бонфанти Николас
|3
|0.23
|Тремолада Лука
|2
|0.15
|Antonio Pergreffi
|2
|0.15
|Фальчинелли Диего
|2
|0.15
|Маньино Лука
|2
|0.15
|Армеллино Марко
|1
|0.08
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.23
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.15
|Стриццоло Лука
|2
|0.15
|Луперини Грегорио
|1
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|6
|0
|Читтадини Джорджо
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Марсура Давиде
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Санторо Симоне
|2
|1
|Ианнони Эдоардо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Куан Кристиан
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Оливьери Марко
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Перуджа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
2
Модена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Перуджа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
2
1
Модена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
4
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
5%
6
30%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
4
20%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2
Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0
Перуджа
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2
Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2
Результаты матчей
Модена
Перуджа
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Модена
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
49
112
211
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|0:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5