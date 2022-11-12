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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Модена
1:1
Конец матча
Перуджа
0'
0:1
37' Гол
Ди Кармине Самуэль
1:1
45' Гол
Тремолада Лука
58' Желтая карточка
Рози Алеандро
79' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
90' Желтая карточка
Марсура Давиде
90'+4
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
5
Читтадини
Джорджо
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
24
Поли
Андреа
10
Тремолада
Лука
99
Дьяв
Давиде
11
Фальчинелли
Диего
1
Гори
Стефано
90
Струна
Альяж
21
Курадо
Маркос
97
Сгарби
Филиппо
33
Бегетто
Андреа
24
Касасола
Тиаго
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
18
Ди
Кармине
Самуэль
41
Стриццоло
Лука
Модена
4-3-1-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Модена
Перуджа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СC
3:0
СC
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
540

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.31
Бонфанти Николас 3 0.23
Тремолада Лука 2 0.15
Antonio Pergreffi 2 0.15
Фальчинелли Диего 2 0.15
Маньино Лука 2 0.15
Армеллино Марко 1 0.08
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.23
Ди Кармине Самуэль 2 0.15
Стриццоло Лука 2 0.15
Луперини Грегорио 1 0.08
Ди Серио Джузеппе 1 0.08
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 6 0
Читтадини Джорджо 5 0
Antonio Pergreffi 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Марсура Давиде 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Курадо Маркос 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Санторо Симоне 2 1
Ианнони Эдоардо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Пас Йеферсон 3 0
Куан Кристиан 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Оливьери Марко 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Перуджа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
2
Модена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Перуджа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

2
1
Модена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
4
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
5%
6
30%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
4
20%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2
Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0
Перуджа
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2
Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2

Результаты матчей

Модена
Перуджа

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Модена
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
1
12
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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