Тур: 17. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Зенит
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
3.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
24
135
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.06
|Лебеденко Игорь
|1
|0.06
|Караев Давид
|1
|0.06
|Шапич Стефан
|1
|0.06
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.06
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|11
|0.69
|Вендел Маркус
|7
|0.44
|Сергеев Иван
|6
|0.38
|Мостовой Андрей
|6
|0.38
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.31
|Мантуан Густаво
|3
|0.19
|Клаудиньо
|2
|0.13
|Барриос Вильмар
|1
|0.06
|Ловрен Деян
|1
|0.06
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.06
|Родригао де Соуза
|1
|0.06
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Роганович Боян
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Торпедо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Зенит
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
3
29
Торпедо Москва
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Зенит
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
4
31
Голы по времени матча
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
21%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
33%
76-90
Забито
3
30
2 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 8
0
0%
6
20%
1-15
2
67%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
33%
5
17%
61-75
0
0%
9
30%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
50%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
5
44
4 В 1-м тайме 19
1 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 12
12 Не забивали 1
0
0%
6
14%
1-15
3
60%
7
16%
16-30
1
20%
6
14%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
1
20%
7
16%
61-75
0
0%
11
25%
76-90
Пропущено
30
8
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
1
3%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
12
40%
0
0%
31-45
6
20%
2
25%
46-60
5
17%
1
13%
61-75
6
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Зенит
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
8
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
151
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Зенит
Исход игры
Торпедо Москва
0% (0)
Ничья
6.6% (4)
Зенит
93.4% (57)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (40)
Меньше
29.82% (17)
Обе команды забьют
Да
43.86% (25)
Нет
56.14% (32)
Популярный счёт
0:2 Зенит
21.3% (13)
0:3 Зенит
16.4% (10)
1:2 Зенит
13.1% (8)
1:3 Зенит
11.5% (7)
1:4 Зенит
9.8% (6)
0:4 Зенит
8.2% (5)
0:1 Зенит
4.9% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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