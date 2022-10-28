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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Торпедо Москва
 
Позже
Зенит
Прогнозы 62
Торпедо Москва 0% (0)
X 6.5% (4)
Зенит 93.5% (58)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Зенит
18.00
8.20
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
8:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

3.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

24
135

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.06
Караев Давид 1 0.06
Шапич Стефан 1 0.06
Померко Алексей 1 (1) 0.06
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 11 0.69
Вендел Маркус 7 0.44
Сергеев Иван 6 0.38
Мостовой Андрей 6 0.38
Кузяев Далер 5 (2) 0.31
Мантуан Густаво 3 0.19
Клаудиньо 2 0.13
Барриос Вильмар 1 0.06
Ловрен Деян 1 0.06
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
Родригао де Соуза 1 0.06
Кассьерра Матео 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Ерохин Александр 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Роганович Боян 3 0
Енин Иван 3 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Родригао де Соуза 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Торпедо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Зенит
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

3
29
Торпедо Москва
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Зенит
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

4
31

Голы по времени матча

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
21%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
33%
76-90

Забито

3
30
2 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 8
0
0%
6
20%
1-15
2
67%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
33%
5
17%
61-75
0
0%
9
30%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
50%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

5
44
4 В 1-м тайме 19
1 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 12
12 Не забивали 1
0
0%
6
14%
1-15
3
60%
7
16%
16-30
1
20%
6
14%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
1
20%
7
16%
61-75
0
0%
11
25%
76-90

Пропущено

30
8
13 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
1
3%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
12
40%
0
0%
31-45
6
20%
2
25%
46-60
5
17%
1
13%
61-75
6
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1 Зенит - Сочи 7:0 Зенит - Крылья Советов 2:1
Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1 Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Зенит

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
8
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
15
1
1
15
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 62
    Торпедо Москва 0% (0)
    X 6.5% (4)
    Зенит 93.5% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Зенит
    18.00
    8.20
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Зенит

    Исход игры
    Торпедо Москва
    0% (0)
    Ничья
    6.6% (4)
    Зенит
    93.4% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (40)
    Меньше
    29.82% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (25)
    Нет
    56.14% (32)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    21.3% (13)
    0:3 Зенит
    16.4% (10)
    1:2 Зенит
    13.1% (8)
    1:3 Зенит
    11.5% (7)
    1:4 Зенит
    9.8% (6)
    0:4 Зенит
    8.2% (5)
    0:1 Зенит
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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