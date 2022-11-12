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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Наполи
3:1
Второй тайм: 81'
Удинезе
0'
1:0
15' Гол
Осимхен Виктор
25' Желтая карточка
Жуан Жезус
27' Желтая карточка
Уолас Соуза
2:0
31' Гол
Зелиньски Пётр
37' Желтая карточка
Перейра Роберто
3:0
58' Гол
Элмас Эльиф
78' Желтая карточка
Руй Мариу
3:1
80' Гол
Несторовски Илья

Ход матча

15'
Осимхен Виктор
(Элмас Эльиф)
1:0
25'
Жуан Жезус
 
26'
 
Саксесс Исаак
Делофеу Херард
27'
 
Уолас Соуза
31'
Зелиньски Пётр
(Лосано Ирвинг)
2:0
37'
 
Перейра Роберто
46'
Руй Мариу
Оливера Матиас
 
56'
 
Самарджич Лазар
Арслан Толгай-Али
58'
Элмас Эльиф
(Замбо-Ангисса Андре-Франк)
3:0
60'
Эстигор Лео
Жуан Жезус
 
60'
Политано Маттео
Лосано Ирвинг
 
67'
Ндомбеле Танги
Зелиньски Пётр
 
71'
 
Яяло Мато
Уолас Соуза
71'
 
Несторовски Илья
Гомеш Бету
78'
Руй Мариу
 
80'
3:1
Несторовски Илья
(Саксесс Исаак)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 131
Наполи 95.4% (125)
X 2.3% (3)
Удинезе 2.3% (3)
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Наполи
Ничья
Удинезе
6.55
4.96
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
5
Жуан
Жезус
3
Ким
Мин-Чжэ
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
7
Элмас
Эльиф
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
19
Эхизибуэ
Кингсли
37
Перейра
Роберто
4
Ловрич
Санди
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
Наполи
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Удинезе

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

29%
54.8%
16.2%
9 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2.35
1.36

Среднее время на гол

38
66

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.12

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 9 0.6
Кварацхелия Хвича 6 0.4
Зелиньски Пётр 3 0.2
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.2
Политано Маттео 3 (2) 0.2
Элмас Эльиф 3 0.2
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.13
Симеоне Джованни 2 0.13
Ким Мин-Чжэ 2 0.13
Лоботка Станислав 1 0.07
Жуан Жезус 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Распадори Джакомо 1 0.07
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.4
Делофеу Херард 2 0.13
Ловрич Санди 2 0.13
Самарджич Лазар 2 0.13
Удоги Дестини 2 0.13
Бийол Яка 2 0.13
Перейра Роберто 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Арслан Толгай-Али 1 0.07
Масина Адам 1 0.07
Перес Неуэн 1 0.07
Саксесс Исаак 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Руй Мариу 2 0
Ким Мин-Чжэ 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Жуан Жезус 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Перейра Роберто 4 0
Удоги Дестини 4 0
Бийол Яка 3 0
Уолас Соуза 2 0
Делофеу Херард 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
3
Наполи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

16
10
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

17
13

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
9%
2
10%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
10
29%
29%
8
38%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0
Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Наполи
Удинезе

Точный счет

4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Наполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
7
7
6
8
2.5
3
11
4
10
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:1 Заявка 15 13 2 0 37 - 11 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе 1:3 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
12. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
14. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
15. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:1 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе 1:3 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
12. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
13. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
14. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
15. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
16. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:1 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе 1:3 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    ГОЛ! 3:2!
  • 81'
    Мариу Руй тянул время, не навешивал с левого фланга. В итоге образовалась контратака "Удинезе", которую погасил выбежавший за пределы своей штрафной Мерет.
  • 80'
    Есть повод для "Наполи" усилить свои атакующие действия.
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Илья Несторовски!
    После углового гости продолжили атаковать, Саксесс скинул вправо грудью, и Несторовски со средней дистанции отправил мяч в правый нижний угол.
  • Угловой
    79'
    Самарджич навесил справа со штрафного, Яяло сделал скидку, и Лоботка вынес мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    78'
    Мариу Руй на левом фланге обороны срубил Эхизибуэ и стал обладателем жёлтой карточки.
  • Опасный момент
    76'
    Осимхен откликнулся на кручёную подачу Самарджича справа с корнера и со второго этажа на левой штанге пробил рядом со створом.
  • Угловой
    76'
    Лоботка под давлением Саксесса головой выбил мяч из своей штрафной на угловой.
  • 75'
    Элмас подал корнер с левого края, и ничего интересного не случилось, визитёры спокойно отбились.
  • Опасный момент
    74'
    Замбо-Ангисса начал свой проход из центра поля и оказался внутри чужой штрафной, а далее острый удар Осимхена с правого полуфланга был парирован Сильвестри на угловой. 
  • 73'
    "Удинезе" как-то пытается обозначать высокий прессинг, но всё это бесполезно.
  • Фол, нарушение
    72'
    Осимхен с Бийолом хватались друг за друга в середине поля, и выявлен фол со стороны нападающего хозяев.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе "Удинезе": Несторовски вместо Бету Гомеша, Яяло вместо Уоласа.
  • Фол, нарушение
    70'
    Мариу Руй забросил со штрафного, потом на подборе оказался Осимхен, но мяч сильно от него отскочил, и он сфолил против Уоласа.
  • Фол, нарушение
    69'
    Эхизибуэ подтолкнул сзади Ндомбеле перед штрафной площадью "Удинезе".
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    • Фол, нарушение
      68'
      Замбо-Ангисса нанёс заблокированный удар с правого полуфланга, и через пару секунд было зафиксировано попадание мяча в руку Осимхена.
    • 67'
      Гости аккуратно вывели мяч из своей штрафной после подачи корнера, но вскоре сформировалась позиционная атака "Наполи".
    • Замена
      67'
      Танги Ндомбеле меняет в составе "Наполи" Петра Зелиньски.
    • Угловой
      66'
      Замбо-Ангисса около чужой штрафной покатил вправо на Осимхена, чей удар был заблокирован Эбоссом на угловой.
    • 65'
      Элмас сделал короткий пас вперёд на Осимхена, у которого без фола отобрала мяч защита хозяев.
    • 64'
      Разыграли штрафной неаполитанцы. Мариу Руй забросил влево на Политано, а тот не успел к мячу, чтобы нанести нормальный такой удар.
    • Фол, нарушение
      64'
      Уолас перед своей штрафной отправил на газон Лоботку, это перспективный штрафной для "Наполи".
    • Фол, нарушение
      63'
      Осимхен перекувыркнулся в штрафной "Удинезе" в попытке пробить через себя и задел руку Сильвестри.
    • 62'
      Саксесс подарил мяч сопернику на чужой половине поля, мог бы сыграть гораздо лучше.
    • Опасный момент
      61'
      Элмас чуть не оформил дубль. Из района 11-метровой он мощно приложился с лёта, но Сильвестри отразил, а потом не дали гости добить Осимхену с маленького расстояния.
    • Замена
      60'
      Замены у "Наполи": Политано вместо Лосано, Эстигор вместо Жуана Жезуса.
    • 59'
      Видимо, всё понятно уже в этом матче. "Наполи" гораздо сильнее и не испытывает проблем.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Эльиф Элмас!
      Замбо-Ангисса в ходе контратаки подключил передачей Элмаса, и тот с левого полуфланга низом поразил ближний угол.
    • 57'
      Жуан Жезус блокирует дальний удар соперника.
    • Замена
      56'
      Лазар Самарджич заменил Толгая-Али Арслана в составе "Удинезе".
    • 56'
      Мариу Руй подал корнер с правого края, и Жуан Жезус головой неопасно пробил мимо створа.
    • Угловой
      55'
      Зелиньски навесил с корнера, и гости выбили мяч из своей штрафной. Потом Зелиньски подал уже с игры, и Эбосс выбил сферу на очередной корнер.
    • Угловой
      54'
      "Наполи" заработал угловой на левом фланге.
    • 53'
      Неаполитанцы не могут рассчитывать на Хвичу Кварацхелию, который травмирован, но они и без него справляются.
    • 52'
      "Наполи" не рвётся идти вперёд и готов играть вторым номером, учитывая счёт на табло.
    • Фол, нарушение
      51'
      Осимхен на своей половине поля испытал небольшой фол со стороны Бийола. Часто они оказываются на поле один против другого.
    • 50'
      Напомним, это последний тур чемпионата Италии перед уходом на нестандартный перерыв из-за чемпионата мира.
    • 49'
      Успешно отразили неаполитанцы все попытки соперника потревожить их защитные порядки.
    • 48'
      Роберто Перейра подал корнер слева к ближней штанге, и мяч выбил в аут Лоботка.
    • Угловой
      47'
      "Удинезе" начал второй тайм достаточно активно и заработал сейчас угловой.
    • 46'
      Саксесс с левого фланга прострелил безадресно за лицевую линию, то есть не достиг успеха.
    • Замена
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Замена в составе "Наполи": Мариу Руй вместо Матиаса Оливеры.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Наполи" на классе выигрывает с комфортным счётом 2:0. Отдыхаем.
    • 45'
      Осимхен обыгрался справа с Лосано и прострелил. Дальше мяч был перехвачен туда-сюда, и вот он снова у неаполитанцев.
    • 45'
      Серия подач-ударов со стороны гостей надёжно заблокирована оборонительной линией "Наполи".
    • Фол, нарушение
      45'
      Эбосс заработал для своей команды штрафной на левом полуфланге, его толкнул на газон Лосано.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты.
    • 45'
      Саксесс со своей половины поля покатил проникающий пас вперёд на Бету, а первым на мяче был прочитавший ситуацию Мерет.
    • 44'
      Бийол отдал низом пас назад Сильвестри, и тот спокойно выбил мяч, несмотря на обозначение прессинга со стороны Осимхена.
    • 43'
      Осимхен прошёл по свободному левому флангу и сделал прострел, который выбил в аут Неуэн Перес.
    • 42'
      Не удалось "Удинезе" заработать угловой на правом фланге, поэтому Ловрич оказался раздосадован. 
    • 41'
      238 против 136 - такова статистика команд по сделанным передачам.
    • Фол, нарушение
      40'
      Лосано на фланге в центральной части поля получил в свой адрес нарушение правил от Эбосса.
    • 39'
      Роберто Перейра бьёт со штрафного и попадает в соперника. Показывает, что была игра рукой, но судья не внемлет.
    • Фол, нарушение
      39'
      Бету Гомеш перед чужой штрафной укрыл мяч корпусом и дождался толчка сзади от Кима Мин-Чжэ.
    • 38'
      Ловрич не стал навешивать с правого фланга и затормозил атаку "Удинезе". Из состава "Наполи" все, кому надо, успели уже вернуться назад.
    • Желтая карточка
      37'
      Роберто Перейра только что вернулся в игру и отомстил ди Лоренцо фолом, за что схлопотал предупреждение.
    • 36'
      Сейчас показали повтор второго гола "Наполи", и стало ясно, что если бы Лосано сделал ответный пас Осимхену, то случилось бы положение "вне игры".
    • Травма, повреждение
      35'
      Медицинская помощь требуется лежащему на газоне Роберто Перейре, который пострадал после столкновения с ди Лоренцо.
    • 34'
      Бийол чётко действовал против Осимхена на левом краю обороны, без нарушения выбив мяч за боковую.
    • Фол, нарушение
      33'
      Осимхен ещё раз принёс пользу неаполитанцам в обороне, примагнитив к себе фол Арслана.
    • 32'
      Роберто Перейра навесил вперёд со штрафного, и Виктор Осимхен вынес мяч головой.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Пётр Зелиньски!
      Осимхен зацепил мяч в центре поля в контратаке и отдал передачу пяткой на Лосано, тот отпасовал дальше в штрафную, и Зелиньски поразил правый угол.
    • 29'
      Саксесс отдавал с правого фланга пас вразрез вперёд на Бету Гомеша, но защита "Наполи" прервала эту передачу.
    • 28'
      Темп игры явно невысокий. "Наполи" ведёт в счёте и может, не делая резких движений, играть в своё удовольствие.
    • Желтая карточка
      27'
      Замбо-Ангисса упал в центре поля по вине Уоласа, получившего жёлтую карточку.
    • Замена
      26'
      Вынужденная замена у "Удинезе": Исаак Саксесс вместо Жерара Делофеу. Посмотрим, принесёт ли Саксесс успех команде гостей.
    • Желтая карточка
      25'
      Перехват осуществили в центре поля гости, и Жуан Жезус с нарушением остановил проход Ловрича, результатом чего стала жёлтая карточка.
    • 24'
      Вероятно, потребуется замена пострадавшему игроку "Удинезе".
    • Травма, повреждение
      23'
      Делофеу, которого, возможно, задел сзади Элмас, присел на газон и ждёт врачей.
    • 22'
      "Наполи" сегодня находится на пороге 11-й подряд победы в матчах Серии А.
    • 21'
      Постоянный гул на стадионе, поддерживают зрители свою любимую команду.
    • 20'
      На бровке мяч попал в оборудование телевизионщиков, но вроде как не повредилась камера, и хорошо это.
    • Травма, повреждение
      19'
      Опять какие-то проблемы у Осимхена после нового единоборства с Бийолом. Врачи появились на поле.
    • 18'
      Устроили короткий розыгрыш визитёры в районе чужой штрафной, но потеряли в конце концов мяч, хотя и неаполитанцы сразу вынести его не сумели.
    • 17'
      Бийол немного коснулся Осимхена на границе своей штрафной, и Виктор упал, но судья не увидел там нарушения.
    • 16'
      Можно сказать, сейчас футболисты "Наполи" подтвердили своё превосходство в классе, но играть ещё долго.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Виктор Осимхен!
      Как легко получилось забить у хозяев! Элмас навесил с левого фланга к линии вратарской, а Осимхен продавил Бийола и со второго этажа поразил правый угол.
    • 13'
      На данный момент "Удинезе" сдерживает попытки соперника организовать что-то острое внутри штрафной площади гостей.
    • Фол, нарушение
      12'
      Роберто Перейра пострадал на своей половине поля от небольшого фола Джованни ди Лоренцо.
    • 11'
      Пока что стопроцентный опасный момент был только у "Удинезе", хотя большую часть времени владеет мячом "Наполи".
    • 10'
      Осимхен откликнулся на кросс Лосано с правого края и головой отправил мяч левее створа.
    • 9'
      Лосано попытался навесить с правого фланга, однако мяч сорвался с его ноги и полетел за лицевую линию.
    • Опасный момент
      8'
      Опасно у ворот хозяев! Мерет серьёзно вступает в дело, отражая низовой удар Делофеу с короткого расстояния после прострела справа от Эхизибуэ.
    • 7'
      Бету Гомеш рвался из глубины поля на рандеву с Алексом Меретом, но первым на мяче был вратарь "Наполи".
    • 6'
      Пётр Зелиньски подал штрафной с правого края на дальнюю штангу, и мяч выбил головой Яка Бийол.
    • Фол, нарушение
      5'
      Роберто Перейра на левом фланге обороны поставил подножку Ирвингу Лосано.
    • 4'
      "Наполи" - очевидный фаворит этой встречи. Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу.
    • 3'
      Удалась "Удинезе" ответная атака левым флангом, и Бету Гомеш обводящим ударом послал мяч в руки Мерета.
    • 3'
      Пока видно, что хозяева стараются играть с позиции силы, а гости находятся в позиционной обороне.
    • 2'
      Элмас вошёл в штрафную и пробил с левого полуфланга - его удар был заблокирован Пересом.
    • 1'
      "Наполи" играет в бело-голубой форме, тогда как у "Удинезе" бело-чёрная расцветка. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.