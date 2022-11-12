Тур: 15. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Айрольди Джованни
0'
1:0
15' ГолОсимхен Виктор
25' Желтая карточкаЖуан Жезус
27' Желтая карточкаУолас Соуза
2:0
31' ГолЗелиньски Пётр
37' Желтая карточкаПерейра Роберто
3:0
58' ГолЭлмас Эльиф
78' Желтая карточкаРуй Мариу
3:1
80' ГолНесторовски Илья
Ход матча
15'
1:0
25'
27'
31'
2:0
37'
58'
71'
78'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Удинезе
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
31 матч
58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
29%
54.8%
16.2%
9 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
19
Голов в среднем за матч
2.35
1.36
Среднее время на гол
38
66
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.12
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.81
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|9
|0.6
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.4
|Зелиньски Пётр
|3
|0.2
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.2
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.2
|Элмас Эльиф
|3
|0.2
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.13
|Симеоне Джованни
|2
|0.13
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.13
|Лоботка Станислав
|1
|0.07
|Жуан Жезус
|1
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.07
|Распадори Джакомо
|1
|0.07
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.4
|Делофеу Херард
|2
|0.13
|Ловрич Санди
|2
|0.13
|Самарджич Лазар
|2
|0.13
|Удоги Дестини
|2
|0.13
|Бийол Яка
|2
|0.13
|Перейра Роберто
|1
|0.07
|Бекао Родриго
|1
|0.07
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.07
|Масина Адам
|1
|0.07
|Перес Неуэн
|1
|0.07
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Перейра Роберто
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
3
Наполи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
16
10
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
17
13
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
34
21
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
9%
2
10%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
10
29%
29%
8
38%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0
Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Наполи
Удинезе
Точный счет
4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Наполи
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
43
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
104
77
68
311
410
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:1 Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 11
|41
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Удинезе
|1:3 Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|12.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|15.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 25
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:1 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Удинезе
|1:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|14.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|15.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|1:3 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2