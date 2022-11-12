Осимхен откликнулся на кручёную подачу Самарджича справа с корнера и со второго этажа на левой штанге пробил рядом со створом.

Мариу Руй на левом фланге обороны срубил Эхизибуэ и стал обладателем жёлтой карточки.

Самарджич навесил справа со штрафного, Яяло сделал скидку, и Лоботка вынес мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! Илья Несторовски! После углового гости продолжили атаковать, Саксесс скинул вправо грудью, и Несторовски со средней дистанции отправил мяч в правый нижний угол.

Есть повод для "Наполи" усилить свои атакующие действия.

Мариу Руй тянул время, не навешивал с левого фланга. В итоге образовалась контратака "Удинезе", которую погасил выбежавший за пределы своей штрафной Мерет.

Мариу Руй забросил со штрафного, потом на подборе оказался Осимхен, но мяч сильно от него отскочил, и он сфолил против Уоласа.

Осимхен с Бийолом хватались друг за друга в середине поля, и выявлен фол со стороны нападающего хозяев.

"Удинезе" как-то пытается обозначать высокий прессинг, но всё это бесполезно.

Замбо-Ангисса начал свой проход из центра поля и оказался внутри чужой штрафной, а далее острый удар Осимхена с правого полуфланга был парирован Сильвестри на угловой.

Элмас подал корнер с левого края, и ничего интересного не случилось, визитёры спокойно отбились.

Лоботка под давлением Саксесса головой выбил мяч из своей штрафной на угловой.

Элмас чуть не оформил дубль. Из района 11-метровой он мощно приложился с лёта, но Сильвестри отразил, а потом не дали гости добить Осимхену с маленького расстояния.

Саксесс подарил мяч сопернику на чужой половине поля, мог бы сыграть гораздо лучше.

Осимхен перекувыркнулся в штрафной "Удинезе" в попытке пробить через себя и задел руку Сильвестри.

Уолас перед своей штрафной отправил на газон Лоботку, это перспективный штрафной для "Наполи".

Разыграли штрафной неаполитанцы. Мариу Руй забросил влево на Политано, а тот не успел к мячу, чтобы нанести нормальный такой удар.

Элмас сделал короткий пас вперёд на Осимхена, у которого без фола отобрала мяч защита хозяев.

Замбо-Ангисса около чужой штрафной покатил вправо на Осимхена, чей удар был заблокирован Эбоссом на угловой.

Гости аккуратно вывели мяч из своей штрафной после подачи корнера, но вскоре сформировалась позиционная атака "Наполи".

Замбо-Ангисса нанёс заблокированный удар с правого полуфланга, и через пару секунд было зафиксировано попадание мяча в руку Осимхена.

Саксесс с левого фланга прострелил безадресно за лицевую линию, то есть не достиг успеха.

"Удинезе" начал второй тайм достаточно активно и заработал сейчас угловой.

Роберто Перейра подал корнер слева к ближней штанге, и мяч выбил в аут Лоботка.

Успешно отразили неаполитанцы все попытки соперника потревожить их защитные порядки.

Напомним, это последний тур чемпионата Италии перед уходом на нестандартный перерыв из-за чемпионата мира.

Осимхен на своей половине поля испытал небольшой фол со стороны Бийола. Часто они оказываются на поле один против другого.

"Наполи" не рвётся идти вперёд и готов играть вторым номером, учитывая счёт на табло.

Неаполитанцы не могут рассчитывать на Хвичу Кварацхелию, который травмирован, но они и без него справляются.

Зелиньски навесил с корнера, и гости выбили мяч из своей штрафной. Потом Зелиньски подал уже с игры, и Эбосс выбил сферу на очередной корнер.

Мариу Руй подал корнер с правого края, и Жуан Жезус головой неопасно пробил мимо створа.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! Эльиф Элмас! Замбо-Ангисса в ходе контратаки подключил передачей Элмаса, и тот с левого полуфланга низом поразил ближний угол.

Видимо, всё понятно уже в этом матче. "Наполи" гораздо сильнее и не испытывает проблем.

Первый тайм

— Конец первого тайма. "Наполи" на классе выигрывает с комфортным счётом 2:0. Отдыхаем.

45' Осимхен обыгрался справа с Лосано и прострелил. Дальше мяч был перехвачен туда-сюда, и вот он снова у неаполитанцев.

45' Серия подач-ударов со стороны гостей надёжно заблокирована оборонительной линией "Наполи".

45' Эбосс заработал для своей команды штрафной на левом полуфланге, его толкнул на газон Лосано.

45' +3 минуты.

45' Саксесс со своей половины поля покатил проникающий пас вперёд на Бету, а первым на мяче был прочитавший ситуацию Мерет.

44' Бийол отдал низом пас назад Сильвестри, и тот спокойно выбил мяч, несмотря на обозначение прессинга со стороны Осимхена.

43' Осимхен прошёл по свободному левому флангу и сделал прострел, который выбил в аут Неуэн Перес.

42' Не удалось "Удинезе" заработать угловой на правом фланге, поэтому Ловрич оказался раздосадован.

41' 238 против 136 - такова статистика команд по сделанным передачам.

40' Лосано на фланге в центральной части поля получил в свой адрес нарушение правил от Эбосса.

39' Роберто Перейра бьёт со штрафного и попадает в соперника. Показывает, что была игра рукой, но судья не внемлет.

39' Бету Гомеш перед чужой штрафной укрыл мяч корпусом и дождался толчка сзади от Кима Мин-Чжэ.

38' Ловрич не стал навешивать с правого фланга и затормозил атаку "Удинезе". Из состава "Наполи" все, кому надо, успели уже вернуться назад.

37' Роберто Перейра только что вернулся в игру и отомстил ди Лоренцо фолом, за что схлопотал предупреждение.

36' Сейчас показали повтор второго гола "Наполи", и стало ясно, что если бы Лосано сделал ответный пас Осимхену, то случилось бы положение "вне игры".

35' Медицинская помощь требуется лежащему на газоне Роберто Перейре, который пострадал после столкновения с ди Лоренцо.

34' Бийол чётко действовал против Осимхена на левом краю обороны, без нарушения выбив мяч за боковую.

33' Осимхен ещё раз принёс пользу неаполитанцам в обороне, примагнитив к себе фол Арслана.

32' Роберто Перейра навесил вперёд со штрафного, и Виктор Осимхен вынес мяч головой.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Пётр Зелиньски!

Осимхен зацепил мяч в центре поля в контратаке и отдал передачу пяткой на Лосано, тот отпасовал дальше в штрафную, и Зелиньски поразил правый угол.

29' Саксесс отдавал с правого фланга пас вразрез вперёд на Бету Гомеша, но защита "Наполи" прервала эту передачу.

28' Темп игры явно невысокий. "Наполи" ведёт в счёте и может, не делая резких движений, играть в своё удовольствие.

27' Замбо-Ангисса упал в центре поля по вине Уоласа, получившего жёлтую карточку.

26' Вынужденная замена у "Удинезе": Исаак Саксесс вместо Жерара Делофеу. Посмотрим, принесёт ли Саксесс успех команде гостей.

25' Перехват осуществили в центре поля гости, и Жуан Жезус с нарушением остановил проход Ловрича, результатом чего стала жёлтая карточка.

24' Вероятно, потребуется замена пострадавшему игроку "Удинезе".

23' Делофеу, которого, возможно, задел сзади Элмас, присел на газон и ждёт врачей.

22' "Наполи" сегодня находится на пороге 11-й подряд победы в матчах Серии А.

21' Постоянный гул на стадионе, поддерживают зрители свою любимую команду.

20' На бровке мяч попал в оборудование телевизионщиков, но вроде как не повредилась камера, и хорошо это.

19' Опять какие-то проблемы у Осимхена после нового единоборства с Бийолом. Врачи появились на поле.

18' Устроили короткий розыгрыш визитёры в районе чужой штрафной, но потеряли в конце концов мяч, хотя и неаполитанцы сразу вынести его не сумели.

17' Бийол немного коснулся Осимхена на границе своей штрафной, и Виктор упал, но судья не увидел там нарушения.

16' Можно сказать, сейчас футболисты "Наполи" подтвердили своё превосходство в классе, но играть ещё долго.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Виктор Осимхен!

Как легко получилось забить у хозяев! Элмас навесил с левого фланга к линии вратарской, а Осимхен продавил Бийола и со второго этажа поразил правый угол.

13' На данный момент "Удинезе" сдерживает попытки соперника организовать что-то острое внутри штрафной площади гостей.

12' Роберто Перейра пострадал на своей половине поля от небольшого фола Джованни ди Лоренцо.

11' Пока что стопроцентный опасный момент был только у "Удинезе", хотя большую часть времени владеет мячом "Наполи".

10' Осимхен откликнулся на кросс Лосано с правого края и головой отправил мяч левее створа.

9' Лосано попытался навесить с правого фланга, однако мяч сорвался с его ноги и полетел за лицевую линию.

8' Опасно у ворот хозяев! Мерет серьёзно вступает в дело, отражая низовой удар Делофеу с короткого расстояния после прострела справа от Эхизибуэ.

7' Бету Гомеш рвался из глубины поля на рандеву с Алексом Меретом, но первым на мяче был вратарь "Наполи".

6' Пётр Зелиньски подал штрафной с правого края на дальнюю штангу, и мяч выбил головой Яка Бийол.

5' Роберто Перейра на левом фланге обороны поставил подножку Ирвингу Лосано.

4' "Наполи" - очевидный фаворит этой встречи. Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу.

3' Удалась "Удинезе" ответная атака левым флангом, и Бету Гомеш обводящим ударом послал мяч в руки Мерета.

3' Пока видно, что хозяева стараются играть с позиции силы, а гости находятся в позиционной обороне.

2' Элмас вошёл в штрафную и пробил с левого полуфланга - его удар был заблокирован Пересом.

1' "Наполи" играет в бело-голубой форме, тогда как у "Удинезе" бело-чёрная расцветка.