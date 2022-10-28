  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 52
Наполи 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Удинезе 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Удинезе
6.40
4.90
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Удинезе

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

29%
54.8%
16.2%
9 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2.35
1.36

Среднее время на гол

38
66

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.12

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 8 0.57
Кварацхелия Хвича 6 0.43
Политано Маттео 3 (2) 0.21
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.21
Зелиньски Пётр 2 0.14
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.14
Симеоне Джованни 2 0.14
Ким Мин-Чжэ 2 0.14
Элмас Эльиф 2 0.14
Лоботка Станислав 1 0.07
Жуан Жезус 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Распадори Джакомо 1 0.07
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.43
Делофеу Херард 2 0.14
Ловрич Санди 2 0.14
Самарджич Лазар 2 0.14
Удоги Дестини 2 0.14
Бийол Яка 2 0.14
Перейра Роберто 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Арслан Толгай-Али 1 0.07
Масина Адам 1 0.07
Перес Неуэн 1 0.07
Саксесс Исаак 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Ким Мин-Чжэ 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Бийол Яка 3 0
Делофеу Херард 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
3
Наполи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

16
10
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

17
13

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
9%
2
10%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
9
26%
3
14%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
10
29%
29%
8
38%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0
Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2
Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Наполи
Удинезе

Точный счет

4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Наполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
7
7
6
8
2.5
3
11
4
10
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
6. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
7. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
8. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
12. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Лечче Заявка 14 2 6 6 12 - 17 12
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 14 1 3 10 6 - 25 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
13. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
14. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
15. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
16. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
17. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Наполи 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Удинезе
    6.40
    4.90
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Наполи - Удинезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Наполи - Удинезе

    Исход игры
    Наполи
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50.98% (26)
    Нет
    49.02% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    42.3% (22)
    2:1 Наполи
    26.9% (14)
    3:1 Наполи
    13.5% (7)
    3:2 Наполи
    3.8% (2)
    3:0 Наполи
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Удинезе
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     