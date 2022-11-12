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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Вестерло
3:0
Первый тайм: 42'
Остенде
0'
1:0
16' Гол
Nene Dorgeles
2:0
28' Гол
Диркс Тюр
33' Желтая карточка
Nene Dorgeles
3:0
40' Пенальти
Шадли Насер

Ход матча

16'
Nene Dorgeles
(Кюйпер Максим)
1:0
28'
Диркс Тюр
2:0
33'
Nene Dorgeles
 
40'
Шадли Насер
3:0
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Остенде
1.92
4.10
4.30
Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
6
Минейро
Лукас
4
Mathias
Fixelles
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
1
Филлипс
Диллон
5
Кателарис
Фанос
33
Танье
Антон
2
Урогиде
Осазе
18
Сакамото
Тацухиро
10
Роша
Кенни
8
Макгихан
Кэмерон
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
9
Хорнби
Фрэйзер
11
Боонен
Инди
Вестерло
4-4-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Остенде

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДАТЗПВЛЕПО
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
0:0
ЛП
0:4
ЛП
5:0
ЛП
0:1
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
4:0
БВЛ
0:0
БВЛ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
5:1
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 6 0.35
Nene Dorgeles 5 0.29
Ветокеле Игор 4 0.24
Кюйпер Максим 3 (1) 0.18
Диркс Тюр 3 (2) 0.18
Мадсен Николас 1 0.06
Шадли Насер 1 0.06
Акбунар Халиль 1 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Даци Эрдон 1 0.06
Kyan Vaesen 1 0.06
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.29
Атанга Давид 4 0.24
Амброз Тьерри 3 (1) 0.18
Бэтцнер Ник 2 0.12
Макгихан Кэмерон 2 0.12
Боонен Инди 1 0.06
Д'Хасе Робби 1 0.06
Медли Зех 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Болат Синан 2 0
Диркс Тюр 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Nene Dorgeles 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Минейро Лукас 1 0
Тагир Равиль 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 6 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Хорнби Фрэйзер 2 0
Амаде Альфонс 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Танье Антон 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0

Результаты матчей

Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
7
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Остенде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

8
8
Вестерло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Остенде
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
21%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
8
38%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
8
38%
4
27%
76-90

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
5
19%
4
19%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
27%
8
38%
76-90

Пропущено

32
30
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
4
13%
2
7%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
9
28%
6
20%
31-45
3
9%
5
17%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
11
34%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2
Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0
Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0

Результаты матчей

Вестерло
Остенде

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Остенде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
1
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 3:0 17 8 2 7 31 - 30 26
7. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
8. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
9. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
10. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 0:3 17 5 2 10 20 - 34 17
15. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Вестерло 3:0 8 5 1 2 17 - 9 16
6. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
11. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
12. Остенде 0:3 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 3:0 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 0:3 9 1 2 6 9 - 19 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Остенде
1.92
4.10
4.30
Все Коэффициенты
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Вестерло
Остенде
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