Тур: 17. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
16' ГолNene Dorgeles
2:0
28' ГолДиркс Тюр
33' Желтая карточкаNene Dorgeles
3:0
40' ПенальтиШадли Насер
4:0
49' ГолФостер Лайл
5:0
53' ГолФостер Лайл
60' Желтая карточкаХорнби Фрэйзер
70' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
6:0
81' ГолАкбунар Халиль
90'+1
Ход матча
16'
1:0
28'
2:0
33'
40'
3:0
49'
4:0
53'
5:0
60'
70'
81'
6:0
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
55
Диркс
Тюр
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
29
Д'Хасе
Робби
11
Боонен
Инди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
19 Manuel Osifo
-
20 Andy Musayev
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Вестерло
Остенде
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
79
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|8
|0.47
|Nene Dorgeles
|5
|0.29
|Диркс Тюр
|4 (2)
|0.24
|Ветокеле Игор
|4
|0.24
|Кюйпер Максим
|3 (1)
|0.18
|Акбунар Халиль
|2
|0.12
|Шадли Насер
|2 (1)
|0.12
|Мадсен Николас
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.06
|Даци Эрдон
|1
|0.06
|Kyan Vaesen
|1
|0.06
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|5 (1)
|0.29
|Атанга Давид
|4
|0.24
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.18
|Бэтцнер Ник
|2
|0.12
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.12
|Боонен Инди
|1
|0.06
|Д'Хасе Робби
|1
|0.06
|Медли Зех
|1
|0.06
|Матам Тео Ндика
|1
|0.06
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Nene Dorgeles
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|6
|0
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Хорнби Фрэйзер
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Танье Антон
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
7
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Остенде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
8
8
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Остенде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
28%
5
50%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
6
29%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
21%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
8
38%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
8
38%
4
27%
76-90
Забито
32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
5
16%
4
19%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
8
25%
3
14%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
8
25%
8
38%
76-90
Пропущено
32
36
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
4
13%
2
6%
1-15
2
6%
7
19%
16-30
9
28%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
11
34%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2
Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0
Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0
Результаты матчей
Вестерло
Остенде
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Остенде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
71
35
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
116
611
413
215
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|1:0
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|0:1
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Эйпен
|4:2
|17
|6
|0
|11
|23 - 35
|18
|14.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|15.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|2:4
|17
|3
|3
|11
|20 - 39
|12
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|1:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|4:2
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|2:4
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|0:1
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|6.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Эйпен
|4:2
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|2:4
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Вестерло
|Фостер Лайл
|8 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5