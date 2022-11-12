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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Вестерло
6:0
Конец матча
Остенде
0'
1:0
16' Гол
Nene Dorgeles
2:0
28' Гол
Диркс Тюр
33' Желтая карточка
Nene Dorgeles
3:0
40' Пенальти
Шадли Насер
4:0
49' Гол
Фостер Лайл
5:0
53' Гол
Фостер Лайл
60' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер
70' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
6:0
81' Гол
Акбунар Халиль
90'+1
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
6
Минейро
Лукас
4
Mathias
Fixelles
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
1
Филлипс
Диллон
5
Кателарис
Фанос
33
Танье
Антон
2
Урогиде
Осазе
18
Сакамото
Тацухиро
10
Роша
Кенни
8
Макгихан
Кэмерон
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
9
Хорнби
Фрэйзер
11
Боонен
Инди
Вестерло
4-4-2
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Остенде

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДАТЗПВЛЕПО
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
0:0
ЛП
0:4
ЛП
5:0
ЛП
0:1
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
4:0
БВЛ
0:0
БВЛ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
5:1
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
79

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 8 0.47
Nene Dorgeles 5 0.29
Диркс Тюр 4 (2) 0.24
Ветокеле Игор 4 0.24
Кюйпер Максим 3 (1) 0.18
Акбунар Халиль 2 0.12
Шадли Насер 2 (1) 0.12
Мадсен Николас 1 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Даци Эрдон 1 0.06
Kyan Vaesen 1 0.06
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.29
Атанга Давид 4 0.24
Амброз Тьерри 3 (1) 0.18
Бэтцнер Ник 2 0.12
Макгихан Кэмерон 2 0.12
Боонен Инди 1 0.06
Д'Хасе Робби 1 0.06
Медли Зех 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Nene Dorgeles 1 1
Болат Синан 2 0
Диркс Тюр 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Минейро Лукас 1 0
Тагир Равиль 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 6 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Хорнби Фрэйзер 3 0
Макгихан Кэмерон 2 0
Амаде Альфонс 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Атанга Давид 0 1
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Танье Антон 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0

Результаты матчей

Вестерло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
7
Вестерло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Остенде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

8
8
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Остенде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
28%
5
50%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
6
29%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
4
19%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
21%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
14%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
8
38%
1
7%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
8
38%
4
27%
76-90

Забито

32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
5
16%
4
19%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
8
25%
3
14%
46-60
2
6%
2
10%
61-75
8
25%
8
38%
76-90

Пропущено

32
36
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
4
13%
2
6%
1-15
2
6%
7
19%
16-30
9
28%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
11
34%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2
Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0
Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0

Результаты матчей

Вестерло
Остенде

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Остенде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
7
1
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
11
6
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15
3
14
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
8. Серкль Брюгге 1:0 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 0:1 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Эйпен 4:2 17 6 0 11 23 - 35 18
14. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
15. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
16. Зульте-Варегем 2:4 17 3 3 11 20 - 39 12
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 1:0 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Эйпен 4:2 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 0:1 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 2:4 9 2 0 7 12 - 27 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 0:1 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 1:0 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Эйпен 4:2 9 3 0 6 13 - 21 9
14. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
16. Зульте-Варегем 2:4 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Вестерло Фостер Лайл 8 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Шадли Насер из команды Вестерло забивает с точки!
    • Желтая карточка
      33'
      Nene Dorgeles получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Диркс Тюр бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Nene Dorgeles бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерло 6:0 Остенде онлайн

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