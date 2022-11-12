Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
12'
- Основной состав
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
- Нападающий
-
71 Луков МартинВратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Эносис
Кармиотисса
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.18
|Julien Lamy
|2
|0.18
|Дрекса Павел
|1
|0.09
|Вученович Александар
|1
|0.09
|Сильва Луис
|1
|0.09
|Дьявара Кандет
|1
|0.09
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.27
|Дюриш Михал
|1
|0.09
|Малоне Дион
|1
|0.09
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0.09
|Думбия Абубакар
|1
|0.09
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|3
|1
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Marko Jevremovic
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Вученович Александар
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Саллам Самир Бен
|3
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Эносис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
1
3
Эносис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1
Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0
Кармиотисса
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2
Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0
Результаты матчей
Эносис
Кармиотисса
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эносис
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|10.
|Кармиотисса
|0:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Эносис
|0:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 16
|11
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Эносис
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Кармиотисса
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5