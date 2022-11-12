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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 11.
Эносис
0:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
12' Желтая карточка
Думбия Абубакар
53' Желтая карточка
Зелая Эмилио
0:0
81' Не забитый пенальти
Вученович Александар
85' Желтая карточка
Marko Jevremovic
90'+7
Эносис
Кармиотисса

История личных встреч

Эносис
Кармиотисса

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ВД
1:1
ВД
1:3
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ВД
3:1
ВД
0:2
КК
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.18
Julien Lamy 2 0.18
Дрекса Павел 1 0.09
Вученович Александар 1 0.09
Сильва Луис 1 0.09
Дьявара Кандет 1 0.09
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.27
Дюриш Михал 1 0.09
Малоне Дион 1 0.09
Эль-Алуши Мунир 1 0.09
Думбия Абубакар 1 0.09

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 3 1
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Сильва Луис 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Костич Иван 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Вученович Александар 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Omer Korsia 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 4 0
Губочан Томаш 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Саллам Самир Бен 3 0
Калцас Никос 2 0
Зелая Эмилио 1 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Эль-Алуши Мунир 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Меджиморец Винко 1 0

Результаты матчей

Эносис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0
Эносис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

1
3
Эносис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1
Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0
Кармиотисса
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2
Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0

Результаты матчей

Эносис
Кармиотисса

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эносис
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 2:0 11 5 4 2 11 - 9 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Эносис 11 3 2 6 8 - 16 11
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
14. Акритас Хлоракас 0:2 11 1 1 9 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 2:0 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
7. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 0:2 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 2:0 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 0:2 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Aboubacar Doumbia получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Эносис 0:0 Кармиотисса онлайн

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