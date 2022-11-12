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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 41'
Люнгбю
0'

Ход матча

35'
 
Теллуфсен Расмус
Вестергорд Магнус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Люнгбю
5.15
4.40
5.80
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
6
Маттссон
Пелле
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Куск
Каспер
11
Хелениус
Никлас
16
Mads
Kikkenborg
29
Lucas
Boel
Hey
4
Летсерт
Тимо
23
Грегор
Паскаль
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
30
Ромер
Марсель
97
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Силькеборг
4-3-2-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Люнгбю

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СДП
2:2
СДП
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.4

Среднее время на гол

84
64

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.35
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

66
73

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.35
Хелениус Никлас 5 0.29
Адамсен Тонни 5 0.29
Валлис Николай 3 0.18
Клинг Андерс 1 0.06
Сонне Оливер 1 0.06
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.06
Сальквист Тобиас 1 0.06
Маттссон Пелле 1 0.06
Тенгстедт Сёрен 1 0.06
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.18
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.12
Гюткьяер Фредерик 2 0.12
Нильсен Эмиль 2 0.12
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.12
Чорлу Резан 1 0.06
Риис Кристиан 1 0.06
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Сонне Оливер 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 0
Ромер Марсель 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Mathias Kristensen2 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Lucas Boel Hey 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Люнгбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Люнгбю
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

10
6
Силькеборг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Люнгбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

14
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
3
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
5
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Забито

26
13
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
5
19%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
7
27%
3
23%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
5
21%
7
22%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
21%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2
Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0

Результаты матчей

Силькеборг
Люнгбю

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
8
10
6
1.5
3
13
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 16 9 5 2 24 - 12 32
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Силькеборг 0:0 17 7 4 6 27 - 23 25
4. Копенгаген 16 7 3 6 26 - 20 24
5. Оденсе 16 6 5 5 20 - 22 23
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Орхус 16 6 4 6 19 - 16 22
8. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Брондбю 16 5 6 5 23 - 26 21
10. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 0:0 17 0 6 11 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Силькеборг 0:0 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
7. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 0:0 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
5. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Силькеборг 0:0 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
8. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 0:0 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Копенгаген Хочолава Давид 5
Нордшелланн Фресе Мартин 5
Весь список
  • Угловой
    41'
    Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 40'
    Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем
  • 40'
    Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
  • 40'
    Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 39'
    Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 39'
    Ромер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 38'
    Куск Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Люнгбю
    5.15
    4.40
    5.80
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