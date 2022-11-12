Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пелле Мэттсон не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Люнгбю

44' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' Куск Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Пелле Мэттсон нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Куск Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

29' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

29' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Сонне Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хелениус Никлас и попал в каркас ворот!

22' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Силькеборг

17' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

16' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' Вестергорд Магнус не смог попасть в створ ударом издали

12' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Силькеборг

10' Чорлу Резан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Силькеборг начинает с центра поля