Тур: 17. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 4681 Главный судья: Aydin Uslu
0:2
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаЭнгель Лукас
55' Желтая карточкаЧорлу Резан
0:1
58' ГолЧорлу Резан
0:2
79' ГолЙоргенсен Каспер
90'+5
Ход матча
51'
55'
58'
0:1
79'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
12 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
21
Клинг
Андерс
97
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Tobias Storm
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Люнгбю
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.4
Среднее время на гол
84
64
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.35
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
66
73
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.35
|Хелениус Никлас
|5
|0.29
|Адамсен Тонни
|5
|0.29
|Валлис Николай
|3
|0.18
|Клинг Андерс
|1
|0.06
|Сонне Оливер
|1
|0.06
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.06
|Сальквист Тобиас
|1
|0.06
|Маттссон Пелле
|1
|0.06
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.06
|Энгель Лукас
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.24
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.12
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0.12
|Чорлу Резан
|2
|0.12
|Нильсен Эмиль
|2
|0.12
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.12
|Риис Кристиан
|1
|0.06
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Клинг Андерс
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Энгель Лукас
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|5
|0
|Ромер Марсель
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Mathias Kristensen2
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Чорлу Резан
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Lucas Boel Hey
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Люнгбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Люнгбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
10
6
Силькеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Люнгбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
14
13
Голы по времени матча
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
3
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
5
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
19%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
7
27%
4
27%
76-90
Пропущено
26
32
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
19%
7
22%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2
Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0
Результаты матчей
Силькеборг
Люнгбю
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
98
107
413
314
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|16
|9
|5
|2
|24 - 12
|32
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Копенгаген
|16
|7
|3
|6
|26 - 20
|24
|4.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|5.
|Оденсе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Орхус
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|8.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Брондбю
|16
|5
|6
|5
|23 - 26
|21
|10.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|8.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|5