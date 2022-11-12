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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 4681 Главный судья: Aydin Uslu
Силькеборг
0:2
Конец матча
Люнгбю
0'
51' Желтая карточка
Энгель Лукас
55' Желтая карточка
Чорлу Резан
0:1
58' Гол
Чорлу Резан
0:2
79' Гол
Йоргенсен Каспер
90'+5

Ход матча

35'
 
Теллуфсен Расмус
Вестергорд Магнус
51'
Энгель Лукас
 
55'
 
Чорлу Резан
58'
0:1
Чорлу Резан
(Теллуфсен Расмус)
60'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Куск Каспер
 
60'
Адамсен Тонни
Тенгстедт Сёрен
 
71'
 
Коструп Магнус
Чорлу Резан
71'
 
Хамалайнен Брайан
Летсерт Тимо
75'
Гояни Роберт
Клинг Андерс
 
75'
Оггесен Андреас
Маттссон Пелле
 
75'
Клиттен Лукас
Энгель Лукас
 
79'
0:2
Йоргенсен Каспер
(Хамалайнен Брайан)
86'
 
Чуквуани Точи
Гюткьяер Фредерик

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
6
Маттссон
Пелле
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Куск
Каспер
11
Хелениус
Никлас
16
Mads
Kikkenborg
29
Lucas
Boel
Hey
4
Летсерт
Тимо
23
Грегор
Паскаль
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
30
Ромер
Марсель
97
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Силькеборг
4-3-2-1
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Люнгбю

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
СДП
2:2
СДП
2:1
СД
1:1
К
3:1
СД
2:1
ТМК
1:0
СД
1:1
СД
0:4
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
3:2
С
3:0
СЛ
2:3
СЛ
0:2
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.4

Среднее время на гол

84
64

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.35
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

66
73

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.35
Хелениус Никлас 5 0.29
Адамсен Тонни 5 0.29
Валлис Николай 3 0.18
Клинг Андерс 1 0.06
Сонне Оливер 1 0.06
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.06
Сальквист Тобиас 1 0.06
Маттссон Пелле 1 0.06
Тенгстедт Сёрен 1 0.06
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 4 0.24
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.12
Гюткьяер Фредерик 2 0.12
Чорлу Резан 2 0.12
Нильсен Эмиль 2 0.12
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.12
Риис Кристиан 1 0.06
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Энгель Лукас 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Сонне Оливер 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 0
Ромер Марсель 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Mathias Kristensen2 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Чорлу Резан 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Lucas Boel Hey 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Люнгбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Люнгбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

10
6
Силькеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Люнгбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

14
13

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
3
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
31%
5
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
19%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
7
27%
4
27%
76-90

Пропущено

26
32
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
19%
7
22%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:3 Ольборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Силькеборг - Виборг 1:2
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Стяуа - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Стяуа 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2
Люнгбю
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2
Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0

Результаты матчей

Силькеборг
Люнгбю

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
10
7
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 16 9 5 2 24 - 12 32
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Копенгаген 16 7 3 6 26 - 20 24
4. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
5. Оденсе 16 6 5 5 20 - 22 23
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Орхус 16 6 4 6 19 - 16 22
8. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Брондбю 16 5 6 5 23 - 26 21
10. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
5. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
8. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Копенгаген Хочолава Давид 5
Нордшелланн Фресе Мартин 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4681 болельщиков
  • 95'
    Люнгбю заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4681 болельщиков
  • 95'
    Гояни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 67%, Люнгбю: 33%.
  • 94'
    Оггесен Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Теллуфсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Сёренсен Адам ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    93'
    Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Сонне Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
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