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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Тернана
0:0
Первый тайм: 26'
Брешия
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Брешия
2.30
3.55
3.70
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
87
Мартелла
Бруно
29
Кассата
Франческо
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
27
Олзер
Джакомо
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
Тернана
4-3-2-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Среднее время на гол

70
157

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 4 0.31
Партипило Антони 3 0.23
Палумбо Антонио 2 0.15
Кулибали Мамаду 2 0.15
Доннарумма Альфредо 1 0.08
Петтинари Стефано 1 0.08
Ди Таккио Франческо 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Коррадо Никколо 1 0.08
Моро Рауль 1 0.08
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 4 0.31
Бьянки Флавио 3 (1) 0.23
Морео Стефано 2 0.15
Ндой Эмануэле 2 0.15
Олзер Джакомо 2 0.15
Галацци Николас 1 0.08
Бертаньоли Массимо 1 0.08
Кистана Андреа 1 0.08
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 3 0
Фавилли Андреа 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Кассата Франческо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Адорни Давиде 3 0
Кистана Андреа 2 0
Ндой Эмануэле 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0

Результаты матчей

Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Брешия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Брешия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
5
63%
76-90

Пропущено

3
13
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
2
15%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
6
38%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3
Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1
Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2

Результаты матчей

Тернана
Брешия

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тернана
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 0:0 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 0:0 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 0:0 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 0:0 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 0:0 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
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Тернана
Ничья
Брешия
2.30
3.55
3.70
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Тернана
Брешия
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