Тур: 13. Стадион: Либеро Либерати.
0'
41' Желтая карточкаАдорни Давиде
48' Желтая карточкаУар Матье
51' Желтая карточкаКассата Франческо
62' Желтая карточкаНдой Эмануэле
69' Желтая карточкаПартипило Антони
90' Желтая карточкаБенали Ахмед
90'+5
Ход матча
41'
48'
62'
69'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Тернана
Брешия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Среднее время на гол
70
157
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Среднее время на гол
78
78
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
105
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|4
|0.31
|Партипило Антони
|3
|0.23
|Палумбо Антонио
|2
|0.15
|Кулибали Мамаду
|2
|0.15
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.08
|Петтинари Стефано
|1
|0.08
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.08
|Соренсен Фредерик
|1
|0.08
|Коррадо Никколо
|1
|0.08
|Моро Рауль
|1
|0.08
|Дефенди Марино
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|4
|0.31
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.23
|Морео Стефано
|2
|0.15
|Ндой Эмануэле
|2
|0.15
|Олзер Джакомо
|2
|0.15
|Галацци Николас
|1
|0.08
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.08
|Кистана Андреа
|1
|0.08
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Кассата Франческо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брешия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
4
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Брешия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
5
63%
76-90
Пропущено
3
13
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
2
15%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
6
38%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3
Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1
Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2
Результаты матчей
Тернана
Брешия
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тернана
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
49
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Тернана
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Парма
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|15.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|16.
|Модена
|13
|4
|2
|7
|17 - 18
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|19.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5