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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Тернана
0:0
Конец матча
Брешия
0'
41' Желтая карточка
Адорни Давиде
48' Желтая карточка
Уар Матье
51' Желтая карточка
Кассата Франческо
62' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
69' Желтая карточка
Партипило Антони
90' Желтая карточка
Бенали Ахмед
90'+5

Ход матча

41'
 
Адорни Давиде
48'
 
Уар Матье
51'
Кассата Франческо
 
57'
Агацци Давиде
Мартелла Бруно
 
58'
Челли Алессандро
Ди Таккио Франческо
 
62'
 
Ндой Эмануэле
64'
 
Бенали Ахмед
Ндой Эмануэле
67'
Пройетти Маттиа
Кассата Франческо
 
69'
Партипило Антони
 
72'
 
Бьянки Флавио
Айе Флориан
72'
Моро Рауль
Партипило Антони
 
73'
Доннарумма Альфредо
Фавилли Андреа
 
73'
 
Лабойко Якуб
Олзер Джакомо
90'
 
Бенали Ахмед

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
87
Мартелла
Бруно
29
Кассата
Франческо
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
27
Олзер
Джакомо
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
Тернана
4-3-2-1
Брешия
4-4-2

История личных встреч

Тернана
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Среднее время на гол

70
157

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
105

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 4 0.31
Партипило Антони 3 0.23
Палумбо Антонио 2 0.15
Кулибали Мамаду 2 0.15
Доннарумма Альфредо 1 0.08
Петтинари Стефано 1 0.08
Ди Таккио Франческо 1 0.08
Соренсен Фредерик 1 0.08
Коррадо Никколо 1 0.08
Моро Рауль 1 0.08
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 4 0.31
Бьянки Флавио 3 (1) 0.23
Морео Стефано 2 0.15
Ндой Эмануэле 2 0.15
Олзер Джакомо 2 0.15
Галацци Николас 1 0.08
Бертаньоли Массимо 1 0.08
Кистана Андреа 1 0.08
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 3 0
Кассата Франческо 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Адорни Давиде 4 0
Карачич Фран 4 0
Ндой Эмануэле 3 0
Кистана Андреа 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Уар Матье 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0

Результаты матчей

Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брешия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4
Тернана
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
8
Тернана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Брешия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
5
63%
76-90

Пропущено

3
13
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
2
15%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
32%
6
38%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3
Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4
Брешия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1
Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2

Результаты матчей

Тернана
Брешия

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тернана
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Тернана 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Парма 13 6 4 3 19 - 13 22
5. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
15. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
16. Модена 13 4 2 7 17 - 18 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 7 5 1 1 13 - 7 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
18. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
19. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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