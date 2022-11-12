Тур: 16. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолГрюлль Марко
1:1
44' ГолАйдын Окан
48' Желтая карточкаФадингер Лукас
66' Желтая карточкаШтайнвендер Михаэль
66' Желтая карточкаКнасмюлльнер Кристоф
66' Желтая карточкаРоттер Томас
80' Желтая карточкаАуэр Йонас
1:2
87' ГолЦиммерманн Бернхард
90' Желтая карточкаКершбаум Роман
90'+6
Ход матча
16'
0:1
44'
1:1
48'
66'
80'
87'
90'
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
10 Альмог ЭйлонНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Хартберг
Рапид Вена
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.36
1.83
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
2.06
1.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
43
51
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.31
|Айдын Окан
|3
|0.19
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Кривак Рене
|2
|0.13
|Альмог Эйлон
|1
|0.06
|Фадингер Лукас
|1
|0.06
|Matija Horvat
|1
|0.06
|Провиденс Рубен
|1
|0.06
|Фризер Доминик
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|10 (2)
|0.63
|Циммерманн Бернхард
|5
|0.31
|Грюлль Марко
|4
|0.25
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Дрёйф Ферди
|1
|0.06
|Байич Анте
|1
|0.06
|Демир Юсуф
|1
|0.06
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Фризер Доминик
|2
|0
|Фадингер Лукас
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|3
|1
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Martin Moormann
|1
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Рапид Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
5
Хартберг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
3
8
Хартберг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
40%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
3
18%
10
40%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
3%
6
33%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
22%
4
22%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
9
28%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5
Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 1:0 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
Результаты матчей
Хартберг
Рапид Вена
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
412
412
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Рапид Вена
|16
|7
|3
|6
|25 - 18
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|6.
|Аустрия Вена
|15
|6
|5
|4
|25 - 24
|23
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|9.
|Альтах
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|12.
|Хартберг
|16
|3
|2
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Рапид Вена
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Рапид Вена
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|4.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|7.
|ЛАСК
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4