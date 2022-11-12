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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Хартберг
1:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
0:1
16' Гол
Грюлль Марко
1:1
44' Гол
Айдын Окан
48' Желтая карточка
Фадингер Лукас
66' Желтая карточка
Штайнвендер Михаэль
66' Желтая карточка
Кнасмюлльнер Кристоф
66' Желтая карточка
Роттер Томас
80' Желтая карточка
Ауэр Йонас
1:2
87' Гол
Циммерманн Бернхард
90' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90'+6
1
Свете
Рене
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
11
Matija
Horvat
33
Фризер
Доминик
22
Карамарко
Марин
70
Провиденс
Рубен
8
Фадингер
Лукас
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
24
Тадич
Дарио
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Хартберг
5-4-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Рапид Вена

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
ББЗВ
3:4
ББЗВ
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.36
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

2.06
1.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

43
51

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.31
Айдын Окан 3 0.19
Афдияй Донис 2 0.13
Кривак Рене 2 0.13
Альмог Эйлон 1 0.06
Фадингер Лукас 1 0.06
Matija Horvat 1 0.06
Провиденс Рубен 1 0.06
Фризер Доминик 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 10 (2) 0.63
Циммерманн Бернхард 5 0.31
Грюлль Марко 4 0.25
Кюн Николас 2 0.13
Дрёйф Ферди 1 0.06
Байич Анте 1 0.06
Демир Юсуф 1 0.06
Кверфельд Леопольд 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Хайль Юрген 4 0
Свете Рене 3 0
Фризер Доминик 2 0
Фадингер Лукас 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Кайнц Тобиас 1 0
Роттер Томас 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0
Кривак Рене 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 3 1
Кершбаум Роман 4 0
Грюлль Марко 4 0
Ауэр Йонас 4 0
Пеич Алекса 3 0
Martin Moormann 1 1
Кверфельд Леопольд 1 1
Бургшталлер Гвидо 2 0
Шик Торстен 2 0
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0

Результаты матчей

Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Рапид Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
5
Хартберг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

3
8
Хартберг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
43%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
4
40%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
3
18%
10
40%
76-90

Пропущено

32
18
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
3%
6
33%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
7
22%
4
22%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
9
28%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хартберг - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5
Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - ЛАСК 1:0 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1

Результаты матчей

Хартберг
Рапид Вена

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 15 7 5 3 29 - 20 26
4. Рапид Вена 16 7 3 6 25 - 18 24
5. Сваровски Тироль 16 7 3 6 27 - 26 24
6. Аустрия Вена 15 6 5 4 25 - 24 23
7. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
8. Аустрия Лустенау 16 4 6 6 23 - 28 18
9. Альтах 16 4 3 9 20 - 34 15
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 16 3 4 9 12 - 24 13
12. Хартберг 16 3 2 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 14 - 15 12
5. Сваровски Тироль 8 3 3 2 10 - 13 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Рапид Вена 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Хартберг 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Рапид Вена 8 4 2 2 14 - 8 14
3. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
4. Штурм 7 3 4 0 10 - 4 13
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 14 - 13 12
6. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
7. ЛАСК 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 8 2 1 5 9 - 19 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 9 1 2 6 4 - 13 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Айдын Окан бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Грюлль Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Хартберг 1:2 Рапид Вена онлайн

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