Тур: 16. Стадион: Тиволи Ной.
2:0
Конец матча
0'
1:0
36' ГолМюллер Валентино
2:0
38' ГолПрелец Ник
47' Желтая карточкаMichael Martin
53' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
90'+6
Ход матча
36'
1:0
38'
2:0
47'
53'
65'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Julian TuriЗащитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 David UngarПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рид
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.86
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.93
1.64
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|6 (2)
|0.38
|Прелец Ник
|6
|0.38
|Огринец Санди
|3
|0.19
|Рогель Жан
|3
|0.19
|Забитцер Томас
|2 (1)
|0.13
|Шульц Кофи
|2
|0.13
|Мюллер Валентино
|2
|0.13
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.06
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.06
|Alexander Ranacher
|1
|0.06
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Philipp Pomer
|2
|0.13
|Tin Plavotic
|2
|0.13
|Leo Mikic
|2
|0.13
|Шаби Сейфедин
|2 (1)
|0.13
|Моншайн Кристоф
|2 (2)
|0.13
|Нутц Штефан
|1
|0.06
|Висмейер Юлиан
|1
|0.06
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Felix Bacher
|2
|1
|Бехоунек Рафаэл
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Огринец Санди
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Эртльталер Юлиус
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|3
|2
|Michael Martin
|4
|0
|Лакнер Маркус
|2
|1
|David Ungar
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Кингсли Майкл
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рид
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
2
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
14
5
Сваровски Тироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рид
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
17
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
46%
2
17%
76-90
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
31%
4
36%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
27
13
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
6
22%
1
8%
1-15
2
7%
4
31%
16-30
9
33%
2
15%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
19%
4
31%
76-90
Пропущено
26
23
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
8
31%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Рид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:2 Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3
Рид - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рид 1:2 Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Рид
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Рид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
44
18
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
88
313
412
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Рапид Вена
|16
|7
|3
|6
|25 - 18
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|6.
|Аустрия Вена
|15
|6
|5
|4
|25 - 24
|23
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|16
|4
|6
|6
|23 - 28
|18
|9.
|Альтах
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|16
|3
|4
|9
|12 - 24
|13
|12.
|Хартберг
|16
|3
|2
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Рапид Вена
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Рапид Вена
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|4.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|7.
|ЛАСК
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4