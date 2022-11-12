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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Сваровски Тироль
2:0
Конец матча
Рид
0'
1:0
36' Гол
Мюллер Валентино
2:0
38' Гол
Прелец Ник
47' Желтая карточка
Michael Martin
53' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
90'+6
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
7
Забитцер
Томас
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
17
Philipp
Pomer
66
David
Ungar
8
Michael
Martin
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
9
Шаби
Сейфедин
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Рид
3-4-2-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рид

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
1:2
ББЗВ
2:0
ББЗВ
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.43
1.86

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.93
1.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 6 (2) 0.38
Прелец Ник 6 0.38
Огринец Санди 3 0.19
Рогель Жан 3 0.19
Забитцер Томас 2 (1) 0.13
Шульц Кофи 2 0.13
Мюллер Валентино 2 0.13
Зульцбахер Лукас 1 0.06
Ринальди Лаутаро 1 0.06
Alexander Ranacher 1 0.06
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Philipp Pomer 2 0.13
Tin Plavotic 2 0.13
Leo Mikic 2 0.13
Шаби Сейфедин 2 (1) 0.13
Моншайн Кристоф 2 (2) 0.13
Нутц Штефан 1 0.06
Висмейер Юлиан 1 0.06
Michael Martin 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюллер Валентино 4 0
Зульцбахер Лукас 4 0
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 3 0
Прелец Ник 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Огринец Санди 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Рогель Жан 2 0
Эртльталер Юлиус 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Шульц Кофи 1 0
Забитцер Томас 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 3 2
Michael Martin 4 0
Лакнер Маркус 2 1
David Ungar 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Кингсли Майкл 1 0
Denizcan Cosgun 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рид
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
2
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

14
5
Сваровски Тироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рид
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

17
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
46%
2
17%
76-90

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
31%
4
36%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

27
13
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
6
22%
1
8%
1-15
2
7%
4
31%
16-30
9
33%
2
15%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
19%
4
31%
76-90

Пропущено

26
23
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
19%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
8
31%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Рид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:2 Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3
Рид - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рид 1:2 Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Рид

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Рид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
4
4
1.5
1
8
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 15 7 5 3 29 - 20 26
4. Рапид Вена 16 7 3 6 25 - 18 24
5. Сваровски Тироль 16 7 3 6 27 - 26 24
6. Аустрия Вена 15 6 5 4 25 - 24 23
7. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
8. Аустрия Лустенау 16 4 6 6 23 - 28 18
9. Альтах 16 4 3 9 20 - 34 15
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 16 3 4 9 12 - 24 13
12. Хартберг 16 3 2 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 14 - 15 12
5. Сваровски Тироль 8 3 3 2 10 - 13 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Рапид Вена 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Хартберг 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Рапид Вена 8 4 2 2 14 - 8 14
3. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
4. Штурм 7 3 4 0 10 - 4 13
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 14 - 13 12
6. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
7. ЛАСК 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 8 2 1 5 9 - 19 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 9 1 2 6 4 - 13 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ник Прелец бьет в цель!
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