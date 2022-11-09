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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 59
Локомотив Москва 8.5% (5)
X 13.6% (8)
Спартак Москва 78% (46)
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Локомотив Москва
Ничья
Спартак Москва
4.35
4.20
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Спартак Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

34 матча

29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КПП
1:1
ПЛ
0:3
КПП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

0.87
0.95

Среднее время на гол

103
95

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
79

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.29
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

69
87

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 5 (4) 0.31
Игнатьев Иван 4 0.25
Камано Франсуа 2 0.13
Керк Джирано 2 0.13
Марадишвили Константин 2 0.13
Изидор Вильсон 1 0.06
Баринов Дмитрий 1 0.06
Карпукас Артём 1 0.06
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 13 (1) 0.81
Соболев Александр Сергеевич 7 0.44
Николсон Шамар 3 0.19
Игнатов Михаил 2 0.13
Зобнин Роман 2 0.13
Зиньковский Антон 2 0.13
Мозес Виктор 2 0.13
Денисов Даниил 1 0.06
Мартинс Кристофер 1 0.06
Рыбус Мацей 1 0.06
Маслов Павел 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Мелёшин Павел 1 0.06
Пруцев Данил 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Миранчук Антон 3 0
Едвай Тин 3 0
Тикнизян Наир 3 0
Магкеев Станислав 3 0
Ненахов Максим 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Промес Куинси 5 0
Хлусевич Даниил 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Маслов Павел 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
6
Локомотив Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

5
19
Локомотив Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Спартак Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

13
25

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

5
20
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
2
40%
2
10%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
1
20%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
20%
5
25%
76-90

Пропущено

18
5
3 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
4
80%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
11
61%
0
0%
76-90

Забито

18
37
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
3
17%
4
11%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
5
14%
31-45
3
17%
8
22%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
6
33%
10
27%
76-90

Пропущено

33
18
10 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
12%
1
6%
1-15
1
3%
4
22%
16-30
5
15%
4
22%
31-45
1
3%
7
39%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
13
39%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Спартак Москва

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
4
3
1
7
3.5
3
4
1
7
4.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
10
6
2
14
2.5
6
10
1
15
3.5
5
11
1
15
4.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
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Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 59
    Локомотив Москва 8.5% (5)
    X 13.6% (8)
    Спартак Москва 78% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    4.35
    4.20
    3.80
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    8.5% (5)
    Ничья
    13.6% (8)
    Спартак Москва
    78% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    47.5% (28)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
    0:1 Спартак Москва
    8.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    2:1 Локомотив Москва
    3.4% (2)
    0:2 Спартак Москва
    3.4% (2)
    1:3 Спартак Москва
    3.4% (2)
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