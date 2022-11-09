Тур: 17. Стадион: РЖД Арена.
История личных встреч
Локомотив Москва
Спартак Москва
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
34 матча
29.4%
26.5%
44.1%
10 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
6 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
0.87
0.95
Среднее время на гол
103
95
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
79
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.29
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
69
87
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|5 (4)
|0.31
|Игнатьев Иван
|4
|0.25
|Камано Франсуа
|2
|0.13
|Керк Джирано
|2
|0.13
|Марадишвили Константин
|2
|0.13
|Изидор Вильсон
|1
|0.06
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|Карпукас Артём
|1
|0.06
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|13 (1)
|0.81
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.44
|Николсон Шамар
|3
|0.19
|Игнатов Михаил
|2
|0.13
|Зобнин Роман
|2
|0.13
|Зиньковский Антон
|2
|0.13
|Мозес Виктор
|2
|0.13
|Денисов Даниил
|1
|0.06
|Мартинс Кристофер
|1
|0.06
|Рыбус Мацей
|1
|0.06
|Маслов Павел
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|1
|0.06
|Мелёшин Павел
|1
|0.06
|Пруцев Данил
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Миранчук Антон
|3
|0
|Едвай Тин
|3
|0
|Тикнизян Наир
|3
|0
|Магкеев Станислав
|3
|0
|Ненахов Максим
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Промес Куинси
|5
|0
|Хлусевич Даниил
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
6
Локомотив Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
5
19
Локомотив Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Спартак Москва
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
13
25
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
5
20
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
15%
1-15
2
40%
2
10%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
1
20%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
20%
5
25%
76-90
Пропущено
18
5
3 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
4
80%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
11
61%
0
0%
76-90
Забито
18
37
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
3
17%
4
11%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
5
14%
31-45
3
17%
8
22%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
6
33%
10
27%
76-90
Пропущено
33
18
10 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
12%
1
6%
1-15
1
3%
4
22%
16-30
5
15%
4
22%
31-45
1
3%
7
39%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
13
39%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0
Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 3:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Ростов - Спартак Москва 4:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Спартак Москва
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
43
17
43
17
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
81
26
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
511
106
214
610
115
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 22
|32
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 20
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|5.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва
Исход игры
Локомотив Москва
8.5% (5)
Ничья
13.6% (8)
Спартак Москва
78% (46)
Тотал 2.5
Больше
72.55% (37)
Меньше
27.45% (14)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
47.5% (28)
1:1 Ничья
10.2% (6)
0:1 Спартак Москва
8.5% (5)
2:2 Ничья
3.4% (2)
2:1 Локомотив Москва
3.4% (2)
0:2 Спартак Москва
3.4% (2)
1:3 Спартак Москва
3.4% (2)
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