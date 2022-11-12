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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:7
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
14' Гол
Актюркоглу Мухаммед
44' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
0:2
45' Пенальти
Икарди Мауро
0:3
45' Гол в свои ворота
Ндайишимийе Юссуф
0:4
59' Гол
Актюркоглу Мухаммед
0:5
65' Гол
Мертенс Дрис
75' Желтая карточка
Рашица Милот
76' Желтая карточка
Муслера Фернандо
83' Желтая карточка
Алексич Даниел
0:6
85' Гол
Актюркоглу Мухаммед
0:7
88' Гол
Бардакчи Абдулкерим
90'+3
16
Шенгезер
Мухаммед
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
55
Ндайишимийе
Юссуф
3
Калдырым
Хасан
Али
20
Билья
Лукас
9
Траоре
Бертран
21
Текдемир
Махмут
19
Озджан
Беркай
11
Шуиар
Мунир
17
Кени
Филипп
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
13
Ташдемир
Эмре
5
Торрейра
Лукас
27
Оливейра
Сержиу
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
99
Икарди
Мауро
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Галатасарай

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
4:0
К
2:1
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.11

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.79
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимийе Юссуф 3 0.23
Алексич Даниел 2 0.15
Траоре Бертран 2 0.15
Кени Филипп 2 0.15
Тюрюдж Дениз 2 (1) 0.15
Гюрлер Сердар 2 0.15
Шиш Патрик 1 0.08
Шуиар Мунир 1 0.08
Озджан Беркай 1 0.08
Окака Стефано 1 0.08
Шадли Насер 1 0.08
Шахинер Омер Али 1 0.08
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 4 (1) 0.31
Гомис Бафетимби 4 0.31
Актюркоглу Мухаммед 4 0.31
Мертенс Дрис 2 0.15
Оливейра Сержиу 1 0.08
Йылмаз Барыш 1 0.08
Мата Хуан 1 0.08
Ташдемир Эмре 1 0.08
Ван Анхольт Патрик 0 0
Рашица Милот 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Боэ Саша 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 7 0
Текдемир Махмут 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Алексич Даниел 3 0
Окака Стефано 2 0
Билья Лукас 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Кени Филипп 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 3 2
Боэ Саша 3 1
Муслера Фернандо 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 3 0
Актюркоглу Мухаммед 3 0
Рашица Милот 2 0
Кутлу Беркан 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Мата Хуан 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Икарди Мауро 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Байрам Эмин 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
6
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Галатасарай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
4
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2
Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Пардубице 0:0 Сигма Оломоуц - Галатасарай 0:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Галатасарай

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
5
2
1.5
4
1
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 13 9 2 2 36 - 14 29
2. Галатасарай 13 8 3 2 23 - 10 27
3. Адана Демирспор 13 6 6 1 24 - 14 24
4. Истанбул Башакшехир 13 7 3 3 19 - 15 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 19 - 16 23
6. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 14 4 5 5 19 - 24 17
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Гиресунспор 13 4 3 6 13 - 20 15
12. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
13. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
14. Анкарагюджю 13 3 4 6 16 - 21 13
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Сивасспор 14 2 5 7 13 - 19 11
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 13 1 4 8 15 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 8 6 1 1 22 - 11 19
2. Истанбул Башакшехир 8 5 1 2 13 - 10 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Анкарагюджю 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Хатайспор 6 2 2 2 8 - 11 8
14. Сивасспор 8 1 5 2 9 - 9 8
15. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
17. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 8 5 2 1 15 - 4 17
2. Адана Демирспор 8 3 4 1 16 - 11 13
3. Трабзонспор 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
5. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Гиресунспор 7 2 2 3 6 - 12 8
10. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
15. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
16. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Умраниеспор 6 0 3 3 8 - 13 3
18. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
19. Сивасспор 6 1 0 5 4 - 10 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
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Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Youssouf Ndayishimiye уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Икарди Мауро из команды Галатасарай забивает с точки!
    • Желтая карточка
      44'
      Youssouf Ndayishimiye получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Ташдемир Эмре уходит с поля. Kazimcan Karatas выходит вместо него
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      14'
      Г О О О О Л - Актюркоглу Мухаммед бьет в цель!
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