Тур: 14. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:7
Конец матча
0'
0:1
14' ГолАктюркоглу Мухаммед
44' Желтая карточкаНдайишимийе Юссуф
0:2
45' ПенальтиИкарди Мауро
0:3
45' Гол в свои воротаНдайишимийе Юссуф
0:4
59' ГолАктюркоглу Мухаммед
0:5
65' ГолМертенс Дрис
75' Желтая карточкаРашица Милот
76' Желтая карточкаМуслера Фернандо
83' Желтая карточкаАлексич Даниел
0:6
85' ГолАктюркоглу Мухаммед
0:7
88' ГолБардакчи Абдулкерим
90'+3
Ход матча
14'
45'
0:2
45'
59'
65'
0:5
75'
76'
83'
85'
88'
0:7
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 10
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
20
Билья
Лукас
11
Шуиар
Мунир
17
Кени
Филипп
93
Боэ
Саша
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
99
Икарди
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рашица МилотПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Икарди МауроНападающий
- Запасные игроки
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.11
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.79
1.11
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|0.23
|Алексич Даниел
|2
|0.15
|Траоре Бертран
|2
|0.15
|Кени Филипп
|2
|0.15
|Тюрюдж Дениз
|2 (1)
|0.15
|Гюрлер Сердар
|2
|0.15
|Шиш Патрик
|1
|0.08
|Шуиар Мунир
|1
|0.08
|Озджан Беркай
|1
|0.08
|Окака Стефано
|1
|0.08
|Шадли Насер
|1
|0.08
|Шахинер Омер Али
|1
|0.08
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.31
|Гомис Бафетимби
|4
|0.31
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|0.31
|Мертенс Дрис
|2
|0.15
|Оливейра Сержиу
|1
|0.08
|Йылмаз Барыш
|1
|0.08
|Мата Хуан
|1
|0.08
|Ташдемир Эмре
|1
|0.08
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|0
|Текдемир Махмут
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Окака Стефано
|2
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|2
|Боэ Саша
|3
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Торрейра Лукас
|3
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Кутлу Беркан
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Мата Хуан
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
6
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Галатасарай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (10)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
4
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 3:3 Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0
Галатасарай
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2
Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Умраниеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Антальяспор - Галатасарай 0:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Пардубице 0:0 Сигма Оломоуц - Галатасарай 0:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
52
41
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
23
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
75
66
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|13
|9
|2
|2
|36 - 14
|29
|2.
|Галатасарай
|13
|8
|3
|2
|23 - 10
|27
|3.
|Адана Демирспор
|13
|6
|6
|1
|24 - 14
|24
|4.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|6.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Гиресунспор
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|12.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|13.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|14.
|Анкарагюджю
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Сивасспор
|14
|2
|5
|7
|13 - 19
|11
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|13
|1
|4
|8
|15 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|8
|6
|1
|1
|22 - 11
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Анкарагюджю
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|14.
|Сивасспор
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|15.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|17.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|8
|5
|2
|1
|15 - 4
|17
|2.
|Адана Демирспор
|8
|3
|4
|1
|16 - 11
|13
|3.
|Трабзонспор
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Гиресунспор
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Умраниеспор
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|18.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5