Тур: 15. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Довери Даниэле
0'
33' Желтая карточкаАмионе Бруно
37' Желтая карточкаДжуричич Филип
45' Желтая карточкаЮмтити Самуэль
0:1
45' ГолКоломбо Лоренцо
57' Желтая карточкаГонсалес Джоан
0:2
83' ГолБанда Ламек
87' Желтая карточкаАскилдсен Кристоффер
90'+5
Ход матча
33'
37'
45'
45'
0:1
57'
83'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 0
-
6 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nenad Sakic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сампдория
Лечче
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.75
2.67
Среднее время на гол
32
33
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
2.14
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
42
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.13
|Габбьядини Маноло
|1
|0.07
|Капуто Франческо
|1
|0.07
|Колли Омар
|1
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.07
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|4 (1)
|0.27
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.2
|Сисей Ассан
|3
|0.2
|Гонсалес Джоан
|1
|0.07
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.07
|Банда Ламек
|1
|0.07
|Баскиротто Федерико
|1
|0.07
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Станкович Деян
|2
|1
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Амионе Бруно
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|4
|1
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|Гонсалес Джоан
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Блен Алексис
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Сампдория
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Лечче
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
2
6
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
36%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
7
54%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
23
16
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
22%
3
19%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1
Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2
Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0
Результаты матчей
Сампдория
Лечче
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Милан
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|31 - 20
|27
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 12
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 13
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|12.
|Салернитана
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|14.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|15.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|16.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 22
|13
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|14.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|15.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|16.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|15.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Лечче
Исход игры
Сампдория
49.6% (63)
Ничья
36.2% (46)
Лечче
14.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.83% (37)
Меньше
69.17% (83)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (42)
2:1 Сампдория
21.3% (27)
1:0 Сампдория
18.9% (24)
1:2 Лечче
6.3% (8)
2:0 Сампдория
4.7% (6)
0:1 Лечче
3.9% (5)
0:2 Лечче
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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