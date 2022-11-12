Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ринкон Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Хорошую попытку сделал Квальярелла Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Ринкон Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

88' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Аскилдсен Кристоффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Лечче

86' Ринкон Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Верре Валерио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Квальярелла Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Коломбо Лоренцо из команды Лечче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

83' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Ламек Банда из команды Лечче

83' Коломбо Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Аскилдсен Кристоффер пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

79' Удар от ворот произведет Сампдория

78' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сампдория

78' Уден Реми из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Джерард Йепес из команды Сампдория перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Сампдория

75' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Верре Валерио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Ламек Банда ослабляет давление, выбив мяч.

72' Удар от ворот произведет Сампдория

72' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Тактическая замена. Стрефецца Габриэль уходит с поля и его заменяет Ламек Банда

69' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Лечче

68' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

66' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

66' Габбьядини Маноло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Сампдория

64' Коломбо Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

63' Джерард Йепес нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Удар от ворот произведет Сампдория

63' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Баскиротто Федерико из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ди Франческо Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Гонсалес Джоан получил желтую карточку от судьи

57' Джерард Йепес выиграл воздушное противоборство у Блен Алексис

56' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Лечче

54' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

54' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

52' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Джерард Йепес выиграл воздушное противоборство у Блен Алексис

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Мурильо Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Мурильо Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Вильяр Гонсало уходит с поля и его заменяет Джерард Йепес