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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Сампдория
0:2
Конец матча
Лечче
0'
33' Желтая карточка
Амионе Бруно
37' Желтая карточка
Джуричич Филип
45' Желтая карточка
Юмтити Самуэль
0:1
45' Гол
Коломбо Лоренцо
57' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
0:2
83' Гол
Банда Ламек
87' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
90'+5

Ход матча

33'
Амионе Бруно
 
37'
Джуричич Филип
 
45'
 
Юмтити Самуэль
45'
0:1
Коломбо Лоренцо
46'
Ауджелло Томмазо
Берешиньски Бартош
 
46'
Йепес Жерар
Вильяр Гонсало
 
56'
Монтеваго Даниэле
Джуричич Филип
 
56'
Верре Валерио
Капуто Франческо
 
57'
 
Гонсалес Джоан
71'
 
Банда Ламек
Стрефецца Габриэль
71'
 
Аскилдсен Кристоффер
Блен Алексис
71'
 
Гендрей Валентин
Понграчич Марин
77'
 
Уден Реми
Ди Франческо Федерико
82'
Квальярелла Фабио
Мурильо Джейсон
 
83'
0:2
Банда Ламек
(Коломбо Лоренцо)
84'
 
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
87'
 
Аскилдсен Кристоффер

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 0
  • 6 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 127
Сампдория 49.6% (63)
X 36.2% (46)
Лечче 14.2% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
21
Мурильо
Джейсон
2
Амионе
Бруно
24
Берешиньски
Бартош
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
4
Вильяр
Гонсало
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
34
Монтеваго
Даниэле
30
Фальконе
Владимиро
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
Сампдория
3-4-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Лечче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:3
К
6:2
СA
1:3
СA
3:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.75
2.67

Среднее время на гол

32
33

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

2.14
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
42

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.13
Габбьядини Маноло 1 0.07
Капуто Франческо 1 0.07
Колли Омар 1 0.07
Сабири Абдельхамид 1 0.07
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.27
Коломбо Лоренцо 3 0.2
Сисей Ассан 3 0.2
Гонсалес Джоан 1 0.07
Ди Франческо Федерико 1 0.07
Банда Ламек 1 0.07
Баскиротто Федерико 1 0.07
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Галло Антонино 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Лерис Мехди 5 0
Станкович Деян 2 1
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Амионе Бруно 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 4 1
Юмтити Самуэль 4 0
Гонсалес Джоан 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Галло Антонино 1 1
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Понграчич Марин 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лечче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Сампдория
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Лечче
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

2
6
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Лечче
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
36%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
7
54%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

23
16
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
22%
3
19%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1
Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2
Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0

Результаты матчей

Сампдория
Лечче

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2. Лацио Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Милан Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
4. Ювентус Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
5. Интер Милан Заявка 14 9 0 5 31 - 20 27
6. Аталанта Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
7. Рома Заявка 14 8 2 4 17 - 13 26
8. Удинезе Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9. Торино Заявка 14 6 2 6 15 - 16 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
11. Эмполи Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
12. Салернитана Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
13. Сассуоло Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
14. Болонья Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
15. Лечче Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
16. Монца Заявка 14 4 1 9 13 - 22 13
17. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
18. Кремонезе Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19. Сампдория Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20. Верона Заявка 14 1 2 11 11 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
4. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
5. Лацио Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Эмполи Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Сассуоло Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
12. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
13. Торино Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
14. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
15. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
16. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
17. Лечче Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Верона Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
19. Кремонезе Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Рома Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
8. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
9. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Лечче Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13. Салернитана Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
14. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
15. Монца Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
16. Сампдория Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
17. Болонья Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
18. Кремонезе Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Баскиротто Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Сампдория контролирует мяч.
    • 92'
      Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Гендрей Валентин из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Юмтити Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Сампдория 49.6% (63)
    X 36.2% (46)
    Лечче 14.2% (18)
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    Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Лечче

    Исход игры
    Сампдория
    49.6% (63)
    Ничья
    36.2% (46)
    Лечче
    14.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.83% (37)
    Меньше
    69.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (78)
    Нет
    35% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (42)
    2:1 Сампдория
    21.3% (27)
    1:0 Сампдория
    18.9% (24)
    1:2 Лечче
    6.3% (8)
    2:0 Сампдория
    4.7% (6)
    0:1 Лечче
    3.9% (5)
    0:2 Лечче
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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