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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Зульте-Варегем
2:4
Второй тайм: 78'
Эйпен
0'
0:1
9' Гол
Н'Дри Конан
18' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
0:2
20' Гол
Чарльз-Кук Риган
24' Желтая карточка
Mamadou Sangare
32' Желтая карточка
Нуху Айзек
1:2
39' Гол
Гано Зиньо
1:3
41' Гол
Нуху Айзек
2:3
45' Пенальти
Гано Зиньо
2:4
56' Гол
Ламбер Борис
25
Бостин
Луи
14
Сиранни
Алессандро
18
Moudou
Tambedou
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
8
Кристенсен
Лассе
20
Nicolas
Rommens
9
Воссен
Йелле
10
Mamadou
Sangare
7
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
1
Мозер
Леннарт
3
Дэвидсон
Джейсон
35
Ламбер
Борис
28
Rune
Paeshuyse
2
Yentil
van
Genechten
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
10
Чарльз-Кук
Риган
17
Битумазала
Натан
7
Нуху
Айзек
11
Н'Дри
Конан
Зульте-Варегем
4-2-3-1
Эйпен
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Эйпен

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
3:0
К
3:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
4:0
ПДА
3:2
ПДА
0:5
ЛП
1:3
К
0:2
К
1:0
ЛП
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

2.13
2.44

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.11
0.38

Среднее время на гол

81
240

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 5 (1) 0.29
Гано Зиньо 4 (2) 0.24
Фадера Алию 2 0.12
Nicolas Rommens 1 0.06
Лопес Борха 1 0.06
Сиссако Абдулайе 1 0.06
Mamadou Sangare 1 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.06
Драмбаев Aлександр 1 0.06
Stan Braem 1 0.06
Moudou Tambedou 1 0.06
Сиранни Алессандро 0 0
Novatus Disma 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 5 0.29
Петерс Стеф 4 (3) 0.24
Чарльз-Кук Риган 3 0.18
Gary Magnee 3 0.18
Превляк Смаил 2 0.12
Нуху Айзек 2 0.12
Ламбер Борис 2 0.12
Гассама Джейди 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 5 1
Novatus Disma 5 1
Оффор Чинонсо 4 0
Фадера Алию 4 0
Moudou Tambedou 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Nicolas Rommens 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Лопес Борха 2 0
Mamadou Sangare 2 0
Lukas Willen 2 0
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мубарак Вакасо 5 1
Петерс Стеф 4 1
Деом Жером 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Алло Тедди 1 0

Результаты матчей

Зульте-Варегем
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Эйпен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
6
Зульте-Варегем
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

8
8
Зульте-Варегем
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Эйпен
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
3
38%
76-90

Пропущено

24
20
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
8%
3
15%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
8
33%
6
30%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
5
28%
7
37%
76-90

Пропущено

35
33
12 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
4
11%
7
21%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
9
26%
3
9%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
9
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1

Результаты матчей

Зульте-Варегем
Эйпен

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
4:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зульте-Варегем
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
8. Серкль Брюгге 1:0 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 0:1 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Эйпен 4:2 17 6 0 11 23 - 35 18
14. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
15. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
16. Зульте-Варегем 2:4 17 3 3 11 20 - 39 12
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 1:0 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Эйпен 4:2 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 0:1 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 2:4 9 2 0 7 12 - 27 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 0:1 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 1:0 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Эйпен 4:2 9 3 0 6 13 - 21 9
14. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
15. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
16. Зульте-Варегем 2:4 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Вестерло Фостер Лайл 8 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
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Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
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    Зульте-Варегем
    Ничья
    Эйпен
    6.10
    3.85
    3.00
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    Где смотреть матч Зульте-Варегем 2:4 Эйпен онлайн

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