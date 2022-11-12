Тур: 17. Стадион: Elindus Arena.
5:5
Конец матча
0'
0:1
9' ГолН'Дри Конан
18' Желтая карточкаКристенсен Лассе
0:2
20' ГолЧарльз-Кук Риган
24' Желтая карточкаMamadou Sangare
32' Желтая карточкаНуху Айзек
1:2
39' ГолГано Зиньо
1:3
41' ГолНуху Айзек
2:3
45' ПенальтиГано Зиньо
2:4
56' ГолЛамбер Борис
3:4
83' ГолStan Braem
84' Желтая карточкаБитумазала Натан
4:4
84' ГолФадера Алию
5:4
88' ГолФадера Алию
5:5
90' ГолСумано Самбу
90'+5
Ход матча
9'
0:1
18'
20'
0:2
24'
32'
39'
1:2
41'
1:3
45'
2:3
56'
2:4
83'
3:4
84'
84'
4:4
88'
5:4
90'
5:5
25
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
93
Гано
Зиньо
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
34 Stan Braem
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
История личных встреч
Зульте-Варегем
Эйпен
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
2.13
2.44
Среднее время на гол
42
36
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.11
0.38
Среднее время на гол
81
240
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|5 (1)
|0.29
|Фадера Алию
|4
|0.24
|Гано Зиньо
|4 (2)
|0.24
|Stan Braem
|2
|0.12
|Nicolas Rommens
|1
|0.06
|Лопес Борха
|1
|0.06
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.06
|Mamadou Sangare
|1
|0.06
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.06
|Moudou Tambedou
|1
|0.06
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|5
|0.29
|Петерс Стеф
|4 (3)
|0.24
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.18
|Gary Magnee
|3
|0.18
|Превляк Смаил
|2
|0.12
|Нуху Айзек
|2
|0.12
|Ламбер Борис
|2
|0.12
|Гассама Джейди
|1
|0.06
|Сумано Самбу
|1
|0.06
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Novatus Disma
|5
|1
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Moudou Tambedou
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Nicolas Rommens
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Петерс Стеф
|4
|1
|Деом Жером
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
Результаты матчей
Зульте-Варегем
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Эйпен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
11
Зульте-Варегем
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эйпен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
8
8
Зульте-Варегем
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Эйпен
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
7
50%
4
31%
76-90
Пропущено
29
25
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
10%
3
12%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
31%
9
36%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
9%
2
8%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
8
35%
8
33%
76-90
Пропущено
40
38
15 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
13%
7
18%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
6
15%
8
21%
31-45
10
25%
3
8%
46-60
5
13%
2
5%
61-75
10
25%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0 Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1
Результаты матчей
Зульте-Варегем
Эйпен
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
4:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зульте-Варегем
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
45
35
27
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
611
611
314
215
116
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|23 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|14.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|15.
|Эйпен
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|3
|4
|10
|23 - 40
|13
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|6.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Эйпен
|9
|2
|1
|6
|14 - 24
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Вестерло
|Фостер Лайл
|8 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5