Тур: 17. Стадион: Стааен.
0:1
Второй тайм: 82'
0'
41' Желтая карточкаЛопес Леонардо
44' Желтая карточкаДаланн Йеспер
50' Желтая карточкаСомерс Тибо
0:1
69' ГолУэда Аясэ
Ход матча
41'
44'
50'
69'
0:1
21
Шмидт
Дэниел
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.1
Среднее время на гол
135
81
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
85
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|7 (2)
|0.41
|Хаяси Даити
|4
|0.24
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.12
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Окадзаки Синджи
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бойя Франк
|1
|0.06
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|7
|0.41
|Денкей Кевин
|5
|0.29
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.18
|Гбоо Янн
|2
|0.12
|Попович Борис
|2
|0.12
|Деман Оливье
|1
|0.06
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|Emilio Kehrer
|1
|0.06
|Торрес Луи
|1
|0.06
|Christiaan Ravych
|1
|0.06
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|3
|1
|Сомерс Тибо
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Даланн Йеспер
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Серкль Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
4
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Серкль Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
15
Сент-Трейден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Серкль Брюгге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
40%
4
27%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
33%
6
25%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
4
24%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
36
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
511
313
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Вестерло
|17
|8
|2
|7
|34 - 30
|26
|7.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|8.
|Серкль Брюгге
|1:0
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|9.
|АХ Лёвен
|17
|7
|4
|6
|30 - 26
|25
|10.
|Сент-Трейден
|0:1
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Эйпен
|4:2
|17
|6
|0
|11
|23 - 35
|18
|14.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|15.
|Остенде
|17
|5
|2
|10
|20 - 37
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|2:4
|17
|3
|3
|11
|20 - 39
|12
|17.
|Кортрейк
|16
|3
|3
|10
|14 - 29
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Вестерло
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|1:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|АХ Лёвен
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Эйпен
|4:2
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|2:4
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|0:1
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|6.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|13.
|Эйпен
|4:2
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|15.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|2:4
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Вестерло
|Фостер Лайл
|8 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5