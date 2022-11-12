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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Сент-Трейден
0:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
41' Желтая карточка
Лопес Леонардо
44' Желтая карточка
Даланн Йеспер
50' Желтая карточка
Сомерс Тибо
0:1
69' Гол
Уэда Аясэ
84' Красная карточка
Кая Фатих
90' Вторая желтая карточка
Лопес Леонардо
90'+8
21
Шмидт
Дэниел
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
22
Янсенс
Вольке
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
27
Бойя
Франк
6
Конате
Мори
91
Бруно
Джанни
8
Хаяси
Даити
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
9
Денкей
Кевин
Сент-Трейден
3-5-2
Серкль Брюгге
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМС
0:1
PU
1:0
PU
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.1

Среднее время на гол

135
81

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
85

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 7 (2) 0.41
Хаяси Даити 4 0.24
Кагава Синдзи 2 (1) 0.12
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.06
Окадзаки Синджи 1 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.06
Бойя Франк 1 0.06
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 7 0.41
Денкей Кевин 5 0.29
Хотич Дино 3 (1) 0.18
Гбоо Янн 2 0.12
Попович Борис 2 0.12
Деман Оливье 1 0.06
Сомерс Тибо 1 0.06
Emilio Kehrer 1 0.06
Торрес Луи 1 0.06
Christiaan Ravych 1 0.06
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 3 1
Янсенс Вольке 4 0
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Хасиока Даики 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Койта Абубакари 2 0
Бойя Франк 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Бока Эрик 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 3 1
Попович Борис 3 1
Сомерс Тибо 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Даланн Йеспер 3 0
Марселен Жан 3 0
Ванхутт Шарль 2 0
Деман Оливье 2 0
Декостере Роббе 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Хотич Дино 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Серкль Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
4
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Серкль Брюгге
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
15
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Серкль Брюгге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
2
11%
2
8%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
6
33%
6
24%
76-90

Пропущено

18
23
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
4
22%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
5
12
3
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
8. Серкль Брюгге 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 23 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 31 18
14. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
15. Эйпен 17 5 1 11 24 - 38 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 23 - 40 13
17. Кортрейк 16 3 3 10 14 - 29 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 13 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 9 2 1 6 15 - 28 7
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 9 2 1 6 14 - 24 7
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Вестерло Фостер Лайл 8 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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