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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 21221
Айнтрахт Бр
0:1
Конец матча
Ганза
0'
13' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
28' Желтая карточка
Донкор Антон
36' Желтая карточка
Эндо Кейта
44' Желтая карточка
Мэлоун Райан
0:1
60' Гол
Ингельссон Сванте
76' Желтая карточка
Шумахер Кевин
90'+4

Ход матча

13'
 
Лукоки Андерсон
28'
Донкор Антон
 
36'
Эндо Кейта
 
44'
 
Мэлоун Райан
46'
 
Ван Дронгелен Рик
Фролинг Нильс
60'
0:1
Ингельссон Сванте
(Дулевич Харис)
65'
Уджа Энтони
Эндо Кейта
 
72'
 
Шумахер Кевин
Ингельссон Сванте
76'
 
Шумахер Кевин
78'
Ибрахими Мехмет
Лаубербах Лион
 
78'
Маркс Ян-Хендрик
Мультауп Маурице
 
85'
Киевски Нико
Донкор Антон
 
85'
 
Хинтерзеер Лукас
Ферхук Йон
90'
 
Тилль Себастьян
Дулевич Харис

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
16
Фейзич
Ясмин
2
Шульц
Михаэль
18
Бенкович
Филип
23
Виб
Данило
7
Мультауп
Маурице
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
37
Кауфманн
Фабио
20
Лаубербах
Лион
1
Кольке
Маркус
27
Анану
Фредерик
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
21
Лукоки
Андерсон
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
15
Фролинг
Нильс
14
Ингельссон
Сванте
10
Дулевич
Харис
18
Ферхук
Йон
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
0:1
Б3
3:0
Б3
1:2
Б3
2:0
Б3
2:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.25

Среднее время на гол

56
360

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 5 0.29
Ферай Иммануэль 4 0.24
Лаубербах Лион 2 0.12
Кауфманн Фабио 2 0.12
Донкор Антон 2 0.12
Краусе Робин 1 0.06
Хеннинг Брайан 1 0.06
Николау Яннис 0 0
Ихорст Лук 0 0
Виб Данило 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 6 0.35
Лукас Фрёде 3 0.18
Ферхук Йон 1 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.06
Хинтерзеер Лукас 1 0.06
Мэлоун Райан 1 (1) 0.06
Россбах Дамиан 1 0.06
Шумахер Кевин 1 0.06
Фролинг Нильс 1 0.06
Дулевич Харис 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Dennis Dressel 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 6 0
Николау Яннис 4 0
Маркс Ян-Хендрик 4 0
Ферай Иммануэль 4 0
Хеннинг Брайан 3 0
Донкор Антон 3 0
Уджа Энтони 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Де Медина Натан 2 0
Кауфманн Фабио 2 0
Эндо Кейта 2 0
Philipp Strompf 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Бенкович Филип 1 0
Киевски Нико 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Виб Данило 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Мэлоун Райан 7 0
Ферхук Йон 5 1
Лукас Фрёде 6 0
Россбах Дамиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Dennis Dressel 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Анану Фредерик 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Кольке Маркус 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Шерфф Лукас 1 0
Прёгер Кай 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Лукоки Андерсон 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

6
8
Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Ганза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Пропущено

26
24
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
8
31%
3
13%
61-75
6
23%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганза

Точный счет

0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 16 10 5 1 26 - 14 35
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ганза 17 6 3 8 17 - 23 21
10. Гройтер Фюрт 16 4 7 5 21 - 25 19
11. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
12. Айнтрахт Бр 17 4 6 7 18 - 26 18
13. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
14. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
15. Магдебург 16 5 2 9 19 - 30 17
16. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
17. Нюрнберг 16 4 4 8 14 - 24 16
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
3. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
10. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
13. Айнтрахт Бр 9 3 2 4 10 - 11 11
14. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
15. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
16. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Ганза 8 3 2 3 9 - 12 11
8. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
10. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
12. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
13. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
14. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
15. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
16. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Мэлоун Райан 7
Ганза Ферхук Йон 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мэлоун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Эндо Кейта получил желтую карточку от судьи
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