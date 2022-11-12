Тур: 17. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 21221
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
28' Желтая карточкаДонкор Антон
36' Желтая карточкаЭндо Кейта
44' Желтая карточкаМэлоун Райан
0:1
60' ГолИнгельссон Сванте
76' Желтая карточкаШумахер Кевин
90'+4
Ход матча
13'
28'
36'
44'
60'
76'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
21
Эндо
Кейта
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
25 Emil Kischka
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.25
Среднее время на гол
56
360
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|5
|0.29
|Ферай Иммануэль
|4
|0.24
|Лаубербах Лион
|2
|0.12
|Кауфманн Фабио
|2
|0.12
|Донкор Антон
|2
|0.12
|Краусе Робин
|1
|0.06
|Хеннинг Брайан
|1
|0.06
|Николау Яннис
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|6
|0.35
|Лукас Фрёде
|3
|0.18
|Ферхук Йон
|1
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.06
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0.06
|Мэлоун Райан
|1 (1)
|0.06
|Россбах Дамиан
|1
|0.06
|Шумахер Кевин
|1
|0.06
|Фролинг Нильс
|1
|0.06
|Дулевич Харис
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|6
|0
|Николау Яннис
|4
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|4
|0
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|Донкор Антон
|3
|0
|Уджа Энтони
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Мэлоун Райан
|7
|0
|Ферхук Йон
|5
|1
|Лукас Фрёде
|6
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Анану Фредерик
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Шерфф Лукас
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
4
Айнтрахт Бр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ганза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
6
8
Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Ганза
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Пропущено
26
24
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
8
31%
3
13%
61-75
6
23%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Нюрнберг 1:1 Ганза - Зандхаузен 0:1 Ян - Ганза 0:3 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ганза - Падерборн 0:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Вольфсбург - Ганза 0:0 Ганза - Магдебург 3:1 Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганза
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
45
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
611
512
116
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Ганза
|17
|6
|3
|8
|17 - 23
|21
|10.
|Гройтер Фюрт
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|11.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|12.
|Айнтрахт Бр
|17
|4
|6
|7
|18 - 26
|18
|13.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|14.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|15.
|Магдебург
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|16.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|17.
|Нюрнберг
|16
|4
|4
|8
|14 - 24
|16
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|3.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|10.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|15.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|16.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Ганза
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|10.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|13.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|15.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Мэлоун Райан
|7
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 5